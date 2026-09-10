Meg kell hagyni, az Apple új vezetője igazán meggyőzően tudja prezentálni az új termékeiket, és az idei nagy bejelentővideó nagyon izgalmasra sikerült. Hogy ez most valóban John Ternus, az új CEO hatása, vagy csak Tim Cook fogta vissza korábban a csapatot, ez egyelőre rejtély; az viszont biztos, hogy az iPhone 18 Pro és Pro Max előadása hallatán könnyen mondhatta az ember: „igen, én szeretném ezt a telefont”. Viszont – ahogy idén már többször is – fel kell tenni a kérdést: megéri váltani iPhone 18-ra? A válasz pedig nem is annyira egyértelmű.

Az iPhone 18 Pro elsőre nagyon meggyőző, az ára is ezt erősíti – csak egy kérdés maradt: megéri váltani? / Fotó: YouTube / Apple

Kívülről tényleg inkább iPhone 17 Pro

Ha egymás mellé tesszük az iPhone 17 Pro és az iPhone 18 Pro hivatalos adatait, az első meglepetés az, hogy a méretek egyáltalán nem változtak. A kisebb modell mindkét generációban 150 milliméter magas, 71,9 milliméter széles és 8,75 milliméter vastag, a Pro Max pedig ugyancsak megtartotta a 163,4 × 78 × 8,75 milliméteres méretét. A 6,3, illetve 6,9 hüvelykes Super Retina XDR-kijelző felbontása, 120 hertzes ProMotion képfrissítése és 3000 nites kültéri csúcsfényereje is változatlan. Maradt az alumínium unibody ház, a Ceramic Shield 2 előlap és a Ceramic Shield hátlap is.

Van azért, amit észre lehet venni: kisebb lett a Dynamic Island, amely már három élő tevékenységet is képes egyszerre megjeleníteni, és változott a színpaletta: a 17 Pro ezüst, kozmosznarancs és mélykék változatai után

a 18 Pro fekete, ezüst, gleccserszín és burgundi kivitelben érkezik.

Furcsa módon az új modell nehezebb is lett: a 18 Pro 211 grammot nyom a 17 Pro 204 grammjával szemben, a Pro Maxnál pedig már 231-ről 249 grammra nőtt a tömeg.

Külső alapján tehát teljesen jogos volt az a korábbi várakozás, hogy az iPhone 18 Pro inkább a 17 Pro ráncfelvarrása lesz, mint egy teljesen új konstrukció. Aki a tavalyi modell után új formát, más méretű kijelzőt vagy látványosan áttervezett telefont várt, nem ezt kapta. Az Apple ezen a téren finomított, nem újrakezdett.

Belül viszont már jóval nagyobb a különbség

A burkolat alatt sokkal nehezebb egyszerű ráncfelvarrásként kezelni az új okostelefont. Az iPhone 18 Pro megkapta a 2 nanométeres A20 Pro lapkát, melynek memória-sávszélessége 50 százalékkal nagyobb az A19 Próénál, a hétmagos grafikus egység pedig az Apple szerint akár 40 százalékkal gyorsabb lehet. A mesterséges intelligenciát gyorsító Neural Engine kapacitását is megduplázták, a hűtőrendszer pedig háromszor nagyobb felületű párakamrát kapott, ami tartós nagy terhelésnél akár 40 százalékos teljesítménytöbbletet eredményezhet.