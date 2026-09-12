A nagy okostelefon-kérdés: Samsung vagy iPhone? Végre tényleg kiderül, mit kapunk ugyanazért a pénzért – Magyarországra el sem jut az egyik legkomolyabb újdonság
Ritkán kapunk ennyire tiszta helyzetet a Samsung és az Apple csúcstelefonjainak összehasonlításához. A Galaxy S26 Ultra 256 gigabájtos változatának hivatalos magyar ára 599 990 forint, és pontosan ugyanennyiről indul az új iPhone 18 Pro Max is. Nem kell tehát azon gondolkodni, hogy megér-e százezer forinttal többet az egyik készülék: ugyanazért a pénzért lehet megnézni, mit ad 2026-ban az Android egyik legerősebb képviselője, és mit kínál vele szemben az Apple. A végeredmény nem annyira egyértelmű, mint amilyennek a specifikációk alapján tűnhet, de magyar vásárlóként most van egy komoly érv a Samsung mellett.
Az amerikai indulóárak is szinte forintra azonosak. A Galaxy S26 Ultra hivatalos listaára 1299,99 dollár, az iPhone 18 Pro Maxé szintén 1299 dollár. Szeptember 10-én ráadásul a Samsung amerikai webáruházában már 1099,99 dolláros akciós árat is látni lehetett, tehát a tényleges bolti verseny ott már a Samsung felé billent.
600 000 forint, két teljesen más megközelítés
A két készülék papíron ugyanabban a kategóriában indul. Mindkettő 6,9 hüvelykes, 120 hertzes kijelzővel érkezik, mindkettő a gyártó legerősebb hagyományos okostelefonja, és egyiknél sem kell kompromisszumos középkategóriás hardverrel számolni. Innen azonban gyorsan elválnak az utak.
Samsung Galaxy S26 Ultra
iPhone 18 Pro Max
|Magyar ár
599 990 forint
599 990 forint
|Amerikai ár
1299,99 dollár
1299,99 dollár
|Kijelző
6,9", 120 Hz, QHD+ AMOLED
6,9", 120 Hz, Super Retina XDR OLED
|Tömeg
214 g
249 g
|Főkamera
200 MP, f/1,4
48 MP, változtatható f/1,48–f/4
|Telekamera
3× és 5×
4×, illetve 8× optikai minőség
|Akkumulátor
5000 mAh
5391 mAh
|Kiegészítő
beépített S Pen
nincs
|Különleges funkció
beépített betekintésgátló mód
nincs
|AI-funkciók
a legtöbb használható
nem elérhető az EU-ban
A Samsung láthatóan azt az irányt választotta, hogy a lehető legtöbb funkciót zsúfolja a telefonba. A 200 megapixeles főkamerához 50 megapixeles ultraszéles kamera és két telefotó társul, az egyik háromszoros, a másik ötszörös optikai nagyítással.
- Megmaradt az S Pen,
- gyorsult a vezetékes töltés,
- és az S26 Ultra megkapta a Samsung új, hardveresen beépített betekintésgátló kijelzőjét is.
Bekapcsolva oldalról jelentősen nehezebb elolvasni a képernyő tartalmát, ami például tömegközlekedésen vagy nyilvános helyen lehet hasznos.
Az Apple másképp költötte el a fejlesztési keretet. Az iPhone 18 Pro Max hátul továbbra is három 48 megapixeles kamerára épít, a fő kamera azonban valódi, fizikailag változtatható fényrekeszt kapott. A felhasználó f/1,48 és f/4 között több értéket választhat, ami jóval nagyobb szabadságot ad a fény és a mélységélesség kezelésében.
Az új A20 Pro chip mellé átdolgozott hűtés került, a grafikus teljesítmény az Apple szerint akár 40 százalékkal nőtt,
az üzemidő pedig a Pro Maxon akár hat órával hosszabb lehet a tavalyi modellénél.
Nem érdemes pusztán a megapixelekből győztest hirdetni. A Samsung erőssége inkább az, hogy több különböző gyújtótávolságot ad, az Apple pedig a fő kameránál tett egy szokatlanul komoly lépést a fotós és videós kézi vezérlés felé. Aki sokat zoomol, annak vonzóbb lehet a Galaxy rendszerének rugalmassága; aki videózik vagy tudatosan használja a rekeszt és a mélységélességet, annak az Apple fejlesztése lehet érdekesebb.
Samsung Galaxy S26 Ultra vs. iPhone 18 Pro Max
Hatszázezer forintos telefonoknál már nehéz azt mondani, hogy valamelyik olcsó, ezért az ár-érték aránynál inkább az számít, mennyit lehet ténylegesen használni abból, amiért fizetünk. A Samsungnál az S Pen, a négy hátlapi kamera, a 60 wattos töltés, a betekintésgátló kijelző és
a Galaxy AI szinte összes funkciója már Magyarországon is rendelkezésre áll.
Az S26 új Now Nudge funkciója például a képernyőn zajló tevékenységet figyelve ajánlhat következő lépéseket, a rendszer pedig képszerkesztési, szövegezési, böngészési és jegyzetelési AI-eszközöket is kínál.
