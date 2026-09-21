Újabb rekordszintre emelkedett a gázolaj ára Amerikában és ez könnyen a félidős választások elvesztésébe kerülhet Trumpnak
Az amerikai kiskereskedelmi gázolaj ára először lépte át a gallononkénti 6,50 dollárt, tovább folytatva a háború által hajtott drágulást, amely az Egyesült Államok gazdaságának egészén érezteti hatását.
Az országos átlagár 6,51 dollárra emelkedett gallononként az Amerikai Autóklub (AAA) adatai szerint. A drágulás üteme szeptemberben felgyorsult: az ár ebben a hónapban eddig több mint 87 centtel nőtt, és szinte minden nap emelkedett, jóval meghaladva a 2022-ben elért csúcsot.
A gázolaj globálisan is hiánycikké vált
A globális dízelellátásra komoly nyomás nehezedik az amerikai–iráni háború miatt, miközben a létfontosságú Hormuzi-szoroson továbbra is korlátozott a hajóforgalom. Eközben a térségből származó nyersolaj-szállítások sem tértek még vissza teljesen a háború előtti szintre, ami a világ más részein működő finomítók üzemanyag-termelését is korlátozza.
- Oroszország emellett megtiltotta a dízel üzemanyag exportjának nagy részét, és ezt a korlátozást akár októberig is meghosszabbíthatja, miközben
- az ukrán dróntámadások folytatódnak, és sorra veszik célba az oroszországi feldolgozóüzemeket.
- A hétvégén a Moszkvai Olajfinomítót is támadás érte, amely az idei év eddigi legnagyobb éjszakai dróntámadásának része volt.
Trump az orosz-ukrán háborút okolja
Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Oroszország az ukrajnai háború miatt „elvesztette az ellenőrzést” dízelipara felett, és a „nevetséges és soha véget nem érő” háború befejezésére szólított fel. Kétségtelen, hogy a legtöbb amerikai autós nem dízelt tankol. Az üzemanyag azonban – amelyet teherautók, mezőgazdasági gépek, áramfejlesztők, hajók, vonatok és az otthoni fűtési rendszerek is használnak – a gazdaság szinte minden részére hatással van.
A félidős választások közeledtével
a rekordmagas dízelárak csökkenthetik Donald Trump republikánus pártjának támogatottságát olyan mezőgazdasági államokban, mint Iowa, illetve azokban az államokban, amelyek jelentősen támaszkodnak a fűtőolajra, például Maine-ben.
A sofőrök és a fogyasztók számára ugyanakkor van némi vigasz, még ha ez jelenleg nem is feltétlenül érződik. Az inflációval kiigazítva az árak továbbra is a 2022-es csúcs alatt vannak – állapította meg az Institute for Progress, egy washingtoni székhelyű agytröszt.
Egyelőre nincs napirenden az üzemanyagexport betiltása
Politikai szinten a kutaknál tapasztalható drágulás találgatásokat váltott ki arról, hogy a Trump-kormányzat exportkorlátozásokat vezethet be annak érdekében, hogy több üzemanyag maradjon az Egyesült Államokban. Doug Burgum belügyminiszter, aki az elnök energiatanácsát vezeti, ugyanakkor azt mondta, hogy az amerikai üzemanyag-export betiltása nem csökkentené az árakat.
A kamatemelés viszont igen
A tartósan magas amerikai inflációs adatok arra késztették a Federal Reserve-t, hogy a múlt héten 25 bázisponttal emelje a kamatot.
Ez volt az első kamatemelés 2023 óta.
A minneapolisi Fed elnöke, Neel Kashkari a hétvégén azt mondta, hogy az infláció továbbra is túl magas, és az inflációs nyomás már túlmutat az olajárak okozta sokkon.
A Goldman Sachs Group Inc. egy friss elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a dízel ára a globális kínálati korlátok miatt tovább emelkedhet. A bank ugyanakkor úgy látja, hogy a benzinpiac még nagyobb lehetőséget kínálhat a befektetők számára a további áremelkedésre vonatkozó pozíciók felvételére.