Megéri egy millió forintot adni az első hajlítható iPhone-ért? Az Apple olyan területre tévedt, ahol a Samsungnak olcsóbban kínál többet – így is lesz, akinek megéri
Az Apple idén végre belépett abba a piacba, melyet a Samsung már nyolc generáció óta épít. Az első hajlítható iPhone októberben érkezik Magyarországra is, és rögtön a legdrágább mezőnyében találja magát: az iPhone Duo 899 990 forintos indulóárral küzd meg a Galaxy Z Fold8 Ultrával és a jóval olcsóbb Fold8-cal. Közel egymillió forintnál azonban már kevés, hogy egy készülék látványos legyen. Vásárlás előtt sokkal fontosabb kérdés, hogy pontosan mit kapunk ezért a pénzért, és melyik kompromisszumért mennyit kér az Apple vagy a Samsung.
Drágább a Samsungoknál a hajlítható iPhone
A hagyományos csúcstelefonoknál idén különösen tiszta helyzet alakult ki: a Galaxy S26 Ultra és az iPhone 18 Pro Max egyaránt 599 990 forintról indul Magyarországon, így valóban ugyanazért a pénzért lehetett összevetni a két gyártó filozófiáját. A hajlíthatóknál viszont már az árlista is a Samsung felé billenti a mérleget.
A gyártók hivatalos magyar listaáraival számolva így néz ki jelenleg a hajlítható kínálat:
- iPhone Duo , 256 GB: 899 990 forint. Az 512 gigabájtos változat 999 990, az 1 terabájtos 1 199 990, a 2 terabájtos pedig már 1 499 990 forint.
- Galaxy Z Fold8 Ultra, 256 GB: 829 990 forint. Az 512 gigabájtos modell 899 990, az 1 terabájtos 1 049 990 forint.
- Galaxy Z Fold8, 256 GB: 759 990 forint. Az 512 gigabájtos változat 829 990, az 1 terabájtos 969 990 forintba kerül.
- Galaxy Z Flip8, 256 GB: 499 990 forint. Az 512 gigabájtos modellért 569 990 forintot kér a Samsung.
Az iPhone Duo tehát rögtön 70 ezer forintos hátránnyal indul a legerősebb Fold8 Ultrához képest, a sima Fold8 pedig már 140 ezer forinttal olcsóbb. A Flip8 más formátum, ezért nem közvetlen ellenfele az Apple készülékének, de jól mutatja, milyen széles lett a Samsung hajlítható kínálata.
A Samsung több éves előnyből indul
Az iPhone Duo egy 5,4 hüvelykes külső és 7,6 hüvelykes belső kijelzőt kapott. Mindkettő 120 hertzes OLED-panel, akár 3000 nites kültéri fényerővel, belül pedig az Apple tükröződést csökkentő nanotexturált bevonatot is használ. Az A20 Pro chip az iPhone 18 Pro családból érkezik, vagyis teljesítményben az Apple nem épített másodvonalbeli hardvert az első hajlítható iPhone-jába.
A Samsung Fold8 Ultrája ezzel szemben kívül 6,5, kinyitva pedig 8 hüvelykes kijelzőt kínál.
Ez nemcsak nagyobb munkafelületet jelent, hanem összecsukva is közelebb áll egy hagyományos nagyképernyős telefonhoz.
A sima Fold8 érdekesebb párhuzam az Apple-lel: annak külső kijelzője 5,5, belső panelje pedig ugyanúgy 7,6 hüvelykes, mint a Duóé.
A méreteknél viszont nagyon kijön a Samsung tapasztalata. A Fold8 Ultra 215 gramm, nyitva mindössze 4,1 milliméter vastag. A sima Fold8 még könnyebb, mindössze 201 gramm. Az iPhone Duo 254 grammot nyom, nyitva 5,2, összecsukva pedig 11,3 milliméter vastag. Egy hagyományos telefonnál néhány tíz gramm nem feltétlenül döntő. Egy eleve nagy, két részből álló készüléknél azonban a Duo és a Fold8 közötti 53 grammos különbséget már nehéz figyelmen kívül hagyni.
Az Apple rögtön megoldott néhány régi problémát
Az első generációs iPhone Duo egyik meglepetése az IP68-as por- és vízállóság. Az Apple hivatalosan legfeljebb hatméteres vízmélységet és 30 percet ad meg, miközben a Fold8 és a Fold8 Ultra IP48-as besorolással rendelkezik. Hajlítható készüléknél, ahol a zsanér és a mozgó kijelző miatt a tartósság mindig kényesebb kérdés, ez komoly előny lehet.
Még furcsább, hogy az iPhone Duo támogatni fogja az USB-C-s Apple Pencilt, míg a Fold8 és a Fold8 Ultra már nem használható S Pennel.
Az Apple Pencil támogatása csak később érkezik, de ettől még érdekes szerepcsere: korábban éppen a Samsung építette a nagy kijelzős Galaxy-k egyik fő előnyét a tollas használatra. A Duo kizárólag eSIM-et használ, és Face ID helyett az oldalsó gombba épített Touch ID-val oldható fel. Ezek nem feltétlenül hátrányok, de aki hagyományos iPhone-ról érkezik, annak két megszokott részlet is megváltozik.
