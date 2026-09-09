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Apple, iPhone Duo
Apple
hajlítható okostelefon
iPhone

Végre bemutatták az új iPhone-t: ilyet még nem láttunk, de az ára is elképesztő – nem sokan vesznek majd ilyet Magyarországon

Az Apple végre leleplezte első hajlítható iPhone-ját, az iPhone Duót, amely 7,6 hüvelykes belső kijelzővel, titánvázzal és teljesen átdolgozott kezelőfelülettel érkezik. Az iPhone Duo ára azonban már önmagában kijelöli a célközönséget: 1999 dollárról, vagyis mintegy 625 ezer forintról indul. Az új hajlítható iPhone október 16-tól rendelhető elő, az értékesítés pedig október 23-án kezdődik.
Gergely Máté
2026.09.09., 20:28
Fotó: YouTube / Apple

Végre megmutatta magát az iPhone Duo, az Apple első hajlítható okostelefonja, amely egy 5,4 hüvelykes külső és egy 7,6 hüvelykes belső kijelzőt kapott. A vállalat a készüléket nem egyszerűen két egymás mellé helyezett telefonként kezeli: a hardvert és az iOS felületét együtt alakították át, hogy a két kijelző között folyamatos legyen az átmenet, és a telefon nyitott, zárt vagy elfordított állapotban is másképp rendezze el a tartalmakat.

Itt van az Apple új hajlítható okostelefonja, ami egyben a legdrágább is: az iPhone Duo megtestesít mindent, amit a rajongók szerettek volna – legalábbis a CEO szerint
Itt van az Apple új hajlítható okostelefonja, ami egyben a legdrágább is: az iPhone Duo megtestesít mindent, amit a rajongók szerettek volna – legalábbis a CEO szerint / Fotó: YouTube / Apple

Az iPhone Duo belső Super Retina XDR kijelzője 50 százalékkal nagyobb az iPhone 18 Pro Max, és 80 százalékkal az iPhone 18 Pro képernyőjénél. Az Apple szerint a nagyobb panelt úgy tervezték, hogy álló és fekvő helyzetben egyaránt jól használható legyen, miközben a készülék összecsukva továbbra is zsebben hordható marad.

A külső, 5,4 hüvelykes kijelző a vállalat közlése szerint az iPhone 18 Pro képernyőfelületének mintegy 90 százalékát kínálja. Ez arra utal, hogy 

az iPhone Duo összecsukva is teljes értékű iPhone-ként használható, 

a belső panel pedig inkább akkor kerül előtérbe, amikor nagyobb munkafelületre, több tartalomra vagy kényelmesebb médiafogyasztásra van szükség.

Az Apple a szoftveres felületet is átdolgozta a hajlítható kialakításhoz. Amikor a felhasználó kinyitja a telefont, az alkalmazások tartalma a külső kijelzőről átméretezve folytatódik a nagyobb belső panelen. A kezelőszervek helyét úgy alakították át, hogy azok könnyen elérhetők maradjanak, az alsó dokk pedig függőleges elrendezést kapott.

A rendszer azt is érzékeli, hogy a készüléket milyen irányba hajtják vagy forgatják. A megfelelő kijelző automatikusan aktiválódik, a kezelőfelület pedig ehhez igazítja az elrendezést. Az Apple szerint ehhez több, évek óta változatlan iPhone-kezelési alapelvet is újra kellett gondolni.

Nem kell aggódni, nem fog kettétörni az iPhone Duo

A hajlítható szerkezet egyik legfontosabb eleme a zsanér, amely nyitott állapotban síkban tartja a kijelzőt, és szabályozott nyitást, illetve zárást tesz lehetővé. A két oldal egyetlen folyamatos keretet alkot, a készülékház pedig titánból készül. Az Apple állítása szerint teljesen kinyitva ez a valaha készült legvékonyabb iPhone.

A vékony kialakítást részben úgy érték el, hogy a fő alkatrészeket a kamerákat is tartalmazó felső szerkezeti részbe sűrítették. A központi merevítő síkot külön bordákkal erősítették meg, az antennák megszakításainál pedig nagy teljesítményű kerámiabetéteket alkalmaztak. 

A vállalat külön hangsúlyozta, hogy a készülék a hajlítható felépítés ellenére is kifejezetten merev érzetet ad használat közben.

Az iPhone Duo hátoldalát Ceramic Shield, az előlapot pedig Ceramic Shield 2 védi, és a készülék IP68-as por- és vízállósági minősítést kapott. A FaceTime-kamerát a belső kijelző mögé rejtették, így a nagy panelen nincs külön kamera kivágás.

A biometrikus azonosításnál az Apple a bekapcsológombba épített Touch ID mellett döntött. A készülék Apple Watch segítségével is feloldható. Ez eltér a hagyományos iPhone-ok megszokott megoldásától, és valószínűleg a hajlítható szerkezetből fakadó hely- és kialakítási korlátokkal is összefügg.

Apple, iPhone Duo
Az Apple állítása szerint teljesen kinyitva ez a valaha készült legvékonyabb iPhone / Fotó: YouTube / Apple

Végre egy iPhone, amihez jár a toll

Az Apple Pencil támogatása szintén érkezik az iPhone Duóhoz, méghozzá mindkét kijelzőn, bár ezt csak később, az év folyamán teszik elérhetővé. A 7,6 hüvelykes belső panellel együtt ez már az iPadekhez közelebb álló használati módokat is megnyithat, különösen jegyzetelésnél, rajzolásnál vagy nagyobb munkafelületet igénylő alkalmazásoknál.

A készülék két színben, Star White és Night Sky változatban jelenik meg. Az Apple egyelőre nem közölt árat a bemutatott információk között, így az még nem derült ki, mennyivel kerül majd többe a Duo a hagyományos iPhone-oknál.

Az iPhone Duo legfontosabb újdonsága ezért nem pusztán az, hogy az Apple is hajlítható telefont készített. A vállalat a teljes kezelőfelületet, a kijelzők közötti átmenetet, a készülékházat és az alkatrészek elrendezését is ehhez a formátumhoz igazította. Az első valódi kérdés most az lesz, hogy a 7,6 hüvelykes kijelző és az új használati módok elég erős érvet jelentenek-e ahhoz, hogy a felhasználók egy teljesen új iPhone-formátumra váltsanak a döcögő okostelefon-piacon.

Ez a legdrágább iPhone

Az Apple a bemutató végén az iPhone Duo árát és megjelenési dátumát is elárulta:

a hajlítható iPhone 1999 dollárról (mintegy 625 ezer forintról) indul, az alapmodell 256 gigabájtos tárhelyet kap, 

a kínálat tetején pedig 2 terabájtos változat áll. A vállalat kedvező készülékbeszámítási ajánlatokat is ígér azoknak, akik régebbi iPhone-ról váltanának. Az előrendelés október 16-án kezdődik, az iPhone Duo pedig október 23-án kerül forgalomba. Az Apple a bemutatón úgy fogalmazott: „ez egy olyan iPhone, mint egyetlen korábbi iPhone sem”.

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Végre bemutatták az új iPhone-t: ilyet még nem láttunk, de az ára is elképesztő – nem sokan vesznek majd ilyet Magyarországon

Az iPhone Duo október 16-tól rendelhető elő, az értékesítés pedig október 23-án kezdődik.
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