Napokon belül jön az új iPhone: az Apple épp akkor próbál nagyot húzni, amikor összeomlóban az okostelefon-piac

Már csak egy bő hét választ el minket attól, hogy az iPhone is rálépjen arra az útra, ami úgy tűnik, hogy a 2026-os év meghatározója lesz. Nyár elején még arra lehetett számítani, hogy 2026 második fele még az új iPhone-ok megjelenésével sem lesz annyira izgalmas, mint az évkezdés, de úgy tűnik, az Apple összekapta magát: szeptember 9-én megtartják a szokásos éves bemutatójukat, melyen a várakozások szerint az iPhone 18 modellek mellett végre napvilágot láthat az első hajlítható iPhone is. Két nappal az Apple előtt a Huawei mutatja be új, háromfelé hajtható Mate XT 2-jét, később pedig a Xiaomi is piacra küldi a 18 Foldot. Mindez egy olyan év végén történik, amikor már közel 17 százalékos történelmi mértékű visszaesést jósolnak az elemzők.

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Pedig június végén még egészen más kép rajzolódott ki. A Világgazdaság akkori elemzésében 2026 második fele inkább kiforrott modellfrissítések sorának ígérkezett: az iPhone 18 és a Galaxy S26 esetében sem látszott olyan hardveres ugrás, mely önmagában új készülékcserélési hullámot indíthatott volna. A nagyobb változást inkább 2027-től lehetett várni, részben a mesterséges intelligencia, részben a hajlítható készülékek következő generációja miatt. Két hónap alatt azonban felgyorsultak az események, és éppen a hajlítható telefonokból lett az év végi verseny egyik legfontosabb területe.

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A Huawei szeptember 7-én tartja a Mate XT 2 hivatalos bemutatóját. A kínai vállalat új készüléke a 2024-ben bemutatott Mate XT továbbfejlesztése, vagyis ismét egy háromrészes konstrukcióról van szó, de megváltoztatott hajtási mechanizmussal. A Huawei augusztus 31-én Kínában már az előjegyzést is megnyitotta a telefonra. Két nappal később jön az Apple. A szeptember 9-i esemény időpontja hivatalos, az első hajlítható iPhone létezését azonban a vállalat továbbra sem erősítette meg. Több nagy hírügynökség értesülései és az iparági várakozások szerint mégis ez lehet a bemutató legnagyobb dobása, az új készülék pedig könyvszerűen nyitható, belül nagyjából egy iPad mini méretű kijelzőt kaphat.