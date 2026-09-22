Az Apple idén végre belépett abba a piacba, melyet a Samsung már nyolc generáció óta épít. Az első hajlítható iPhone októberben érkezik Magyarországra is, és rögtön a legdrágább mezőnyében találja magát: az iPhone Duo 899 990 forintos indulóárral küzd meg a Galaxy Z Fold8 Ultrával és a jóval olcsóbb Fold8-cal. Közel egymillió forintnál azonban már kevés, hogy egy készülék látványos legyen. Vásárlás előtt sokkal fontosabb kérdés, hogy pontosan mit kapunk ezért a pénzért, és melyik kompromisszumért mennyit kér az Apple vagy a Samsung.

Megéri egy millió forintot adni az első hajlítható iPhone-ért? Az Apple olyan területre tévedt, ahol a Samsungnak olcsóbban kínál többet – így is lesz, akinek megéri / Fotó: AFP

Drágább a Samsungoknál a hajlítható iPhone

A hagyományos csúcstelefonoknál idén különösen tiszta helyzet alakult ki: a Galaxy S26 Ultra és az iPhone 18 Pro Max egyaránt 599 990 forintról indul Magyarországon, így valóban ugyanazért a pénzért lehetett összevetni a két gyártó filozófiáját. A hajlíthatóknál viszont már az árlista is a Samsung felé billenti a mérleget.

A gyártók hivatalos magyar listaáraival számolva így néz ki jelenleg a hajlítható kínálat:

iPhone Duo , 256 GB: 899 990 forint. Az 512 gigabájtos változat 999 990, az 1 terabájtos 1 199 990, a 2 terabájtos pedig már 1 499 990 forint.

, 256 GB: 899 990 forint. Az 512 gigabájtos változat 999 990, az 1 terabájtos 1 199 990, a 2 terabájtos pedig már 1 499 990 forint. Galaxy Z Fold8 Ultra , 256 GB: 829 990 forint. Az 512 gigabájtos modell 899 990, az 1 terabájtos 1 049 990 forint.

, 256 GB: 829 990 forint. Az 512 gigabájtos modell 899 990, az 1 terabájtos 1 049 990 forint. Galaxy Z Fold8 , 256 GB: 759 990 forint. Az 512 gigabájtos változat 829 990, az 1 terabájtos 969 990 forintba kerül.

, 256 GB: 759 990 forint. Az 512 gigabájtos változat 829 990, az 1 terabájtos 969 990 forintba kerül. Galaxy Z Flip8, 256 GB: 499 990 forint. Az 512 gigabájtos modellért 569 990 forintot kér a Samsung.

Az iPhone Duo tehát rögtön 70 ezer forintos hátránnyal indul a legerősebb Fold8 Ultrához képest, a sima Fold8 pedig már 140 ezer forinttal olcsóbb. A Flip8 más formátum, ezért nem közvetlen ellenfele az Apple készülékének, de jól mutatja, milyen széles lett a Samsung hajlítható kínálata.

A Samsung több éves előnyből indul

Az iPhone Duo egy 5,4 hüvelykes külső és 7,6 hüvelykes belső kijelzőt kapott. Mindkettő 120 hertzes OLED-panel, akár 3000 nites kültéri fényerővel, belül pedig az Apple tükröződést csökkentő nanotexturált bevonatot is használ. Az A20 Pro chip az iPhone 18 Pro családból érkezik, vagyis teljesítményben az Apple nem épített másodvonalbeli hardvert az első hajlítható iPhone-jába.