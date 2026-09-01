Napokon belül jön az új iPhone: az Apple épp akkor próbál nagyot húzni, amikor összeomlóban az okostelefon-piac
Már csak egy bő hét választ el minket attól, hogy az iPhone is rálépjen arra az útra, ami úgy tűnik, hogy a 2026-os év meghatározója lesz. Nyár elején még arra lehetett számítani, hogy 2026 második fele még az új iPhone-ok megjelenésével sem lesz annyira izgalmas, mint az évkezdés, de úgy tűnik, az Apple összekapta magát: szeptember 9-én megtartják a szokásos éves bemutatójukat, melyen a várakozások szerint az iPhone 18 modellek mellett végre napvilágot láthat az első hajlítható iPhone is. Két nappal az Apple előtt a Huawei mutatja be új, háromfelé hajtható Mate XT 2-jét, később pedig a Xiaomi is piacra küldi a 18 Foldot. Mindez egy olyan év végén történik, amikor már közel 17 százalékos történelmi mértékű visszaesést jósolnak az elemzők.
Pedig június végén még egészen más kép rajzolódott ki. A Világgazdaság akkori elemzésében 2026 második fele inkább kiforrott modellfrissítések sorának ígérkezett: az iPhone 18 és a Galaxy S26 esetében sem látszott olyan hardveres ugrás, mely önmagában új készülékcserélési hullámot indíthatott volna. A nagyobb változást inkább 2027-től lehetett várni, részben a mesterséges intelligencia, részben a hajlítható készülékek következő generációja miatt. Két hónap alatt azonban felgyorsultak az események, és éppen a hajlítható telefonokból lett az év végi verseny egyik legfontosabb területe.
Fej fej mellett a Huawei és az Apple, elszabadulnak az árak
A Huawei szeptember 7-én tartja a Mate XT 2 hivatalos bemutatóját. A kínai vállalat új készüléke a 2024-ben bemutatott Mate XT továbbfejlesztése, vagyis ismét egy háromrészes konstrukcióról van szó, de megváltoztatott hajtási mechanizmussal. A Huawei augusztus 31-én Kínában már az előjegyzést is megnyitotta a telefonra. Két nappal később jön az Apple. A szeptember 9-i esemény időpontja hivatalos, az első hajlítható iPhone létezését azonban a vállalat továbbra sem erősítette meg. Több nagy hírügynökség értesülései és az iparági várakozások szerint mégis ez lehet a bemutató legnagyobb dobása, az új készülék pedig könyvszerűen nyitható, belül nagyjából egy iPad mini méretű kijelzőt kaphat.
A bemutató ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy néhány nappal később már a boltokban is ott lesz a telefon. Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a vállalat az iPhone X 2017-es rajtját ismételheti meg:
a hajlítható iPhone-t szeptemberben bemutatják, az előrendelés és a megjelenés azonban csak a negyedik negyedévben várható, az ára pedig 2299-2499 dollár (724 000-787 000 forint) körül alakulhat.
Az iPhone X esetében hat hét telt el a bemutató és az előrendelés között, majd egy héttel később kezdődött a tényleges értékesítés. Ha most hasonló forgatókönyv valósul meg, az első hajlítható iPhone még novemberben vagy decemberben eljuthat a vásárlókhoz.
Kuo szerint az első készletek ráadásul szűkösek lehetnek, miközben az Apple beszállítói 2026-ban 7–8 millió darab hajlítható iPhone leszállítására készülhetnek. Ez arra utal, hogy a jelenlegi várakozások szerint nem pusztán szeptemberi technológiai bemutatóról van szó: az Apple még az év vége előtt megpróbálhatja ténylegesen piacra küldeni új készülékét.
Történelmi zuhanásban az okostelefon-piac
Az időzítés aligha lehetne fontosabb az okostelefon-ipar számára. Az IDC legfrissebb prognózisa szerint 2026-ban 16,7 százalékkal, alig több mint egymilliárd darabra zuhanhat a világszerte kiszállított okostelefonok száma. Ha a becslés teljesül, ez lenne az iparág történetének legnagyobb éves visszaesése.
A problémát elsősorban a memóriachipek drágulása súlyosbítja. Az IDC szerint a DRAM- és NAND-memóriák költsége éves összevetésben több mint háromszorosára ugrott, miközben a mesterségesintelligencia-adatközpontok egyre nagyobb mennyiségben szívják fel a gyártókapacitást. A Világgazdaság korábban arról írt, hogy
a memória már egy prémium okostelefon anyagköltségének több mint 30 százalékát is kiteheti, az olcsóbb telefonoknál pedig ennél jóval magasabb lehet ez az arány.
