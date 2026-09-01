Afrikai csapnál indult tülekedés, Merznek Meloni gázára fáj a foga és közeleg a tél – itt az európai Trónok harca

Semmi furcsaság nincs az ukrajnai, majd rá az iráni háború kitörése óta, hogy az európai politikusok olyan országokban kilincselnek, ahol olajat és gázt szerezhetnek ki: évek óta nagy az éhség. A gázra most különösen, hiszen az európai tárolók töltöttsége rendkívül alacsony, és ez egyre nagyobb fenyegetést jelent, ahogy közeleg a tél. Johann Wadephul német külügyminiszter kedden Algériában jelent meg, ahol van exportálható gáz, csakhogy már korábban megegyeztek az olaszokkal és a spanyolokkal. Megkezdődött az új európai Trónok harca?

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Diverzifikálnunk kell… Hosszú távú gázszerződésekre van szükségünk

– mondta Johann Wadephul a ZDF német közszolgálati televíziónak a Euronews jelentése szerint algériai látogatásának második napján, miközben Németországban egyre nagyobb aggodalmat kelt, hogy az ősz közeledtével a gáztárolók csak mintegy félig vannak feltöltve.

A külügyminiszter közölte: találkozik Mourad Adjal energiaügyi miniszterrel, és az útra olyan német vállalatok képviselői is elkísérték, amelyek hosszú távú szerződéseket szeretnének kötni.

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A külügyminiszter utalt Algéria Spanyolországgal és Olaszországgal kötött megállapodásaira, majd hozzátette: „Remélem, hogy most Németországnak is sikerül innen biztosítania gázellátásának egy részét. Ez alapvető érdekünk.”

Az EU legnagyobb gazdasága korábban az olcsó orosz gázra támaszkodott, ám a nagy volumenű szállítások leálltak, miután Oroszország 2022-ben megindította Ukrajna elleni teljes körű háborúját, ami súlyosan érintette a német ipart – emlékeztet a hírportál.

Berlin azóta nagyrészt norvég vezetékgázzal, valamint amerikai cseppfolyósított földgázzal, LNG-vel pótolta az orosz energiát. Az LNG ára azonban általában magasabb és ingadozóbb, mint a hosszú távú vezetékgáz-szerződéseké. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja további nyomást gyakorolt a gázárakra, ami félelmeket keltett egy esetleges téli energiaválsággal kapcsolatban.

Németország gáztárolói jelenleg mindössze 53 százalékos töltöttségen állnak, szemben a 65 százalékos uniós átlaggal – derül ki az Aggregated Gas Storage Inventory adataiból. „Több beszállítóra van szükségünk” – szögezte le Wadephul.