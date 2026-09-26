Készüljetek fel a gázválságra, ijesztő levelet küldött a tagállamoknak Brüsszel – ez most nagyon drága lesz

Az Európai Bizottság arra figyelmeztette a tagállamokat, hogy a közel-keleti konfliktus miatt az Európai Unió egyszerre nézhet szembe ellátási és árproblémákkal az energiapiacon. Dan Jorgensen energiaügyi biztos a 27 tagállam energiaügyi minisztereinek küldött levelében arra kérte a kormányokat, hogy sürgősen készüljenek fel a következő fűtési szezonra, folytassák a gáztárolók feltöltését, és szükség esetén ismét hozzanak a gáz- és villamosenergia-fogyasztást csökkentő intézkedéseket.

Készüljetek fel a gázválságra, ijesztő levelet küldött a tagállamoknak az Európai Bizottság – ez nagyon drága lesz / Fotó: FOTOGRIN

„Egy ellátási válsághoz kapcsolódó árválsággal állunk szemben” – fogalmazott Jorgensen a Bloomberg által megismert levélben. Az uniós biztos szerint a mostani helyzet ismét megmutatja, milyen sebezhetővé teszi Európát az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség. A Közel-Keleten zajló háború ugyanis nemcsak az ellátási kockázatokat növelte meg, hanem már most jelentős áremelkedést okozott az európai energiapiacon.

Több mint kétszeresére drágult a gáz

Az európai földgáz ára több mint megduplázódott az Irán elleni, amerikai vezetésű háború február végi kezdete óta, és szeptemberben 2022 vége óta nem látott szintre emelkedett. Ez égető kérdés Európai Unió számára, mivel az energiaárak már az elmúlt években is a gazdaságpolitikai viták központi témái voltak. Az európai vállalatok rendszeresen arra panaszkodnak, hogy

a magas energiaárak rontják a kontinens versenyképességét az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben.

A drágulás közben a háztartásokra is egyre nagyobb nyomás nehezedhet. Több tagállam kormányára már most politikai nyomás helyeződik azért, hogy valamilyen módon tompítsák a növekvő rezsiköltségeket.

A helyzetet nehezíti, hogy a gáztárolók idei feltöltése a megszokottnál jóval drágább és gazdaságilag kevésbé vonzó.

Már a gáztárolók feltöltése is komoly problémát okoz

Normális piaci környezetben a kereskedők nyáron olcsóbban vásárolnak földgázt, betárolják, majd a magasabb téli árak idején értékesítik azt. A közel-keleti konfliktus azonban megfordította ezt a logikát. A rövid távú gázárak jelenleg olyan magasak, hogy a nyári betárolás sok esetben már nem éri meg a kereskedőknek a téli határidős árakhoz képest. Vagyis éppen akkor kellene nagy mennyiségű földgázt vásárolni és raktározni, amikor annak ára különösen magas.