A nagy okostelefon-kérdés: Samsung vagy iPhone? Végre tényleg kiderül, mit kapunk ugyanazért a pénzért – Magyarországra el sem jut az egyik legkomolyabb újdonság

Ritkán kapunk ennyire tiszta helyzetet a Samsung és az Apple csúcstelefonjainak összehasonlításához. A Galaxy S26 Ultra 256 gigabájtos változatának hivatalos magyar ára 599 990 forint, és pontosan ugyanennyiről indul az új iPhone 18 Pro Max is. Nem kell tehát azon gondolkodni, hogy megér-e százezer forinttal többet az egyik készülék: ugyanazért a pénzért lehet megnézni, mit ad 2026-ban az Android egyik legerősebb képviselője, és mit kínál vele szemben az Apple. A végeredmény nem annyira egyértelmű, mint amilyennek a specifikációk alapján tűnhet, de magyar vásárlóként most van egy komoly érv a Samsung mellett.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs. iPhone 18 Pro Max: melyik éri meg jobban? – azonos ár, nagyon eltérő ajánlat / Fotó: Apple

Az amerikai indulóárak is szinte forintra azonosak. A Galaxy S26 Ultra hivatalos listaára 1299,99 dollár, az iPhone 18 Pro Maxé szintén 1299 dollár. Szeptember 10-én ráadásul a Samsung amerikai webáruházában már 1099,99 dolláros akciós árat is látni lehetett, tehát a tényleges bolti verseny ott már a Samsung felé billent.

600 000 forint, két teljesen más megközelítés

A két készülék papíron ugyanabban a kategóriában indul. Mindkettő 6,9 hüvelykes, 120 hertzes kijelzővel érkezik, mindkettő a gyártó legerősebb hagyományos okostelefonja, és egyiknél sem kell kompromisszumos középkategóriás hardverrel számolni. Innen azonban gyorsan elválnak az utak.

Samsung Galaxy S26 Ultra iPhone 18 Pro Max Magyar ár 599 990 forint 599 990 forint Amerikai ár 1299,99 dollár 1299,99 dollár Kijelző 6,9", 120 Hz, QHD+ AMOLED 6,9", 120 Hz, Super Retina XDR OLED Tömeg 214 g 249 g Főkamera 200 MP, f/1,4 48 MP, változtatható f/1,48–f/4 Telekamera 3× és 5× 4×, illetve 8× optikai minőség Akkumulátor 5000 mAh 5391 mAh Kiegészítő beépített S Pen nincs Különleges funkció beépített betekintésgátló mód nincs AI-funkciók a legtöbb használható nem elérhető az EU-ban

A Samsung láthatóan azt az irányt választotta, hogy a lehető legtöbb funkciót zsúfolja a telefonba. A 200 megapixeles főkamerához 50 megapixeles ultraszéles kamera és két telefotó társul, az egyik háromszoros, a másik ötszörös optikai nagyítással.

Megmaradt az S Pen,

gyorsult a vezetékes töltés,

és az S26 Ultra megkapta a Samsung új, hardveresen beépített betekintésgátló kijelzőjét is.

Bekapcsolva oldalról jelentősen nehezebb elolvasni a képernyő tartalmát, ami például tömegközlekedésen vagy nyilvános helyen lehet hasznos.

Az Apple másképp költötte el a fejlesztési keretet. Az iPhone 18 Pro Max hátul továbbra is három 48 megapixeles kamerára épít, a fő kamera azonban valódi, fizikailag változtatható fényrekeszt kapott. A felhasználó f/1,48 és f/4 között több értéket választhat, ami jóval nagyobb szabadságot ad a fény és a mélységélesség kezelésében.

Az új A20 Pro chip mellé átdolgozott hűtés került, a grafikus teljesítmény az Apple szerint akár 40 százalékkal nőtt,

az üzemidő pedig a Pro Maxon akár hat órával hosszabb lehet a tavalyi modellénél.