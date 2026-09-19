Grönland és Dánia pontosította Trump bejelentését: az amerikai katonai jelenlét nőhet, de a sziget feletti ellenőrzés nem kerül Washingtonhoz

Dánia és Grönland szombaton igyekezett egyértelművé tenni, hogy az Egyesült Államokkal készülő új megállapodás nem érinti a Dán Királyság szuverenitását, illetve a grönlandiak önrendelkezési jogát. A megszólalások azért váltak szükségessé, mert Donald Trump amerikai elnök pénteken úgy jelentette be a Gröndlanddal kapcsolatos az egyezséget, hogy az szerinte „állandó ellenőrzést” biztosít Washington számára Grönland biztonsága felett.

Kilátás egy kikötőre Grönlandon, a világ legnagyobb szigetén. Amerikának stratégiai fontosságú védelmi szempontból Gröndland, most megkapta a használati anegedélyt Fotó: Anadolu via AFP

A három fél által előkészített megállapodás jelentősen növelheti az amerikai katonai jelenlétet a stratégiai fontosságú északi-sarkvidéki szigeten. Washington emellett lehetőséget kap arra is, hogy megakadályozza az Egyesült Államok ellenfeleinek katonai megjelenését, illetve egyes érzékeny beruházásait. A részletes feltételeket azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra, így többek között az sem ismert pontosan, mekkora új amerikai katonai kontingens vagy infrastruktúra jelenhet meg Grönlandon.

Grönland esetében Dániáank továbbra is vannak vörös vonalai

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter szombati nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy Koppenhága olyan kötelező érvényű megállapodást akar, amely egyszerre erősíti az Északi-sarkvidék és az Atlanti-óceán északi térségének biztonságát, valamint tiszteletben tartja a Dán Királyság vörös vonalait.

A dán fél ezzel lényegében elhatárolódott Trump azon értelmezésétől, amely szerint Washington „állandó ellenőrzést” szerezne Grönland biztonsága felett. Dánia és Grönland az elmúlt hónapokban többször leszögezte, hogy a sziget nem eladó, és az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások nem változtathatják meg Grönland jogállását.

Rasmussen szerint a mostani tárgyalások lezárhatják azt a hónapok óta tartó bizonytalanságot, amely Trump korábbi kijelentései nyomán alakult ki. Az amerikai elnök az év elején többször is felvetette, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie Grönlandot, ami komoly diplomáciai feszültséget okozott Washington és Koppenhága között, és a NATO-n belüli kapcsolatokat is megterhelte.