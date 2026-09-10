Az iPhone 18 Pro elsőre nagyon meggyőző, az ára is ezt erősíti – csak egy kérdés maradt: megéri váltani?
Meg kell hagyni, az Apple új vezetője igazán meggyőzően tudja prezentálni az új termékeiket, és az idei nagy bejelentővideó nagyon izgalmasra sikerült. Hogy ez most valóban John Ternus, az új CEO hatása, vagy csak Tim Cook fogta vissza korábban a csapatot, ez egyelőre rejtély; az viszont biztos, hogy az iPhone 18 Pro és Pro Max előadása hallatán könnyen mondhatta az ember: „igen, én szeretném ezt a telefont”. Viszont – ahogy idén már többször is – fel kell tenni a kérdést: megéri váltani iPhone 18-ra? A válasz pedig nem is annyira egyértelmű.
Kívülről tényleg inkább iPhone 17 Pro
Ha egymás mellé tesszük az iPhone 17 Pro és az iPhone 18 Pro hivatalos adatait, az első meglepetés az, hogy a méretek egyáltalán nem változtak. A kisebb modell mindkét generációban 150 milliméter magas, 71,9 milliméter széles és 8,75 milliméter vastag, a Pro Max pedig ugyancsak megtartotta a 163,4 × 78 × 8,75 milliméteres méretét. A 6,3, illetve 6,9 hüvelykes Super Retina XDR-kijelző felbontása, 120 hertzes ProMotion képfrissítése és 3000 nites kültéri csúcsfényereje is változatlan. Maradt az alumínium unibody ház, a Ceramic Shield 2 előlap és a Ceramic Shield hátlap is.
Van azért, amit észre lehet venni: kisebb lett a Dynamic Island, amely már három élő tevékenységet is képes egyszerre megjeleníteni, és változott a színpaletta: a 17 Pro ezüst, kozmosznarancs és mélykék változatai után
a 18 Pro fekete, ezüst, gleccserszín és burgundi kivitelben érkezik.
Furcsa módon az új modell nehezebb is lett: a 18 Pro 211 grammot nyom a 17 Pro 204 grammjával szemben, a Pro Maxnál pedig már 231-ről 249 grammra nőtt a tömeg.
Külső alapján tehát teljesen jogos volt az a korábbi várakozás, hogy az iPhone 18 Pro inkább a 17 Pro ráncfelvarrása lesz, mint egy teljesen új konstrukció. Aki a tavalyi modell után új formát, más méretű kijelzőt vagy látványosan áttervezett telefont várt, nem ezt kapta. Az Apple ezen a téren finomított, nem újrakezdett.
Belül viszont már jóval nagyobb a különbség
A burkolat alatt sokkal nehezebb egyszerű ráncfelvarrásként kezelni az új okostelefont. Az iPhone 18 Pro megkapta a 2 nanométeres A20 Pro lapkát, melynek memória-sávszélessége 50 százalékkal nagyobb az A19 Próénál, a hétmagos grafikus egység pedig az Apple szerint akár 40 százalékkal gyorsabb lehet. A mesterséges intelligenciát gyorsító Neural Engine kapacitását is megduplázták, a hűtőrendszer pedig háromszor nagyobb felületű párakamrát kapott, ami tartós nagy terhelésnél akár 40 százalékos teljesítménytöbbletet eredményezhet.
Ez jól hangzik, de a hétköznapi használatban egy iPhone 17 Pro már most sem lassú telefon. A különbséget várhatóan annak lesz könnyebb kihasználnia, aki
- sokat játszik,
- videót dolgoz fel,
- hosszabb ideig terheli a készüléket
- vagy helyben futó mesterségesintelligencia-feladatokat használ.
Üzenetküldésnél, böngészésnél, közösségi médiánál és átlagos alkalmazásoknál aligha az A19 Pro teljesítménye jelentette eddig a szűk keresztmetszetet.
