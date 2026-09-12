Leállt a világ legfontosabb elkerülő olajvezetéke – olyan helyen támadták a Petroline-t, ami ellen képtelenség védekezni

Szaúd-Arábia leállította kelet-nyugati irányú olajvezetékét, miután a közel-keleti konfliktusban a Rijád és Medina régiókban található szivattyúállomásokat dróntámadás érte. A szaúdi hatóságok megerősítették, hogy a Kelet–Nyugat vezetéket Irakból indított, Irán-barát milíciákhoz köthető drónok találták el, írja a Reuters. Bár a szaúdi energiaminisztérium hivatalosan „óvintézkedésként” hivatkozott a leállításra, a CNN és az NBC News által idézett műholdfelvételek kiterjedt tüzeket, komoly füstfelhőt és sérüléseket mutattak az infrastruktúra több pontján.

Támadás a Petroline ellen: Egy 1200 kilométeren át húzódó, nyílt sivatagi létesítményt képtelenség teljes hosszában légvédelmi rendszerekkel lefedni Fotó: AFP

Az Arab-félszigeten áthaladó 1200 kilométeres csővezeték segített Szaúd-Arábiának áthidalni a Hormuzi-szorosban kialakult fennakadásokat, a szoroson az Egyesült Államok és Irán közötti háború miatt a tartályhajók forgalma jelentősen visszaesett.

A szaúdi energiaügyi minisztérium közölte, hogy óvintézkedésként leállították a csővezetéket. A vezeték az elmúlt hónapokban napi 4-5 millió hordó olajat mozgatott, ami a globális kínálat 4-5 százalékát teszi ki.

Maximális névleges kapacitása eléri a napi 7 millió hordót. Ez a hatalmas mennyiség képessé teszi arra, hogy a világpiac szempontjából kritikus alternatív szállítási útvonalként működjön, közvetlen elérést biztosítva a Vörös-tengeren át Európa és a nyugati piacok felé.

A támadásra akkor került sor, amikor az Iránnal szövetséges jemeni húszi lázadók fokozták jelenlétüket a Vörös-tengeren, ami a Hormuzi-szorosban tapasztalható zavarokkal együtt energiaellátási nehézségeket okozott az Arab-félsziget mindkét oldalán, és a globális olajárak hordónként 100 dollár fölé emelkedtek, a Brent hordónként azóta is 105 dolláros szinten van.

Négy jemeni kormányzati forrás azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy a húszik pénteken elfoglalták a stratégiai Perim szigetét a Vörös-tenger torkolatánál, a Bab el-Mandeb-szorosban. A pénteken jelentett kettős támadások – a kőolajvezeték és a Perim sziget elleni támadások – veszélyes eszkalációt jelenthetnek, miközben a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítések elakadtak.