Azt ugyanakkor túlzás lenne állítani, hogy a Samsung minden mesterségesintelligencia-funkcióját korlátozás nélkül használhatjuk magyarul. A gyártó saját tájékoztatása szerint például a Fotósegéd és több szerkesztési funkció támogatja a magyar nyelvet, de a Now Nudge és a Now Brief jelenleg nem. Magyarul elérhető többek között a Jegyzetsegéd bizonyos része, az Írósegéd több funkciója, a böngészős összefoglalás, a Fotósegéd és a generatív képszerkesztés.
Az iPhone egyik legizgalmasabb újdonságát Magyarországon nem kapjuk meg
Az iPhone 18 Pro bemutatójának egyik központi eleme az új Siri AI volt. Az Apple teljesen átalakította a személyi asszisztenst: a rendszer a felhasználó személyes összefüggéseit is képes figyelembe venni, kereshet az üzenetek, e-mailek és fényképek között, értheti, mi történik éppen a képernyőn, és természetesebb beszélgetést lehet vele folytatni.
Csakhogy az Apple hivatalos tájékoztatása szerint
a Siri AI az Európai Unióban egyelőre nem érhető el iPhone-on.
Magyar vásárlóként tehát hiába fizetünk ugyanannyit az iPhone 18 Pro Maxért, mint egy amerikai vevő a saját piacán, az új telefon egyik legfontosabb szoftveres képességét nem tudjuk használni. Az Apple egyelőre konkrét uniós indulási dátumot sem közölt.
Ráadásul a Siri AI nem kizárólag az új iPhone 18 Pro modellek kiváltsága. Az Apple kompatibilitási listáján ott szerepel az iPhone 17 Pro és Pro Max, az iPhone 17, az Air és több korábbi modell is. Ha a szolgáltatás később Magyarországon is elindul, egy tavalyi iPhone 17 Pro Max tulajdonosának nem kell 18 Pro Maxot vennie ahhoz, hogy hozzáférjen.
Ettől még nagyon könnyű beleszeretni az iPhone 18 Pro Maxba
Az iPhone mellett azonban nem csak a specifikációs táblázat érvel. A 18 Pro Max gyorsabb lett, tovább bírja akkumulátorról, fejlettebb kamerát kapott, és az Apple továbbra is nagyon erős a videózásban. Az A20 Pro teljesítménytartaléka hosszú évekre elegendő lehet, az új, változtatható rekeszes fő kamera pedig valóban új lehetőséget ad azoknak, akik nem kizárólag automata módban fotóznak.
Az igazán nagy előnye viszont annak jelentkezik, akinek már ott van a keze ügyében egy Apple Watch, Mac, AirPods vagy iCloud-előfizetés. Az iPhone, a számítógép, az óra és a fülhallgató együtt nagyon kényelmesen működik:
a felhasználónak nem kell külön rendszereket összehangolnia, az eszközök közötti átjárás pedig az Apple egyik legerősebb ütőkártyája maradt.
Ezt nehéz egy táblázatban számszerűsíteni. Egy Galaxy S26 Ultra adhat több kamerát vagy több azonnal elérhető AI-funkciót, de ha valaki évek óta az Apple rendszerét használja, nem feltétlenül lesz jobb üzlet kidobni ezt a kényelmet azért, mert a másik telefon papíron többet tud.
Az iPhone 18 Pro Max ezért 599 990 forintért egyáltalán nem rossz ajánlat. Az idei helyzet inkább azért kellemetlen az Apple számára Magyarországon, mert ugyanennyiért a Samsung több olyan extrát ad, amelyet a vásárló már a készülék kivétele után használhat is.
Nem olyan sürgős az a váltás
Aki 2025-ben Galaxy S25 Ultrát vagy iPhone 17 Pro Maxot vett, annak idén egyik gyártó sem ad igazán erős indokot a cserére. A Galaxy S26 Ultra könnyebb és vékonyabb lett, fényerősebb kamerákat, 60 wattos töltést, új Snapdragon chipet és betekintésgátló kijelzőt kapott, de a 6,9 hüvelykes kijelző, az 5000 milliamperórás akkumulátor és a kamerarendszer alapjai változatlanok maradtak.
Az iPhone 18 Pro Maxnál nagyobb a technikai előrelépés: erősebb az A20 Pro, javult a hűtés és az üzemidő, a fő kamera pedig változtatható rekeszt kapott. A 17 Pro Max azonban továbbra is rendkívül erős készülék, ráadásul a Siri AI-t is támogatja majd, Magyarországon pedig ez a szolgáltatás jelenleg egyik modellen sem használható.
Mindkét új csúcstelefon jobb az elődjénél, de egy mindössze egyéves S25 Ultra vagy 17 Pro Max lecseréléséhez kevés az idei fejlődés.
A váltás inkább azoknak lehet indokolt, akik régebbi készülékről érkeznek.
A 2026-os generáció inkább azoknak érdekes, akik két-három vagy még több éves telefonról érkeznek. Nekik viszont szokatlanul éles választás jutott: ugyanazért a 599 990 forintért a Samsung több azonnal használható funkciót kínál, az Apple pedig egy rendkívül kiforrott telefont és az eszközei közötti szoros együttműködést.
Ha valaki egyik táborhoz sem kötődik, idén ár-értékben a Galaxy S26 Ultra mellett könnyebb érvelni. Ha viszont már Mac, Apple Watch és AirPods veszi körül, az iPhone 18 Pro Max továbbra is sokkal több lehet egyszerűen egy új telefonnál.