Sokkal kézzelfoghatóbb változás érkezett a kameránál. A három 48 megapixeles kamera megmaradt, de a fő kamera már valódi, állítható fényrekeszt kapott. Ezzel nemcsak a bejutó fény mennyisége, hanem a mélységélesség is szabályozható, az Apple pedig kézi záridő-, fehéregyensúly- és rekeszvezérlést is adott a Pro modellekhez. Ez főleg annak érték, aki ténylegesen fotózásra és videózásra használja a telefont, nem egyszerűen előveszi és megnyomja az exponálógombot.
Az akkumulátornál szintén történt előrelépés.
Az európai, fizikai SIM-et is használó 18 Pro esetében az Apple 34 órányi videólejátszást ad meg a 17 Pro 31 órájával szemben, a Pro Max pedig 37-ről 43 órára lépett előre. A vezetékes gyorstöltésnél az 50 százalék eléréséhez szükséges idő nagyjából húszról tizenöt percre csökkent. Az új C2 modem emellett kevesebb energiából dolgozik, miközben gyorsabb feltöltést ígér.
A belső mérleg emiatt már más. Az iPhone 18 Pro nem új kidolgozás, de a kamera, az üzemidő, a hűtés és az A20 Pro együtt már több egy szokásos éves processzorcserénél. Ettől még egy 17 Pro tulajdonos számára nem feltétlenül elég nagy az ugrás ahhoz, hogy egy év után megérje cserélni.
A Siri AI nagy dobás, csak éppen nem kell hozzá iPhone 18 Pro
Az Apple prezentációjában sokkal fontosabb szerepet kapott a Siri AI, és első hallásra könnyű úgy érezni, hogy ehhez már az új telefon kell. Az új Siri az Apple ígérete szerint képes személyes összefüggések között keresni az üzenetekben, e-mailekben és fotókban, érti, mi látható éppen a kijelzőn, és természetesebb beszélgetést lehet vele folytatni. A kamerában is megjelenik egy Siri mód, amely a telefon előtt látható tárgyakról és helyekről tud információt adni vagy azokkal kapcsolatos műveleteket elvégezni.
Csakhogy ezekhez nem szükséges iPhone 18 Pro. Az Apple hivatalos közlése szerint
a Siri AI az iPhone 16-os modellektől felfelé működik, valamint az iPhone 15 Pro és Pro Max is támogatott.
Vagyis az iPhone 17, a 17 Pro és a 17 Pro Max ugyanúgy megkapja az iOS 27-tel érkező új Sirit. Az A20 Pro nagyobb AI-teljesítménye hosszabb távon hozhat előnyt, de az Apple jelenleg nem jelentett be olyan alapvető Siri AI-funkciót, amely kizárólag az iPhone 18 Próhoz lenne kötve.
Ez elég komoly érv a váltás ellen. Ha valaki azért nézte ki magának a 18 Prót, mert szeretné használni az Apple új mesterségesintelligencia-asszisztensét, egy 17 Próról nincs miért cserélnie.
Magyarországon pedig egyáltalán nem tárgyalási alap az új AI-rendszer, ugyanis a Siri AI az Európai Unióban jelenleg nem érhető el, és az Apple dátumot sem tud mondani arra, hogy mikor változhat ez meg. A vállalat a digitális piacokról szóló uniós jogszabállyal kapcsolatos szabályozási vitára hivatkozik.
Magyarországon az ár teszi igazán érdekessé a kérdést
Az Apple legalább az árazásnál kellemes meglepetést okozott. Az iPhone 18 Pro 256 gigabájtos változata 549 990 forintról, a Pro Max pedig 599 990 forintról indul Magyarországon. Pontosan ennyibe került egy évvel korábban a 256 gigabájtos iPhone 17 Pro és 17 Pro Max is az Apple-nél.
Vagyis a gyorsabb chipért, az új kameráért és a jobb akkumulátorért az új vásárlóknak nem kér magasabb belépőárat az Apple.
