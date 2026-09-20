Megkongatta a vészharangot az IMF: olyan adóssághegy nőtt a világban, amire évtizedek óta nem volt példa

A világ kormányai még mindig nem tesznek eleget a költségvetési hiányok csökkentéséért, miközben a globális államadósság történelmi magasságba emelkedett – figyelmeztetett Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója. A szervezet szerint az Egyesült Államoknak és Kínának különösen nagy szerepe van az adóssághegy további növekedésében, miközben a magas kamatok és a közel-keleti háború miatt egyre drágábbá válik az államok finanszírozása.

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója szerint évtizedek óta nem látott adóssághegyen ül a világ Fotó: Michael Nagle

Az IMF már régóta figyelmezteti a kormányokat arra, hogy meg kell kezdeniük költségvetéseik rendbetételét, ám a felismerést egyelőre nem követik megfelelő ütemben konkrét intézkedések – mondta Kristalina Georgieva vasárnap a Qatar Economic Forum New York-i rendezvényén a Bloomberg beszámolója szerint.

A probléma mérete gyorsan nő. Az IMF legfrissebb Fiscal Monitor jelentése szerint a globális bruttó államadósság 2025-ben már a világ GDP-jének közel 94 százalékára emelkedett, és a jelenlegi folyamatok fennmaradása esetén 2029-re eléri a globális GDP 100 százalékát. A szervezet szerint ilyen adósságszintre a második világháborút követő időszak óta nem volt példa.

Az IMF számításai szerint az adósság növekedésének jelentős része a világ két legnagyobb gazdaságához, az Egyesült Államokhoz és Kínához köthető. A washingtoni intézmény arra is felhívta a figyelmet, hogy a költségvetési helyzet további romlása mellett a növekvő kamatterhek, a védelmi és szociális kiadások is egyre nagyobb nyomást helyeznek az államháztartásokra.

Az Egyesült Államokra külön is rászólt az IMF

Georgieva szerint a valutaalap az amerikai kormánnyal folytatott tárgyalásokon rendszeresen felveti az Egyesült Államok költségvetési helyzetét. Mint mondta, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel folytatott megbeszéléseken is egyértelmű volt, hogy a jelenlegi adósságpálya hosszabb távon nem fenntartható, ezért Washingtonnak fokozatosan mérsékelnie kell a költségvetési hiányt és az államadósságot.

A gondot tovább súlyosítja, hogy a magasabb adósság már jóval drágábban finanszírozható, mint az előző évtizedben. Az IMF szerint az államok kamatkiadásai néhány év alatt jelentősen megugrottak, miközben

a védelmi kiadások,

a társadalmi programok,

valamint az energia- és gazdaságbiztonsági

beruházások is egyre nagyobb terhet jelentenek a költségvetéseknek.