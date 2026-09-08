Lángokban áll a Közel-Kelet: lecsaptak Szaúd-Arábiára Irán szövetségesei, négy várost támadtak meg a húszik

Irán által támogatott jemeni húszik négy dél-szaúd-arábiai várost támadtak meg kedden drónokkal és rakétákkal, a csapásokban 73 ember sérült meg. Az akció újabb veszélyes frontot nyithat a közel-keleti háborúban, miközben az olajár ismét a 100 dolláros hordónkénti szint közelébe emelkedett.

Nem csillapodik a közel-keleti háború: a húszik rakétákkal és drónokkal támadtak Szaúd-Arábiára / Fotó: AFP

A húszik kedden kiterjedt támadást indítottak Szaúd-Arábia déli része ellen, négy várost is célba véve.

A Jemen jelentős részét ellenőrző, Irán által támogatott fegyveres csoport közlése szerint drónokkal és rakétákkal támadtak egy szaúdi légibázist Khamis Mushaitban, valamint a szaúdi állami olajvállalathoz tartozó célpontokat Abhában, Najranban és Dzsanban.

A támadás különösen érzékenyen érintheti az energiapiacot, mivel Dzsanban jelentős olajfinomító és erőmű működik, Abhában pedig olajelosztó központ található. A NASA műholdfelvételei vastag fekete füstöt mutattak a dzsani finomító felett, míg Abhánál egy olajelosztó létesítményből emelkedett fehér füst.

A szaúdi hatóságok szerint a támadásokban 73 ember sérült meg, köztük nők és gyermekek is.

A sérültek magas száma miatt az akció az egyik legsúlyosabb támadás lehet Szaúd-Arábia ellen azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban háborút indított Irán ellen.

A húszik szóvivője, Jahja Szarí szerint a támadások válaszlépések voltak a Szaúd-Arábia által támogatott erők és a szaúdi légierő jemeni akcióira. Rijád ugyanakkor azt közölte, hogy a koalíció minden szükséges intézkedést megtesz a húszik visszaszorítására.

A konfliktus Jemenben is új lendületet kapott. Az elmúlt napokban a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni erők több irányból indítottak offenzívát a húszik által ellenőrzött területek ellen. A Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint három nap alatt több mint 18 500 ember menekült el otthonából a jemeni nyugati partvidéken zajló harcok miatt.

A húszik az olajpiacot is megsebesítették

A támadások az olajpiacot is megmozgatták. A Brent hordónkénti ára kedden 99,46 dollárig emelkedett, ami július 24. óta a legmagasabb szint, miközben az amerikai WTI is többhavi csúcsra került.