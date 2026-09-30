Drámai felvételek: földbe akarta vezeti a gépet a Magyarországon is működő fapados pilótája – vér folyt a járaton, már egy újabb 9/11-ről beszéltek
Egyre több részlet derül ki a Flydubai FZ1073-as járatán szerda reggel történt incidensről. A Dubajból Tel-Avivba tartó Boeing 737-es fedélzetén a jelek szerint erőszakos összetűzés tört ki a pilótafülkében, miközben a repülőgép hirtelen veszíteni kezdett a magasságából. Az ügyben egy magas rangú izraeli tisztviselő már arról beszélt, hogy vizsgálják annak lehetőségét: a másodpilóta megpróbálhatta átvenni az irányítást azért, hogy lezuhantassa a repülőgépet.
A Times of Israel beszámolója szerint a járaton mintegy 180 ember utazott. A repülő először a 7700-as általános vészhelyzeti kódot adta le, majd később a 7500-as kódot is, amely jogellenes beavatkozást, így akár gépeltérítést jelezhet.
A riasztás miatt izraeli vadászgépeket is a levegőbe emeltek.
A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép rendkívül gyorsan, közel 14 ezer lábat, vagyis több mint négyezer métert veszített a magasságából kevesebb mint fél perc alatt. A gép ezt követően Szaúd-Arábia felé vette az irányt, és végül az ország északnyugati részén fekvő Tabuk repülőterén szállt le.
„Sikolyokat hallottunk, majd zuhanni kezdett a gép”
Az utasok beszámolói alapján eközben kaotikus jelenetek játszódtak le a fedélzeten. Egy utas a Channel 12 izraeli televíziónak azt mondta, hogy sikolyokat hallottak, majd amikor kinyílt a pilótafülke ajtaja, vért láttak. Beszámolója szerint az egyik pilótát egy zsebkéssel megszúrták. Több izraeli utas a személyzet tagjaival együtt segített lefogni a támadót.
Egy másik utas arról számolt be, hogy a repülőgép gyors süllyedésbe kezdett, és a fedélzeten tartózkodók egy ideig attól tartottak, hogy nem élik túl az incidenst. A Times of Israel hangsúlyozta, hogy a történtek pontos körülményeit egyelőre nem erősítették meg teljes körűen.
Az izraeli sajtóban először olyan, szintén meg nem erősített információk jelentek meg, amelyek szerint
- az egyik pilóta megpróbálta lezuhantatni a gépet,
- a másik pilóta pedig az utasok segítségével akadályozta meg ebben.
Később egy névtelenséget kérő magas rangú izraeli tisztviselő a Channel 12-nek azt mondta, hogy a másodpilótával kapcsolatban folyik vizsgálat, és szerinte egyre több jel mutat arra, hogy át akarta venni az irányítást a gép lezuhantatásának szándékával. A tisztviselő úgy fogalmazott: súlyos katasztrófát sikerült elkerülni.
A Flydubai egyelőre csak „incidensről” beszél
A légitársaság jóval visszafogottabban kommunikált. A Flydubai megerősítette, hogy a Tel-Avivba tartó járatán „incidens” történt, amely miatt a repülőgépet Tabukba irányították. A társaság szerint a gép biztonságosan leszállt, valamennyi utas épségben van.
Az Al Jazeera beszámolója szerint izraeli források ugyancsak arról számoltak be, hogy összetűzés történt a pilóták között. Az izraeli vezérkari főnök, Eyal Zamir a történtek után magas rangú katonai vezetőkkel értékelte a helyzetet.
Az izraeli miniszterelnöki hivatal közben azt közölte, hogy a történteket nem gépeltérítésként kezelik. A Flydubai egy másik repülőgépet küld Szaúd-Arábiába, hogy a Tabukban rekedt utasokat továbbvigye Tel-Avivba.
Budapestről is repül a Flydubai
A Flydubai Magyarországon is jelen van: a légitársaság Budapest és Dubaj között üzemeltet közvetlen járatokat. A társaság 2026. július 31-én indította újra a Budapest–Dubaj útvonalát, jelenleg heti három járattal, október 25-től pedig a tervek szerint már naponta közlekednek a gépek a két város között.
A budapesti járatok a Dubaji Nemzetközi Repülőtérre (DXB) érkeznek, ahonnan a Flydubai több mint 120 célállomást elérő hálózatára lehet továbbutazni. A társaság az Emirates légitársasággal is együttműködik, így Dubajon keresztül számos közel-keleti, afrikai és ázsiai úti cél érhető el Budapestről.