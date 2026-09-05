A civil autópiacon egyre keményebb árversennyel és kínai konkurenciával szembesülő autógyártók közül egyre többen fedezik fel újra a hadiipart. Most a Ford tesz nagy lépést ebbe az irányba: a vállalat a General Dynamics Land Systems és a brit Ricardo oldalán indul a brit hadsereg következő könnyű katonai járművéért kiírt pályázaton, miközben már nemcsak Nagy-Britanniában, hanem más NATO-tagállamokban is üzleti lehetőséget lát.

Most már egyértelmű: új piacra menekül az európai autógyártás – sokkal több pénz van a hadiiparban, a Ford is a NATO-ban lát nagy üzletet / Fotó: emirhankaramuk

A brit programban a Land Roverekből és Pinzgauerekből álló öregedő katonai flottát cserélnék le. A szerződés teljes élettartamra számított értéke mintegy 2 milliárd font (nagyjából 858 milliárd forint), ebből az első ütem várhatóan 750 millió fontot (mintegy 322 milliárd forintot) érhet. A döntés jövő tavasszal várható, vagyis egyelőre nincs szó arról, hogy a Ford már elnyerte volna a megrendelést – írja a Financial Times.

A hagyományos autóipar olyan időszakban keres új bevételi forrásokat, amikor az európai gyártás jövedelmezőségét az erős árverseny, az elektromos átállás költségei és a kínai gyártók előretörése egyaránt nyomás alatt tartják. A hadiiparban ezzel szemben hosszú évekre szóló állami megrendelések, szervizszerződések és egyre nagyobb beszerzési programok jelennek meg.

A Ford újrahasznosítja eddigi modelljeit

A Ford legnagyobb előnye a Ranger lehet. A pickup több mint egy évtizede kategóriája legkelendőbb modellje Európában, így már rendelkezésre áll hozzá a nagy sorozatú gyártás, az alkatrészellátás, a beszállítói háttér és a szervizhálózat. A vállalat és partnerei erre a civil platformra építenék rá a hadsereg számára szükséges módosításokat.

Ez más gazdasági modell, mint egy teljesen új katonai jármű kifejlesztése. A már sorozatgyártásban lévő platform csökkentheti a fejlesztési időt és költséget, miközben válsághelyzetben gyorsabban növelhető a termelés.

A Ford szerint a Ranger európai beszállítói lánca éppen ezt a rugalmasságot adhatja a hadseregnek.

A jármű motorját a vállalat dagenhami üzemében gyártanák, a katonai átalakítást pedig a General Dynamics és a Ricardo brit létesítményei végeznék.