A tárhelyeknél a 18 Pro kínálata ráadásul kibővült: a 17 Pro legfeljebb 1 terabájtig ment, az új modellből már 2 terabájtos változat is készül. Ezért viszont már 1 149 990 forintot kér az Apple, a Pro Max 2 terabájtos változata pedig 1 199 990 forintig jut.
Új vásárlóként emiatt egyszerű a helyzet: ha valaki eleve Pro iPhone-t készül venni és a 17 Pro, illetve a 18 Pro között közel azonos árat lát, nincs érdemi oka a régebbit választani. A 18 Pro ugyanazon az indulóáron jobb kamerát, hosszabb üzemidőt, gyorsabb töltést és lényegesen erősebb hardvert ad.
Érdemes váltani iPhone 17-ről 18-ra?
Más a helyzet annak, akinek már ott van a zsebében egy iPhone 17 Pro. Neki félmillió forint feletti új készülékre kellene váltania úgy, hogy a kijelző gyakorlatilag ugyanaz, a telefon külső méretei változatlanok, a kamerarendszer nagy része megmaradt, és a Siri AI-t sem kell az új készülékkel „megvásárolnia”, mert a 17 Pro is támogatja. Ráadásul Magyarországon ezt a szolgáltatást jelenleg egyik telefonon sem lehet használni.
A magyar kínálatban az ár-érték arányt tovább árnyalja a 419 990 forintról induló iPhone 17 és a 499 990 forintos iPhone Air is. A 18 Pro tehát 130 ezer forinttal kerül többe a normál 17-nél, az Airhez képest pedig már csak 50 ezer forint a különbség, amiért cserébe megkapjuk a háromkamerás Pro rendszert, az A20 Pro chipet és a jobb üzemidőt. Aki most vesz felső kategóriás iPhone-t, annak ezért a 18 Pro kifejezetten jó ajánlat.
A 17 Próról történő váltás viszont már nehezebben indokolható. A 18 Pro jobb telefon, és belül nagyobb fejlődést hozott, mint amit a külseje alapján gondolnánk, de
a legtöbb magyar felhasználó számára ezek az előnyök nem érnek meg egy újabb, több mint félmillió forintos vásárlást
egy mindössze egyéves készülék után. Különösen addig nem, amíg az Apple egyik legfontosabb idei újdonsága, a Siri AI nálunk egyáltalán nem használható.
Bemutatkozott a hajlítható iPhone is, az iPhone Duo
Az Apple az iPhone 18 Pro mellett egy teljesen új kategóriát is bemutatott: az iPhone Duo a vállalat első hajlítható okostelefonja. A készülék kívül 5,4 hüvelykes kijelzőt kapott, kinyitva pedig egy 7,6 hüvelykes Super Retina XDR panel áll rendelkezésre, amely már kisebb táblagéphez hasonló munkafelületet kínál. Az Apple az iOS felületét is átdolgozta, hogy az alkalmazások folyamatosan váltsanak a két kijelző között, a kezelőszervek pedig nyitott és zárt állapotban is könnyen elérhetők maradjanak.
A titánvázas szerkezetet megerősített zsanérral, Ceramic Shield védelemmel és IP68-as por- és vízállósággal látták el, a FaceTime-kamerát pedig a kijelző mögé rejtették. Érdekesség, hogy a Duo a bekapcsológombba épített Touch ID-t használja, később pedig mindkét kijelzőhöz megkapja az Apple Pencil támogatását is. Az újdonság azonban nem lesz olcsó:
az alapmodell 1999 dollárról, Magyarországon 899 990 forintról indul,
és akár 2 terabájtos tárhellyel is kérhető. Az előrendelés október 16-án kezdődik, a forgalmazás pedig október 23-án, így a Duo az Apple kínálatának legdrágább és egyben legkülönlegesebb iPhone-ja lesz.