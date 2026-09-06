Hollywood a csőd szélére sodródott, meglepő helyről kaphat segítséget: Trump az adófizetők pénzéből mentené meg a filmipar Mekkáját

Trump szerint az amerikai filmipart állami ösztönzőkkel kellene visszacsábítani az Egyesült Államokba, miután Hollywood termelése jelentősen visszaesett Kaliforniában. A terv azonban könnyen több milliárd dolláros adófizetői támogatássá válhat, miközben éppen azt az iparágat segítené, amelynek jelentős része politikailag rendszeresen szemben áll az amerikai elnökkel.

Hollywood bajban van, Donald Trump pedig Washington segítségével fordítaná meg a filmipari összeomlást / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök szerint Hollywoodnak vissza kellene térnie az Egyesült Államokba, ehhez pedig Washingtonnak is segítséget kell nyújtania.

Trump hétfőn arra szólította fel a kongresszust, hogy hozzanak létre egy szövetségi produkciós ösztönzőprogramot, amely szerinte újra Amerikába csábíthatná a film- és televíziós gyártás egy részét.

Az elnök a Truth Social-on kijelentette, hogy Hollywood „teljes és totális katasztrófa”, miközben egyre kevesebb produkció készül Kaliforniában. A számok valóban jelentős átrendeződést mutatnak:

Kaliforniában 2019-ben átlagosan mintegy 132 ezer ember dolgozott a film- és televíziós iparban;

2022-ben ez csaknem 150 ezerre nőtt;

2024-re azonban alig haladta meg a 100 ezret.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy az egész amerikai szórakoztatóipar zsugorodik. Kalifornia részesedése is látványosan visszaesett: 2010-ben még az ország mozgóképes produkciós foglalkoztatásának 54 százaléka kötődött az államhoz, 2023-ra ez 46 százalékra csökkent.

Hollywood saját maga alatt vágta a fát

A visszaesésben Kalifornia saját szabályozási környezete is szerepet játszik. A 2023-as forgatókönyvíró-sztrájk különösen érzékenyen érintette az államot, miközben a filmstúdióknak továbbra is komoly bürokráciával és szabályozási terhekkel kell megküzdeniük. Közben más amerikai államok és külföldi országok egyre nagyobb kedvezményekkel próbálják magukhoz csábítani a produkciókat.

Georgia például akár a költségek 30 százalékára is átruházható adójóváírást kínál a filmiparnak. Ez azonban nem egyszerűen azt jelenti, hogy a stúdiók kevesebb adót fizetnek: a krediteket más adófizetőknek is eladhatják, így azok gyakorlatilag közvetlen állami támogatássá válhatnak.

Trump már egy éve brutális vámot ígért – Hollywood vitázik, Magyarország nyer? Egy éve benyújtották a nagy hollywoodi mentőtervet, de azóta sem lépett életbe semmi. Trump viszont nem enged, és akár 100 százalékos vámokkal kényszerítené vissza a filmgyártást Amerikába.

A program költségei ezért könnyen meghaladhatják a létrehozott gazdasági értéket. Georgia minden egyes, filmipari adókedvezményre fordított dollár után mintegy 80 cent bevételt veszít. Kalifornia sem maradt ki a támogatási versenyből: 2025-ben 330 millió dollárról 750 millió dollárra emelte a filmipari támogatások keretét.

Nevada tavaly éppen ezért úszott meg egy jelentős pénzügyi terhet, amikor a törvényhozók kis híján, de végül elutasították a filmipari adókedvezmény bevezetését.

Az állam gazdasági fejlesztési hivatala egy korábbi javaslatról készült elemzésében arra jutott, hogy az állami és helyi önkormányzatok minden egyes adókedvezményként adott dollár után mindössze 52 centet szereznének vissza.