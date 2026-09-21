Láthatatlan ketrec a csillagenergiának: 140 millió eurós high-tech beruházás indul – egész Európában nincs még olyan gyár, mint ami most megépülhet

Európa fúziósenergia-iparának egyik alapvető beszállítói kapacitását építené ki Németországban a Proxima Fusion: a müncheni vállalat Alsó-Szászországban hozná létre Európa első nagyléptékű gyártóüzemét a fúziós reaktorokhoz szükséges magas hőmérsékletű szupravezető (HTS) szalagok előállítására. Ez fontos lépés lenne afelé is, hogy Európa kibontakozó fúziósenergia-ipara mérsékelje kitettségét Kína és Japán irányába a szupravezetők terén.

Folyékony nitrogénnel hűtött szupravezető anyag fölött lebegő mágnes: demonstrációs felvétel a fúziós energiához kapcsolódóan

Fotó: Forance / Shutterstock

Mérföldkő lehet az európai fúziósenergia-ipar számára a németországi gyár

A tervek szerint a projekt első két szakaszának költsége mintegy 140 millió euró, azaz kb. 51 milliárd forint lesz, amelyet fele-fele arányban magán- és közpénzből finanszíroznának. A két szakasz 2029 végéig valósulhat meg.

Alsó-Szászország ebből 21 millió euróval járul hozzá a projekthez. A közfinanszírozás fennmaradó részét szövetségi vagy európai uniós forrásokból tervezik előteremteni.

Ezt tudják a „láthatatlan ketrecek” anyagai A HTS-szalagok a fúziós technológia egyik kritikus alkotóelemének számítanak. Ezek olyan speciális fémszalagok, amelyek az abszolút nulla (-273,15 Celsius) fokhoz képest viszonylag magas hőmérsékleten válnak szupravezetővé. Ebben az állapotban gyakorlatilag veszteség nélkül képesek nagy elektromos áramot vezetni. A HTS szalagokból tekert mágnesek teszik lehetővé a kompaktabb és kereskedelmileg is életképes fúziós erőművek építését. A mágneses elzárású fúziós reaktorokban (pl. tokamak típusok) egy 150 millió Celsius-fokos mesterséges csillagot (plazmát) kell lebegtetni. Semmilyen fizikai anyag nem bírná ezt a hőt, így a plazmát mágneses mezővel tartják fogva. A HTS-szalagokból font mágnesek alkotják azt a „láthatatlan ketrecet”, amely képes mozdulatlanul tartani a plazmát.

A technológia iránti keresletet maga a Proxima Fusion biztosítaná:

a vállalat 20 ezer kilométernyi HTS-szalagot igényelne az Alpha nevű demonstrációs berendezéséhez, míg

a későbbi Stellaris kereskedelmi fúziós erőműhöz további 40 ezer kilométerre lenne szükség.

A cég célja, hogy a kritikus beszállítói igényeinek mintegy 90 százalékát Európán belülről szerezze be.

A nukleáris fúziós technológiába irányuló globális magánbefektetések 2025-ben történelmi csúcsot értek el: összesen 4,48 milliárd dollárnyi tőke áramlott az ágazatba a friss iparági jelentés szerint. Míg az MI-vállalatok igényeivel a hagyományos energiaszolgáltató rendszerek egyre kevésbé tudnak lépést tartani, az atomerőművekre való támaszkodásnak pedig az előkészítése is éveken át tartó folyamat, addig a világnak épp a hormuzi válság tanította meg újra az olaj- és logisztikai függés veszélyeit. A nukleáris fúziós technológiák várhatóan a 2030-as évtizedben már termelhetnek hálózatokra is – a fúziós energia iparába áramló befektetésekről részleteket cikkünkben talál.

Kínától és Japántól függ Európa

A beruházás stratégiai jelentőségét növeli, hogy a fúziós minőségű HTS-szalagok globális gyártásának több mint 90 százaléka jelenleg Kínában és Japánban történik. Az Egyesült Államok szintén bővíti saját gyártókapacitásait, míg az Egyesült Királyságban a Tokamak Energy dolgozik a HTS-technológia, köztük a szupravezető szalagok fejlesztésén.