A kevesebb eladott telefon ezért nem feltétlenül jelent kisebb üzletet. Az IDC 27,6 százalékos emelkedést vár a globális átlagárban, mely így 581 dollárra, jelenlegi árfolyamon mintegy 183 ezer forintra nőhet. A teljes piac értéke a darabszám zuhanása ellenére 6,3 százalékkal emelkedhet. A gyártók számára emiatt egyre fontosabbak a nagyon drága prémiumtermékek, melyeken jóval nagyobb árrés érhető el.
És jelenleg van egyetlen okostelefonos kategória, mely még növekedni tud: a hajlítható készülékeké. Az IDC 2026-ra 12,6 százalékos bővülést és 22,9 millió darabos globális kiszállítást vár ebben a szegmensben. A Samsung évek óta árul Fold és Flip modelleket, a Huawei pedig már a háromfelé hajtható készülékig jutott. A kínai gyártók közül a Honor, az Oppo és a Xiaomi is több generáció óta kísérletezik a formátummal.
Nabila Popal, az IDC vezető kutatási igazgatója szerint az Apple megjelenése már önmagában megváltoztatta a hajlítható telefonok piacának várható pályáját. Az intézet szerint
az Apple 2027-re több mint 17 millió hajlítható iPhone leszállítására lehet képes.
Az Apple körülbelül 40 százalékos hajlíthatópiaci részesedésével számol. A különböző IDC-adatok időbázisa ugyanakkor nem teljesen egyértelmű: az intézet nyilvános piaci előrejelzése 2027 egészére körülbelül 27 millió hajlítható telefon kiszállítását várja, ami nem illeszkedik közvetlenül a 17 milliós Apple-adat és a 40 százalékos részesedés egyszerű összevetéséhez.
Feltűnően sok lett a hajlítható modell
A modellkínálat csalóka lehet: attól, hogy a gyártók csúcstelefonjai között már majdnem minden harmadik hajlítható modell, az emberek egyáltalán nem ilyen arányban vásárolják őket. Az IDC 22,9 millió hajlítható telefon értékesítését várja 2026-ban, miközben a teljes okostelefon-piac valamivel egymilliárd darab fölött maradhat. Vagyis a hajlíthatók darabszám szerinti globális részesedése még mindig csak körülbelül 2 százalék.
Ennek egyik oka az ár:
- a Samsung Galaxy Z Fold8 amerikai indulóára 1899 dollár (mintegy 598 ezer forint),
- a Fold8 Ultra 2099 dollár (mintegy 661 ezer forint);
- a kisebb Flip8 pedig 1199 dollár (mintegy 378 ezer forint);
- a Huawei Mate XT-je 2800 dolláros, mintegy 882 ezer forintos árszinten debütált Kínában.
Az Apple még ennél is magasabbra pozicionálhatja első készülékét, Ming-Chi Kuo 2299–2499 dolláros amerikai kezdőárat valószínűsít. Ilyen árszinten a hajlítható iPhone aligha válik egyik napról a másikra tömegtermékké, de az Apple számára azonban nem is feltétlenül ez az elsődleges cél. A zsugorodó piacon egy több mint kétezer dolláros telefon jóval nagyobb bevételt és árrést hozhat darabonként, miközben technológiai szempontból új okot adhat azoknak a vásárlóknak a készülékcserére, akik egy gyorsabb processzor vagy valamivel jobb kamera miatt már nem vennének új telefont.
Sokat várnak a hajlítható iPhone-tól
Az idei ősz lesz a nagy rajt: a Huawei szeptember 7-én mutatja meg, meddig jutott a háromfelé hajtható telefonnal, az Apple két nappal később beléphet abba a kategóriába, melyből más gyártók évek óta próbálnak nagy üzletet csinálni, a Xiaomi pedig ugyanabban a hónapban küldi piacra saját új Fold modelljét. Az első igazán beszédes adatok 2027-ben érkezhetnek:
az elemzők a következő évre már körülbelül 27 millió hajlítható okostelefon éves kiszállítását vár, 18 százalékos további növekedéssel.
Ha az Apple valóban tízmilliós nagyságrendben tudja értékesíteni első ilyen készülékét, a Samsungnak, a Huaweinek és a Xiaominak már nem egy szűk technológiai rétegben kell vele versenyeznie, hanem a prémiumtelefon-piac egyik legfontosabb szegmensében.
Júniusban még úgy tűnt, hogy az okostelefon-ipar nagyobb dobásait 2027-re tartogatja. Most viszont szeptember első napjaiban egymás után érkeznek azok a készülékek, amelyek eldönthetik, hogy a következő évek csúcstelefonja továbbra is egy hagyományos üveglap lesz-e, vagy lassan természetessé válik, hogy a legdrágább mobilokat kettőbe, esetleg háromba lehet hajtani.