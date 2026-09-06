Giorgia Meloni olyan csodát hozott Olaszországnak, ami elképeszti Európát, mégis újra leírják

Pénteki olasz hír: szeptember 10-ig meghosszabbítják a márciusban bevezetett dízelártámogatást. Ez az, amit nem tett meg a nyáron a német Friedrich Merz kancellár, össze is omlott a következő hónapban a német kiskereskedelmi forgalom, miközben Merz hatalma kevesebb mint másfél év után máris repedezik. Az olasz Giorgia Meloni októberben miniszterelnök októberben már négy éve lesz hatalmon, de a másik pénteki olasz hír: hivatali ideje máris megdöntötte az olasz rekordot.

Giorgia Meloni Orbán Viktorhoz hasonlóan történelmi rekordot döntött – még nagy feladatok várnak rá Fotó: AFP

Több olyan olasz kormányfő is volt, akik megszakításokkal hosszabb ideig voltak hatalmon, mint Meloni ezidáig 1413 napja.

A leghosszabb ideig a második világháború óta a szintén jobboldali Silvio Berlusconi, akinek 3339 napja azonban négy kormányt ölelt fel. Giulio Andreotti és Alcide De Gasperi nem kevesebb mint hét-hét kormányt vezettek. Már ebből leszűrhető: a demokratikus Olaszország olyan stabil kormányzást még sohasem látott, mint amit Giorgia Meloni, a szintén kormányfőrekorder magyar Orbán Viktor szövetségese.

Ezt úgy érte el, hogy közben stabil és határozott európai jelenlétével országa nemzetközi tekintélyét is helyreállította: szilárdan tartja helyét, miközben a franciák és a britek egymás után dobják el a miniszterelnököket és a német kancellárok sem képesek már olyan biztosan tartani a gyeplőt, mint utoljára Angela Merkel.

Ehhez egy másik olyan fegyvertény is kellett, amire éppen olyan kevesen fogadtak volna Meloni hatalomra kerülése előtt, mint hogy kormányzása hosszú lesz: stabilizálta az olasz gazdaság dülöngélő hajóját.

A Meloni őrizte politikai stabilitás feltornázta a bizalmat Európa harmadik legnagyobb gazdaságában. Miközben éppen hatalmas felfordulás söpör végig a világ kötvénypiacain, feljebb erőltetve a hozamokat, Olaszország

azt hiszem, ma biztonságosabb eszköz (államkötvény), mint Franciaország

– mondta pénteken a Bloomberg TV-nek Angel Ubide, az amerikai Citadel fedezeti alap főközgazdásza.

Ez nagy szó, hiszen Olaszország emberemlékezet óta franciák mögé szorult, és rég úgy emlegetik, hogy magas államadóssága kiszolgáltatja az EU-n belül Berlin és Párizs politikai nyomásának.