Kínkeservesen telnek az európai gáztárolók: mutatjuk, mire lesz elég a magyar töltöttségi szint

A fűtési idény közeledtével megszaporodnak a betárolt gázkészletek alacsony voltáról és a téli ellátási kockázatokról szóló hírek. A vészharangot nem ritkán a magas gázárakban érdekelt exportőr országok médiája, elemzői kongatják. Ugyanakkor önmagában a készletek nagysága önmagában keveset mond, hiszen folyamatosan változik a fűtési, az ipari és az áramtermelési célú gázkereslet. Az sem mindegy, hogy adott ország mennyire van rászorulva a gázra, és mekkora az a tároló, amelynek a töltöttségét vizsgáljuk.

Gáz egyelőre van, de erős az imporfüggés/Fotó: Hexum

Kisebbb gázigényhez kevesebb gáz kell

E szempontokat vesszük sorra az európai földalatti gáztárolók aktuális adatai alapján.

Az Európai Unió szeptember 8-án átlagosan 67,12 százalékon állt, ami 15 éves mélypont a Reuters szerint.

Ám ez nem feltétlenül baj, mert e 15 év alatt jelentősen megváltozott az EU energiahordozó mixe a megújulók javára és a fosszilisek rovására. Ezen belül a gázigény 2022 óta egyenesen zuhant. Míg 2010-es évek elején közelítette az évi 500 milliárd köbmétert, tavaly csak 339 milliárd köbméter volt. (Az utóbbi két évben kissé nőtt.)

Ugyanakkor a lakossági fűtésben a gáz szerepe kisebb ütemben esett. A lakosság használja el a teljes gázmennyiség közel negyedét. A fő probléma inkább az, hogy a felhasznált gáz döntő része importból származik. A

31 százaléka Norvágiából érkezett (ez elsősorban vezetékes import),

26 százaléka az Egyesült Államokból (kizárólag cseppfolyósan)

13 százaléka Észak-Afrikból (vezetékes+LNG)

12,5 százaléka Oroszországból (vezetékes+LNG)

A (nem teljes) felsorolás egyben az adott országoknak, térségeknek való kitettség mértékét is mutatja.

Mennyi gázra van egyáltalán szükség?

Többet mond, ha a tárolók töltöttségét a teljes gázigényre vetítve nézzük. Az EU esetében ez most 21,58 százalék, ami nem sok, de az adat nem a fűtési idényre, hanem a teljes évre vonatkozik. Minden értékhez érdemes némi magyarázatot fűzni, nézzük a legkedvezőbb számokat:

A rekorder Lettország éves gázigényének a 121,87 százaléknyi betárolt gáza van. Ám ebből a tárolóból látják el az egész Baltikumot, és még Finnországot is segítik. Máris nincs szó dúskálásról.

A 86,54 százalékkal a második helyen álló Ausztria térségi gázpiaci szerepe, az orosz gáz nélküli időre való spájzolásra és Szlovákia kisegítésére is tárol. Kihasználhatja, hogy eleve nagy kapacitásai vannak.

A magyarországi 50,99 százalékos fogyasztásarányos mennyisége Szerbia gázigényét is bele kell számolni.

Ukrajna 48,05 százalékos igényarányos 365mennyisége kifejezetten kényelmes, mert az ország gazdaságának gázigénye élesen esett, Ukrajnának van jelentés, saját gáztermelése. A betárolt gázzal csak a téli csúcskeresletet kell átvészelnie.

A kis mennyiség sem feltétlenül kevés

A nem uniós Szerbia nem is közöl tárolása adatokat, mert nem működik a törzsudvarnoki létesítménye. Ugyanakkor déli szomszédunk Magyarországon betárolt gázt éget, emellett folyamatosan kap gázt a területén áthaladó Török Áramlat vezetéken. A szerb áramtermelés több mint fele egyébként szén- és lignitalapú. Az áramtermelő mixben a gáznak alig van szerepe, az csak fűtésre kell.