A kamerát már nehezebb kimagyarázni
Az Apple első hajlítható okostelefonján két hátlapi kamera van: egy 48 megapixeles fő kamera és egy 48 megapixeles ultraszéles, amellyel jóval több fér bele a képbe. A fő kamerával kétszeres nagyítás is elérhető, de nincs külön zoomkamera, vagyis nincs olyan objektív, amely kifejezetten a távolabbi témák közelítésére szolgál.
A Fold8 Ultra ezen a téren többet ad. A 200 megapixeles fő kamera és az 50 megapixeles ultraszéles mellé külön zoomkamera is került, így távolabbi témáknál kevésbé kell digitális nagyításra hagyatkozni. Ez főleg utazásnál, sportnál vagy olyan helyzetekben hasznos, amikor nem lehet egyszerűen közelebb menni. A sima Fold8 már közelebb áll az Apple megoldásához: 50 megapixeles fő- és 50 megapixeles ultraszéles kamerát kapott, külön zoomkamera nélkül.
Vagyis
a 140 ezer forintos felárért az iPhone Duo kamerában nem ad egyértelmű előnyt a Fold8-hoz képest.
Az Apple mellett továbbra is ott van az erős videós tudás és a két kijelzőből adódó extra lehetőség. A nagy belső kijelzőn kényelmesebb szerkeszteni, a külső panel pedig fotózáskor előnézetként is használható. Ettől még közel 900 ezer forintnál érezhető kompromisszum, hogy külön zoomkamera nem került a készülékre.
Egy nagy kijelző még nem táblagép
A hajlítható telefonok valódi értelme nem az, hogy a TikTok-videókat kétszer akkora képernyőn lehessen görgetni. A nagy belső kijelző akkor ér valamit, ha a szoftver is ki tudja használni – az Apple ezért az iOS működéséhez is hozzányúlt. Az alkalmazások a készülék kinyitásakor a nagyobb kijelzőhöz igazodnak, változik a kezelőszervek elhelyezése, a telefon pedig a különböző nyitási és forgatási helyzetekhez is alkalmazkodik. Az Apple első hajlíthatóján tehát nem egyszerűen egy óriásira nagyított iPhone-felület fut.
A Samsungnak viszont ezen a téren több év előnye van. A Fold készülékeket régóta többablakos használatra építi,
az Ultra pedig kifejezetten egymás mellett futó alkalmazásokra és munkára készült.
Ez olyan terület, ahol a specifikációk kevésbé fontosak, mint az, hogy a gyártó hány éve finomítja ugyanazt az élményt.
Az Apple megoldása első látásra átgondolt, de hogy a harmadik féltől származó alkalmazások mennyire tudják jól kihasználni a Duo formáját, az csak a tényleges megjelenés után derül ki. Az előrendelés október 16-án, az értékesítés október 23-án indul, így ezen a ponton érdemes megvárni a független teszteket is.
Magyarországon megint előjön az AI-kérdés
A hagyományos Galaxy S26 Ultra és iPhone 18 Pro Max összevetésénél már komoly különbséget jelentett, hogy a Samsung több Galaxy AI-funkciója Magyarországon is használható, még ha nem is minden szolgáltatás támogatja a magyar nyelvet.
Az új Siri AI ezzel szemben jelenleg nem érhető el iPhone-on az Európai Unióban.
A hajlíthatóknál ugyanez a helyzet. Az iPhone Duo hardverét kifejezetten AI-feladatokra tervezték, az A20 Pro két 16 magos Neural Engine-t kapott, de a magyar vásárló az Apple egyik legfontosabb új szoftveres fejlesztését továbbra sem tudja kihasználni. Ez 900 ezer forintnál már nem apró részlet. A Samsungnál sem működik minden mesterségesintelligencia-szolgáltatás magyarul, de a rendszer jelentős része elérhető; az Apple esetében az új Siri jelenleg egészében kimarad az uniós iPhone-okból.
Akkor melyiket érdemes megvenni?
Ha valaki nem ragaszkodik sem az Androidhoz, sem az iPhone-hoz, jelenleg a Galaxy Z Fold8 Ultra tűnik jobb vételnek. Hetvenezer forinttal olcsóbb az iPhone Duónál, mégis nagyobb kijelzőket, könnyebb és vékonyabb házat, valamint többféle fotózási lehetőséget ad. Ráadásul a Samsungnak már nyolc generációnyi tapasztalata van a hajlítható telefonokkal.
A sima Fold8 még jobb ár-érték arányt kínálhat. 759 990 forintba kerül, vagyis 140 ezerrel olcsóbb az iPhone Duónál, miközben ugyanakkora belső kijelzőt kapunk, és a készülék 53 grammal könnyebb is. Aki nem igényli az Ultra jobb kameráit és nagyobb külső kijelzőjét, annak ez lehet a legjobb középút.
Az iPhone Duo mellett ugyanakkor ott van a jobb víz- és porvédelem, az Apple Pencil támogatása, az erős A20 Pro chip és az Apple megszokott, egységes rendszere. Akinek már Apple-eszköze és azt az ökoszisztémát szokta meg, annak sokat számíthat, hogy minden marad ugyanabban a környezetben. Ezért az iPhone Duo inkább annak éri meg, aki hajlítható telefont szeretne, de nem akar kilépni az Apple világából. Aki viszont egyszerűen a legtöbbet szeretné kapni a pénzéért, annál jelenleg a Samsung kínálata erősebbnek tűnik.