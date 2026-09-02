Energiafüggetlenséget akar az EU, mégis mostohagyerekként kezeli az egyik ágazatot – háttérbe szorult a földhő

Kanosszát jár az Európai Unióban a Geotermikus Akcióterv. Még idén januárban is azzal áltatták az ágazatot, hogy a terv hamarosan az uniós politikai döntéshozók elé kerül, majd májusban közzé is teszik. Akkor azonban azt jelezték, hogy ilyen önálló terv nem is lesz, csak a villamosítási cselekvési terv részeként – idézi fel helyzetértékelésében Szimon Ildikó, a Magyar Geotermális Egyesület értékelésében. Ehhez képest – mint rákeresett – a most megjelent anyagban a geotermia szó 11-szer szerepel.

Kiskunhalas térségben is indult geotermikus kutatás/Fotó: VG

A Villamosítási Cselekvési Terv központi célkitűzése a villamosítás felgyorsítása a fosszilis tüzelőanyagoktól leginkább függő ágazatokban, és hogy Európa legyen az első elektromotoros kontinens. Ezzel az EU 2040-re évente akár 260 milliárd eurót takaríthatna meg a fosszilis tüzelőanyag-importon, és 20 százalékkal csökkenthetné az áramtermelési költségeket. A gázkazánokról hőszivattyúkra való átállás például akár 60 százalékkal mérsékelheti egy átlagos EU háztartás fűtési számláját.

A megvalósítás érdekében az Európai Bizottság egy 15 pontból álló terjedelmes (Szimon Ildikó szerint néhol dörgedelmes) javaslatcsomagot tett le az asztalra, illetve foglalt a tervbe, amelynek elemei az alábbiak.

Egy 46 százalékos indikatív villamosítási cél előírása 2040-re. A villamosenergia részesedés a végső energiafelhasználásban jelenleg évek óta stagnáló 23 százalékos.

Egy jogszabály-tervezet a hálózati díjakról, a hálózat rugalmas és rendszerbarát felhasználásáról, beleértve a tárolóberendezések és az okosmérő telepítések gyorsítását, valamint a villamosenergia/gáz árarány javítását a hálózati díjak oldalán, egy sor megállapodással, keret- és minősítési rendszerrel, módszertannal (pl. a geotermikus energia zökkenőmentes integrációja az elektromos hálózatba) megtámogatottan.

Szintén egy jogszabályi javaslat a fosszilis tüzelőanyagok támogatásainak fokozatos megszüntetéséről a 2030 utáni Energiaunió csomag részeként (2026. negyedév).

Támogatási indítvány a nukleáris reaktorok engedélyezéséről, beleértve az üzemidőhosszabbítást is, valamint indítvány a határokon átnyúló villamosenergia-szerződések megkötésének megkönnyítésére.

Mivel a geotermikus energia továbbra is alulhasznosított erőforrás – pedig egy támogató kerettel a becslések szerint Európa villamosenergia igényének 25 százalékát fedezhetné költséghatékonyan – van egy javaslat hivatalos, szakértőkből álló ágazati partnerség kialakítására is (Geothermal Stakeholder Partnership), amely segítenek a szabályozási, műszaki és befektetési akadályok elhárításában, valamint a geotermikus energia használatának felgyorsításában.

Alacsonyabb forgalmi adó ötlete a villamosítási technológiákra, például a hőszivattyúkra, a napelemekre és a lakossági akkumulátorokra.

Javaslat az emisszió kereskedelmi ETS-keretrendszer (Emissions Trading Systems) felülvizsgálatára, átdolgozására.

Indítvány ösztönzők bevezetésére a nulla kibocsátású járművekre 2026 negyedik negyedévéig.

Hőszivattyúk telepítési aránya növelésének előírása 2030-ra évente körülbelül 4 millióra a jelenlegi 2,4 millióról. Kezdeményezés gyorsító finanszírozási platformok mozgósítására a geotermikus projektek számára. Javaslat Hűtési és Fűtési Cselekvési Terv megalkotására.

Indítvány azon rendelet felülvizsgálatára, amely az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szól, különös tekintettel a töltőinfrastruktúrához való hozzáférésre.

Javaslat modellek kialakítására a hulladékhő visszanyerése és felhasználása tárgyában.

Kezdeményezés az EU hidrogénstratégiájának frissítésére.

Javaslat arra nézve, hogyan lehetne új generációs képzett munkavállalókat bevonzani az áramellátás értékláncába.

Kezdeményezés irányelvek megfogalmazására a nettó zéró technológiák közbeszerzési eljárásaira vonatkozóan – amelyekbe valószínűleg a geotermikus energia is benne foglaltatik.

Indítvány egy olyan országokból álló széles koalíció létrehozására, amelyek elköteleződnek a globális tiszta villamosítás mellett.

Az áram sokszor háromszor többe kerül a fossziliseknél

A fentieket felsoroló Szimon Ildikó arra jutott, hogy a terv az elektromos áram- és fosszilis energia költségei közötti árkülönbség csökkentésére összpontosít – az áram gyakran háromszor többe kerül, mint a gáz – valamint a tisztább, villamosenergia-alapú technológiák, például a hőszivattyúk, elektromos járművek és akkumulátorok elterjedésének ösztönzésére. Túl sok innovatív technológia soha nem válik kereskedelmi méretűvé, és a vállalatoknak túl kevés ösztönzőjük van arra, hogy a fosszilis tüzelőanyagokról tiszta energiára váltsanak át.