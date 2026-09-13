Teljes a káosz a globális hajózásban, minden szabályt felrúgtak - ezt mindannyian a zsebünkön fogjuk érezni

A világ legnagyobb tengeri hajózási nemzetei arra figyelmeztettek, hogy a globális hajózás normái kezdenek szétesni: a rendszert háborúk, valamint a nyugati ellenőrzésen kívül működő, egyre nagyobb árnyékflották zavarja meg.

A Mayuree Naree szállítóhajó a Hormuzi-szorosban - teljes felborult a globális hajózás rendje / Fotó: AFP

A hajózási ágazatot évtizedeken át olyan jogszabályok védték, amelyek biztosították a szabad hajózást és a kereskedelmi hajók semlegességét. Ezen elvek meggyengülése azonban súlyos kockázatot jelent a világkereskedelemre – közölte 18 vezető hajózási ország csoportja.

Tengeri kereskedelem nélkül az ellátási láncok széttöredeznének, és az általunk ismert világgazdaság hirtelen leállna

– áll a csoport kedden közzétett nyilatkozatában.

Veszélyben a hagyományos tengeri hajózás

A Hormuzi-szoros ellenőrzéséért folyó küzdelem,

a Covid–19-világjárvány, valamint

az amerikai, uniós és brit szankciók nyomán létrejött árnyékflotta nem „epizodikus sokkok”,

hanem „a globális kereskedelem működési környezetében zajló strukturális átalakulás jelei” – közölte a Consultative Shipping Group (CSG), amelynek tagjai tonnában számolva a világkereskedelem több mint egyötödét képviselik. Ez a CSG első nyilvános megszólalása azóta, hogy a szervezetet több mint 60 évvel ezelőtt létrehozták. Tagjai között van Görögország, Szingapúr, Dánia, Japán, Kanada, az Egyesült Királyság, Hollandia és Dél-Korea.

A hajózási útvonalak egyre inkább a nyomásgyakorlás és a kockázat eszközeivé válnak

– figyelmeztetett a CSG, hozzátéve, hogy a közelmúlt eseményei megmutatták, mennyire „törékeny” lehet a tengeri kereskedelem rendszere.

Brian Wessel, a CSG elnökségét ellátó Dán Tengerészeti Hatóság főigazgatója a Financial Timesnak azt mondta: a tengeri nemzetek azért adták ki ezt a szokatlan nyilatkozatot, mert egyre komolyabb aggodalommal figyelik a tengeri hajózási ágazat széttöredezését és az ENSZ hajózást szabályozó szervezete, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által kialakított normák aláásását.

Eddig magától értetődőek voltak a szabályok

Évtizedeken keresztül arra a feltételezésre építettük a világkereskedelmet, hogy a hajók szabadon mozoghatnak az országhatárokon át. Ez a feltételezés most nyomás alá került

– mondta. „A globális egyenlő versenyfeltételeket és az IMO keretében hosszú-hosszú évek alatt létrehozott nemzetközi szabályozást eddig magától értetődőnek vettük” – tette hozzá.

A világkereskedelem több mint 80 százalékát hajókon bonyolítják le, amelyek az IMO által meghatározott szabályok szerint működnek.

Magát a szervezetet hivatalosan 1948-ban hozták létre, a tengerek nemzetközi szabályozásának gondolata azonban egészen a 17. századig nyúlik vissza, amikor először fogalmazódott meg a mare liberum, vagyis a „szabad tengerek” elve.