Most már egyértelmű: új piacra menekül az európai autógyártás – sokkal több pénz van a hadiiparban, a Ford is a NATO-ban lát nagy üzletet
A civil autópiacon egyre keményebb árversennyel és kínai konkurenciával szembesülő autógyártók közül egyre többen fedezik fel újra a hadiipart. Most a Ford tesz nagy lépést ebbe az irányba: a vállalat a General Dynamics Land Systems és a brit Ricardo oldalán indul a brit hadsereg következő könnyű katonai járművéért kiírt pályázaton, miközben már nemcsak Nagy-Britanniában, hanem más NATO-tagállamokban is üzleti lehetőséget lát.
A brit programban a Land Roverekből és Pinzgauerekből álló öregedő katonai flottát cserélnék le. A szerződés teljes élettartamra számított értéke mintegy 2 milliárd font (nagyjából 858 milliárd forint), ebből az első ütem várhatóan 750 millió fontot (mintegy 322 milliárd forintot) érhet. A döntés jövő tavasszal várható, vagyis egyelőre nincs szó arról, hogy a Ford már elnyerte volna a megrendelést – írja a Financial Times.
A hagyományos autóipar olyan időszakban keres új bevételi forrásokat, amikor az európai gyártás jövedelmezőségét az erős árverseny, az elektromos átállás költségei és a kínai gyártók előretörése egyaránt nyomás alatt tartják. A hadiiparban ezzel szemben hosszú évekre szóló állami megrendelések, szervizszerződések és egyre nagyobb beszerzési programok jelennek meg.
A Ford újrahasznosítja eddigi modelljeit
A Ford legnagyobb előnye a Ranger lehet. A pickup több mint egy évtizede kategóriája legkelendőbb modellje Európában, így már rendelkezésre áll hozzá a nagy sorozatú gyártás, az alkatrészellátás, a beszállítói háttér és a szervizhálózat. A vállalat és partnerei erre a civil platformra építenék rá a hadsereg számára szükséges módosításokat.
Ez más gazdasági modell, mint egy teljesen új katonai jármű kifejlesztése. A már sorozatgyártásban lévő platform csökkentheti a fejlesztési időt és költséget, miközben válsághelyzetben gyorsabban növelhető a termelés.
A Ford szerint a Ranger európai beszállítói lánca éppen ezt a rugalmasságot adhatja a hadseregnek.
A jármű motorját a vállalat dagenhami üzemében gyártanák, a katonai átalakítást pedig a General Dynamics és a Ricardo brit létesítményei végeznék.
A Ford európai vezetése ráadásul már a brit megrendelésnél nagyobb piacban gondolkodik. Jim Baumbick szerint más NATO-országok számára is vonzó lehet, ha a szövetséges hadseregek azonos vagy egymással kompatibilis járműplatformokat és alkatrészeket használnak. Ez könnyebbé teheti a javítást, az alkatrész-utánpótlást és a közös műveleteket is.
Ha ez a modell elterjed, egyetlen nemzeti tenderből jóval nagyobb exportpiac nőhet ki.
A General Motors már külön hadiipari üzletágat épített
A Fordnak azonban komoly autóipari versenytársai vannak ezen a piacon. A General Motors már jóval előrébb tart: külön GM Defense üzletága működik, amely a konszern tömegtermelésben használt technológiáiból és civil járműplatformjaiból készít katonai változatokat.
- Nagy-Britanniában a GM Defense a BAE Systemsszel és az NP Aerospace-szel létrehozott Team LionStrike konzorciummal pályázik.
- Kínálatában a Chevrolet Silverado HD is megjelent, vagyis ugyanaz a logika érvényesül, mint a Ford Ranger esetében: nagy sorozatban gyártott civil haszonjárművet alakítanak át katonai feladatokra.
A GM 2026 elején külön brit leányvállalatot is létrehozott, amelynek feladata a helyi piac mellett a szélesebb európai és NATO-üzletek támogatása.
A brit programért az Ineos Automotive is versenyez az SMT Defence és az NMS UK oldalán, a Jaguar Land Rover pedig szintén lehetséges partnerségeket vizsgál. A Babcock Toyota Land Cruiser-alapú logisztikai járművekkel pályázik.
