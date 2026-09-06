Giorgia Meloni olyan csodát hozott Olaszországnak, ami elképeszti Európát, mégis újra leírják
Pénteki olasz hír: szeptember 10-ig meghosszabbítják a márciusban bevezetett dízelártámogatást. Ez az, amit nem tett meg a nyáron a német Friedrich Merz kancellár, össze is omlott a következő hónapban a német kiskereskedelmi forgalom, miközben Merz hatalma kevesebb mint másfél év után máris repedezik. Az olasz Giorgia Meloni októberben miniszterelnök októberben már négy éve lesz hatalmon, de a másik pénteki olasz hír: hivatali ideje máris megdöntötte az olasz rekordot.
Több olyan olasz kormányfő is volt, akik megszakításokkal hosszabb ideig voltak hatalmon, mint Meloni ezidáig 1413 napja.
A leghosszabb ideig a második világháború óta a szintén jobboldali Silvio Berlusconi, akinek 3339 napja azonban négy kormányt ölelt fel. Giulio Andreotti és Alcide De Gasperi nem kevesebb mint hét-hét kormányt vezettek. Már ebből leszűrhető: a demokratikus Olaszország olyan stabil kormányzást még sohasem látott, mint amit Giorgia Meloni, a szintén kormányfőrekorder magyar Orbán Viktor szövetségese.
Ezt úgy érte el, hogy közben stabil és határozott európai jelenlétével országa nemzetközi tekintélyét is helyreállította: szilárdan tartja helyét, miközben a franciák és a britek egymás után dobják el a miniszterelnököket és a német kancellárok sem képesek már olyan biztosan tartani a gyeplőt, mint utoljára Angela Merkel.
Ehhez egy másik olyan fegyvertény is kellett, amire éppen olyan kevesen fogadtak volna Meloni hatalomra kerülése előtt, mint hogy kormányzása hosszú lesz: stabilizálta az olasz gazdaság dülöngélő hajóját.
A Meloni őrizte politikai stabilitás feltornázta a bizalmat Európa harmadik legnagyobb gazdaságában. Miközben éppen hatalmas felfordulás söpör végig a világ kötvénypiacain, feljebb erőltetve a hozamokat, Olaszország
azt hiszem, ma biztonságosabb eszköz (államkötvény), mint Franciaország
– mondta pénteken a Bloomberg TV-nek Angel Ubide, az amerikai Citadel fedezeti alap főközgazdásza.
Ez nagy szó, hiszen Olaszország emberemlékezet óta franciák mögé szorult, és rég úgy emlegetik, hogy magas államadóssága kiszolgáltatja az EU-n belül Berlin és Párizs politikai nyomásának.
Giorgia Meloni ünnepi kosarában ellenálló gazdaságot hozott
Emlékezhetünk, a Covid világjárvány nagyon megütötte Olaszországot, ilyen háttérrel került hatalomra Giorgia Meloni négy évvel ezelőtt.
Nem mondhatni, hogy a gazdaság növekedése szélvész tempóra kapcsolt volna azóta – Európa általában sem remekelt –, de a lagutóbbi hírek pozitívak. A második negyedévben meglepően ellenállónak bizonyult Olaszország az iráni háború negatív hatásaival szemben, a GDP az előző negyedévhez képest 0,2 százalékkal nőtt.
A lendület a Bloomberg Intelligence elemzése szerint áthúzódhatott az év második felébe, és 2026-ban 0,9 százalékkal bővülhet az olasz gazdaság, ami nem haladja meg, de legalább eléri a Covid előtti évek tempóját.
Ez az erősebb kilátás a költségvetési helyzetet is javítja, így a kormány elérheti vélját, hogy a GDP 3 százaléka alá csökkentse a hiányt. Ez azt jelenti, hogy Olaszország maga mögött hagyhatja az EU túlzottdeficit-eljárását, fontos politikai nyűgöt lerázva magáról.
A szakemberek ugyanakkor rámutatnak: a politikai környezet bizonytalanabbá vált. Meloni őrzi szilárd helyzetét, de – és ezt minden elemzés kiemeli – a közvéleménykutatások szerint nő a nyomás harsány ultrakonzervatív kihívója, Roberto Vannacci Nemzeti Jövő pártja irányából.
A jelentések szerint Meloniék a jövő ősszel esedékes választások előrehozását fontolgatják. Nagyon előreszaladva az időben: ha Meloni kitöltené ötéves ciklusát és utána még egyet nyerne, összesített hivatali időben minden elődjét lekörözné, kivéve Benito Mussolinit, aki azonban nem demokratikus körülmények között kormányzott.
A foglalkoztatottság eközben rekordot döntött
Amit szintén kosarában hozott az olaszoknak az immár történelmi alakká vált Meloni: kormányzása alatt 2025-ig rekord 67,6 százalékra szökött fel a 20-64-esek olasz foglalkoztatási rátája 64,8 százalékról – majdnem másfél százalékponttal csökkentve a lemaradást az EU-átlagtól, ami azonban még így is 8,5 százalékpont.
Egyértelmű javulást mutatnak eközben a munkanélküliségi adatok is: az állástalanság rátája ugyan fél százalékponttal növekedett a nyáron, a júliusban mért 5,8 százalék azonban messze a Meloni előtti 8 százalék körüli szintek alatt van, és fele sincs a 10 évvel ezelőttinek.
Az örökké érzékeny pont: az államadósság
Ha Meloni vissza is állította a bizalmat az olasz költségvetésben, bármilyen olasz kormány számára továbbra is nagyon kevés hibázási lehetőséget nyújt a magas államadósság. Ami nem Meloninak, hanem elődeinek betudható, de ő viseli a kormányzati felelősséget, neki kell szembenéznie vele és kritikusaival.
Bármilyen megingás visszalökheti az országot a nemzetközi tehetetlenség és irányítottság korábbi helyzetébe, úgyhogy választási költekezés aligha lesz.
Hiába vágják a költspégvetés hiányát a 3 százalékos EU-küszöb alá, a korábban hatalmasra duzzadt olasz államadósság akkor is növekszik, az Európai Bizottság előrejelzpése szerint 2026-ban a GDP 138,5 százalékára, 2027-ben 139,2 százalékra. A főbűnös Meloni baloldali elődeje, Giuseppe Conte 2020-ban a Covid-válság idején bevezetett bőkezű Superbonus lakásfelújítási adókedvezménye.
Ennek a lényege az volt, hogy bizonyos energiahatékonysági és földrengésbiztonsági felújítások költségének akár 110 százalékát is vissza lehetett igényelni adójóváírás formájában. Vagyis az állam gyakorlatilag a teljes beruházást, sőt annál valamivel többet is finanszírozott adókedvezményen keresztül.
Ezeknek a korábban megítélt adójóváírásoknak a költsége nem egyszerre jelent meg az állam pénzforgalmában, hanem több év alatt, amikor a kedvezményeket ténylegesen levonják az adóból vagy beváltják. Emiatt még akkor is rontják az olasz államháztartás pénzforgalmát és az adósságot, amikor a programot már erősen visszavágták.