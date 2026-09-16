Brüsszel kitiltaná a 13 év alattiakat a közösségi médiából: óriási bírságot kaphatnak a techcégek – az AI-chatbotokra is lecsapnak

Túl sok időt töltenek a gyerekek a közösségi oldalakon történő „görgetéssel” – jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Parlament előtt Strasbourgban. Az Európai Bizottság elnöke szerint fokozatos és differenciált megközelítéssel akarják kezelni a gyerekek technológiafüggőségét.

A 13 éves kor alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi oldalak használatát, 15 éves korig pedig önálló fiókot sem lehetne létrehozni / Fotó: AYO Production

13 éves kor alatt nincs közösségi média. 15 éves kor alatt nincs személyes fiók

– fogalmazott von der Leyen éves beszámolójában. A tervezett rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy 13 éves kor alatt tilos lenne a közösségi média használata. A 13 és 14 éves gyerekek ugyanakkor szülői felügyelet mellett hozzáférhetnének a platformokhoz, de csak korlátozott funkciókkal.

Ebben a korosztályban úgynevezett „mini fiókokat” lehetne létrehozni szülői vagy gondviselői közreműködéssel, és napi egyórás képernyőidő-korlátozás is vonatkozna rájuk.

Nem csak a Facebookot és a TikTokot érintené a szigorítás

Az Európai Unió ennél jóval szélesebbre nyitná a szabályozás hatókörét. A csütörtökön bemutatandó EU Kids Act tervezete a Bloomberg szerint szigorú életkor-ellenőrzési kötelezettséget írna elő a közösségi oldalak, videómegosztók, alkalmazásboltok és online játékok számára is.

A szabályozás ráadásul a mesterséges intelligenciát használó szolgáltatásokra is kiterjedne. Az úgynevezett AI companionök, vagyis mesterséges intelligencián alapuló virtuális társak, valamint a társalgási AI-chatbotok szolgáltatóinak ugyancsak ellenőrizniük kellene felhasználóik életkorát.

A 15 és 18 év közötti fiatalok már rendelkezhetnének saját fiókkal, a platformoknak azonban kötelezően biztonságos kialakítást kellene biztosítaniuk számukra.

Von der Leyen szerint nem kell elfogadni, hogy a Big Tech olyan addiktív algoritmusokat fejlesszen, amelyek célja, hogy a fiatalokat minél hosszabb ideig a képernyő előtt tartsák.

Külön példaként említette a fiatal lányokról mesterséges intelligenciával készített, szexualizált képeket.

Óriási bírságot kaphatnak a techcégek

Az új szabályok betartását komoly pénzügyi szankciókkal kényszeríthetné ki Brüsszel. A Bloomberg által korábban ismertetett jogszabálytervezet szerint

az előírásokat megsértő vállalatokra akár éves árbevételük 6 százalékának megfelelő bírságot is kiszabhatnának.

Ez a legnagyobb technológiai vállalatok esetében több milliárd eurós büntetést is jelenthet.