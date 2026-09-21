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energiaválság
Trump
gázolaj
olajfinomító
üzemanyagárak

Újabb rekordszintre emelkedett a gázolaj ára Amerikában és ez könnyen a félidős választások elvesztésébe kerülhet Trumpnak

Trump elnök egyelőre csak az orosz-ukrán háborút említette az üzemanyagválság fő okaként, de a közel-kelet válság is jelentősen szűkíti a finomítói kapacitásokat. A gázolaj történelmi csúcsra, 65, dollárra emelkedett gallononként az USA-ban, az üzemanyagár így egyre inkább politikai kérdéssé válik.
D. GY.
2026.09.21., 16:27

Az amerikai kiskereskedelmi gázolaj ára először lépte át a gallononkénti 6,50 dollárt, tovább folytatva a háború által hajtott drágulást, amely az Egyesült Államok gazdaságának egészén érezteti hatását.

gázolaj
Történelmi csúcson a gázolaj ára Amerikában, politikai kérdéssé vált az üzemanyag ára / Fotó: David Paul Morris

Az országos átlagár 6,51 dollárra emelkedett gallononként az Amerikai Autóklub (AAA) adatai szerint. A drágulás üteme szeptemberben felgyorsult: az ár ebben a hónapban eddig több mint 87 centtel nőtt, és szinte minden nap emelkedett, jóval meghaladva a 2022-ben elért csúcsot.

A gázolaj globálisan is hiánycikké vált

A globális dízelellátásra komoly nyomás nehezedik az amerikai–iráni háború miatt, miközben a létfontosságú Hormuzi-szoroson továbbra is korlátozott a hajóforgalom. Eközben a térségből származó nyersolaj-szállítások sem tértek még vissza teljesen a háború előtti szintre, ami a világ más részein működő finomítók üzemanyag-termelését is korlátozza.

  • Oroszország emellett megtiltotta a dízel üzemanyag exportjának nagy részét, és ezt a korlátozást akár októberig is meghosszabbíthatja, miközben 
  • az ukrán dróntámadások folytatódnak, és sorra veszik célba az oroszországi feldolgozóüzemeket. 
  • A hétvégén a Moszkvai Olajfinomítót is támadás érte, amely az idei év eddigi legnagyobb éjszakai dróntámadásának része volt.

Trump az orosz-ukrán háborút okolja

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Oroszország az ukrajnai háború miatt „elvesztette az ellenőrzést” dízelipara felett, és a „nevetséges és soha véget nem érő” háború befejezésére szólított fel. Kétségtelen, hogy a legtöbb amerikai autós nem dízelt tankol. Az üzemanyag azonban – amelyet teherautók, mezőgazdasági gépek, áramfejlesztők, hajók, vonatok és az otthoni fűtési rendszerek is használnak – a gazdaság szinte minden részére hatással van.

A félidős választások közeledtével

 a rekordmagas dízelárak csökkenthetik Donald Trump republikánus pártjának támogatottságát olyan mezőgazdasági államokban, mint Iowa, illetve azokban az államokban, amelyek jelentősen támaszkodnak a fűtőolajra, például Maine-ben.

A sofőrök és a fogyasztók számára ugyanakkor van némi vigasz, még ha ez jelenleg nem is feltétlenül érződik. Az inflációval kiigazítva az árak továbbra is a 2022-es csúcs alatt vannak – állapította meg az Institute for Progress, egy washingtoni székhelyű agytröszt.

Történelmi csúcson a gázolaj ára Amerikában

Egyelőre nincs napirenden az üzemanyagexport betiltása

Politikai szinten a kutaknál tapasztalható drágulás találgatásokat váltott ki arról, hogy a Trump-kormányzat exportkorlátozásokat vezethet be annak érdekében, hogy több üzemanyag maradjon az Egyesült Államokban. Doug Burgum belügyminiszter, aki az elnök energiatanácsát vezeti, ugyanakkor azt mondta, hogy az amerikai üzemanyag-export betiltása nem csökkentené az árakat.

A kamatemelés viszont igen

A tartósan magas amerikai inflációs adatok arra késztették a Federal Reserve-t, hogy a múlt héten 25 bázisponttal emelje a kamatot. 

Ez volt az első kamatemelés 2023 óta. 

A minneapolisi Fed elnöke, Neel Kashkari a hétvégén azt mondta, hogy az infláció továbbra is túl magas, és az inflációs nyomás már túlmutat az olajárak okozta sokkon.

A Goldman Sachs Group Inc. egy friss elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a dízel ára a globális kínálati korlátok miatt tovább emelkedhet. A bank ugyanakkor úgy látja, hogy a benzinpiac még nagyobb lehetőséget kínálhat a befektetők számára a további áremelkedésre vonatkozó pozíciók felvételére.

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