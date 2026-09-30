Drámai felvételek: földbe akarta vezeti a gépet a Magyarországon is működő fapados pilótája – vér folyt a járaton, már egy újabb 9/11-ről beszéltek

Egyre több részlet derül ki a Flydubai FZ1073-as járatán szerda reggel történt incidensről. A Dubajból Tel-Avivba tartó Boeing 737-es fedélzetén a jelek szerint erőszakos összetűzés tört ki a pilótafülkében, miközben a repülőgép hirtelen veszíteni kezdett a magasságából. Az ügyben egy magas rangú izraeli tisztviselő már arról beszélt, hogy vizsgálják annak lehetőségét: a másodpilóta megpróbálhatta átvenni az irányítást azért, hogy lezuhantassa a repülőgépet.

Egy utas arról számolt be, hogy a repülőgép gyors süllyedésbe kezdett, és a fedélzeten tartózkodók egy ideig attól tartottak, hogy nem élik túl az incidenst / Fotó: Photofex_AUT

A Times of Israel beszámolója szerint a járaton mintegy 180 ember utazott. A repülő először a 7700-as általános vészhelyzeti kódot adta le, majd később a 7500-as kódot is, amely jogellenes beavatkozást, így akár gépeltérítést jelezhet.

A riasztás miatt izraeli vadászgépeket is a levegőbe emeltek.

A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép rendkívül gyorsan, közel 14 ezer lábat, vagyis több mint négyezer métert veszített a magasságából kevesebb mint fél perc alatt. A gép ezt követően Szaúd-Arábia felé vette az irányt, és végül az ország északnyugati részén fekvő Tabuk repülőterén szállt le.

„Sikolyokat hallottunk, majd zuhanni kezdett a gép”

Az utasok beszámolói alapján eközben kaotikus jelenetek játszódtak le a fedélzeten. Egy utas a Channel 12 izraeli televíziónak azt mondta, hogy sikolyokat hallottak, majd amikor kinyílt a pilótafülke ajtaja, vért láttak. Beszámolója szerint az egyik pilótát egy zsebkéssel megszúrták. Több izraeli utas a személyzet tagjaival együtt segített lefogni a támadót.

Egy másik utas arról számolt be, hogy a repülőgép gyors süllyedésbe kezdett, és a fedélzeten tartózkodók egy ideig attól tartottak, hogy nem élik túl az incidenst. A Times of Israel hangsúlyozta, hogy a történtek pontos körülményeit egyelőre nem erősítették meg teljes körűen.

Az izraeli sajtóban először olyan, szintén meg nem erősített információk jelentek meg, amelyek szerint

az egyik pilóta megpróbálta lezuhantatni a gépet,

a másik pilóta pedig az utasok segítségével akadályozta meg ebben.

Később egy névtelenséget kérő magas rangú izraeli tisztviselő a Channel 12-nek azt mondta, hogy a másodpilótával kapcsolatban folyik vizsgálat, és szerinte egyre több jel mutat arra, hogy át akarta venni az irányítást a gép lezuhantatásának szándékával. A tisztviselő úgy fogalmazott: súlyos katasztrófát sikerült elkerülni.