Vagyis a brit hadsereg járműcseréje lassan legalább annyira hasonlít autóipari versenyre, mint hagyományos hadiipari tenderre.
A Mercedes is katonai feladatot talált a G-osztálynak és a Sprinternek
Hasonló irányba mozdult a Mercedes-Benz. A német gyártó 2026-ban katonai és biztonsági felhasználásra szánt G-osztályokat, Sprintereket és Vitókat mutatott be, miközben a német Tytan Technologies vállalattal járműre telepített drónelhárító rendszer fejlesztését is vizsgálja.
A koncepcióban a Sprinter mobil irányítóközpontként és drónhordozóként,
a G-osztály pedig radarokkal és további drónindító eszközökkel felszerelt terepjáróként működhet.
A Mercedes ebben a modellben elsősorban a járműplatformot adja, a speciális katonai rendszereket pedig erre szakosodott partnerek építik rá.
Gazdasági szempontból ez különösen vonzó lehet az autógyártóknak. Nem kell teljes értékű hadiipari rendszerintegrátorrá válniuk, miközben meglévő gyáraikat, beszállítóikat és modelljeiket új piacon hasznosíthatják.
A hadiipar felszívhatja az autógyárak egy részének kapacitását
Az autóipar és a hadiipar közeledése mögött nem csak a magasabb védelmi kiadások állnak. A két ágazat között jelentős technológiai és ipari átfedés van: mindkettőnek szüksége van nagy sorozatú gyártásra, precíz beszállítói láncokra, motorokra, akkumulátorokra, elektronikai rendszerekre és több évtizedes alkatrészellátásra.
A különbség az, hogy miközben egy európai autógyár számára ma egy újabb civil modell könnyen egy rendkívül zsúfolt piacon találja magát,
a hadseregek több országban egyszerre cserélik le évtizedes járműflottáikat.
Ez az iparpolitika szempontjából is vonzó. A brit kormány új védelmi stratégiája hangsúlyozza, hogy a katonai beszerzéseknek hazai ipari kapacitásokat is kell építeniük. Emiatt a Ford számára nem mellékes, hogy brit motorgyártást, mérnöki munkát, katonai átalakítást és szervizhálózatot tud a pályázata mögé tenni. A Ford–General Dynamics–Ricardo együttműködésben részt vevő vállalatok több mint hétezer embert foglalkoztatnak brit telephelyeiken.
A Ford esetében ezért a hadiipari visszatérés több egyszerű termékbővítésnél. A vállalat hosszú évek óta szervezi át európai működését, miközben keresi azokat a területeket, ahol meglévő gyártási mérete és haszonjárműves pozíciója magasabb megtérülést hozhat.
A Rheinmetall mentheti meg az autóipar árváit: felpörög a hadiipari gépezet
Németország gazdasági szerkezete látványosan átalakul: miközben az autóipar a kínai verseny, a magas költségek és a gyenge kereslet miatt munkahelyeket épít le, a hadiipar gyors ütemben bővül . A Rheinmetall 26 ezer, a KNDS négyezer, a Diehl kétezer új állással számol az évtized végéig, miközben az MBDA, a Hensoldt és több védelmi startup is intenzíven toboroz. A fordulatot a növekvő európai védelmi kiadások hajtják: a ReArm Europe keretében akár 800 milliárd euró mozgósítható, Németország pedig 2030-ra évi mintegy 180 milliárd euróra emelné katonai kiadásait.
Ez részben felszívhatja az autóiparból kiszoruló mérnököket és szakmunkásokat, amire már konkrét példa is van: a Hensoldt a Bosch egy üres épületében hozna létre új fejlesztési központot. A toborzás ugyanakkor nem egyszerű, mert a védelmi cégekhez tömegesen érkeznek jelentkezések, miközben a biztonsági átvilágítás akár hónapokig is eltarthat. A hadiipari fellendülés a teljes német beszállítói láncra kiterjedhet, ráadásul a kormány célja az is, hogy a megrendelések minél nagyobb része hazai vállalatoknál maradjon. A folyamat Magyarország számára is lehetőséget jelenthet, mivel a Rheinmetall hazai beruházásainak összértéke már megközelíti a 750 millió eurót, és Zalaegerszeg, Várpalota, valamint Szeged is része a vállalat regionális bővítésének.