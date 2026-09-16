Brüsszel kitiltaná a 13 év alattiakat a közösségi médiából: óriási bírságot kaphatnak a techcégek – az AI-chatbotokra is lecsapnak
Túl sok időt töltenek a gyerekek a közösségi oldalakon történő „görgetéssel” – jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Parlament előtt Strasbourgban. Az Európai Bizottság elnöke szerint fokozatos és differenciált megközelítéssel akarják kezelni a gyerekek technológiafüggőségét.
13 éves kor alatt nincs közösségi média. 15 éves kor alatt nincs személyes fiók
– fogalmazott von der Leyen éves beszámolójában. A tervezett rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy 13 éves kor alatt tilos lenne a közösségi média használata. A 13 és 14 éves gyerekek ugyanakkor szülői felügyelet mellett hozzáférhetnének a platformokhoz, de csak korlátozott funkciókkal.
Ebben a korosztályban úgynevezett „mini fiókokat” lehetne létrehozni szülői vagy gondviselői közreműködéssel, és napi egyórás képernyőidő-korlátozás is vonatkozna rájuk.
Nem csak a Facebookot és a TikTokot érintené a szigorítás
Az Európai Unió ennél jóval szélesebbre nyitná a szabályozás hatókörét. A csütörtökön bemutatandó EU Kids Act tervezete a Bloomberg szerint szigorú életkor-ellenőrzési kötelezettséget írna elő a közösségi oldalak, videómegosztók, alkalmazásboltok és online játékok számára is.
A szabályozás ráadásul a mesterséges intelligenciát használó szolgáltatásokra is kiterjedne. Az úgynevezett AI companionök, vagyis mesterséges intelligencián alapuló virtuális társak, valamint a társalgási AI-chatbotok szolgáltatóinak ugyancsak ellenőrizniük kellene felhasználóik életkorát.
A 15 és 18 év közötti fiatalok már rendelkezhetnének saját fiókkal, a platformoknak azonban kötelezően biztonságos kialakítást kellene biztosítaniuk számukra.
Von der Leyen szerint nem kell elfogadni, hogy a Big Tech olyan addiktív algoritmusokat fejlesszen, amelyek célja, hogy a fiatalokat minél hosszabb ideig a képernyő előtt tartsák.
Külön példaként említette a fiatal lányokról mesterséges intelligenciával készített, szexualizált képeket.
Óriási bírságot kaphatnak a techcégek
Az új szabályok betartását komoly pénzügyi szankciókkal kényszeríthetné ki Brüsszel. A Bloomberg által korábban ismertetett jogszabálytervezet szerint
az előírásokat megsértő vállalatokra akár éves árbevételük 6 százalékának megfelelő bírságot is kiszabhatnának.
Ez a legnagyobb technológiai vállalatok esetében több milliárd eurós büntetést is jelenthet.
A készülő jogszabály egyik alapvető változása, hogy megfordítaná a jelenlegi logikát. Nem
- a gyerekeknek
- és a szülőknek
kellene bizonyítaniuk, hogy egy platform veszélyes, hanem a technológiai vállalatoknak kellene igazolniuk az Európai Unió felé, hogy szolgáltatásaik biztonságosak a fiatalkorúak számára.
„A platformoknak kell bizonyítani az EU számára, hogy biztonságosak. A dolog fordítottá válik: a közösségi oldalak hozzáférését korlátozzuk gyermekeinkhez, és mi döntjük el, milyen feltételek szerint kell a techcégeknek bizonyítaniuk azt, hogy biztonságosak” – jelentette ki von der Leyen.
Világszerte szigorítanák a gyerekek közösségimédia-használatát
Brüsszelre az uniós tagállamok részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy egységes, az egész Európai Unióra érvényes szabályokat alkosson. Több tagállam saját korlátozások bevezetését kezdte előkészíteni, miközben világszerte terjednek a gyerekek közösségimédia-használatát korlátozó kezdeményezések.
Az egyik legfontosabb előzmény Ausztrália lépése volt, amely tavaly vezetett be korlátozásokat a fiatalkorúak közösségimédia-használatára.
Az ausztrál szabályozás után Európában is felgyorsult a vita arról, hogy milyen életkortól és milyen feltételekkel férhessenek hozzá a gyerekek a legnagyobb platformokhoz.
Az uniós szintű szabályozással Brüsszel azt is elkerülhetné, hogy az egyes tagállamok eltérő korhatárokat és technológiai követelményeket vezessenek be.
Csütörtökön jön az EU Gyermektörvénye
A részletes szabályokat már csütörtökön bemutatják: ekkor ismerteti az Európai Bizottság az EU Kids Act, vagyis az uniós Gyermektörvény javaslatát.
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a 13 éves korhatár azonnal életbe is lép. A javaslatnak meg kell szereznie az uniós tagállamok és az európai jogalkotók támogatását, a jogalkotási folyamat pedig akár évekig is eltarthat.
Ha a most ismertetett szabályok végül hatályba lépnek, a változás messze túlmutathat a közösségi médián:
- a Facebookhoz,
- Instagramhoz
- vagy TikTokhoz
hasonló platformok mellett az online játékok, az alkalmazásboltok és a mesterséges intelligencián alapuló chatbotok működését is át kellene alakítani a fiatalkorú európai felhasználók esetében.
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