Végre bemutatták az új iPhone-t: ilyet még nem láttunk, de az ára is elképesztő – nem sokan vesznek majd ilyet Magyarországon
Végre megmutatta magát az iPhone Duo, az Apple első hajlítható okostelefonja, amely egy 5,4 hüvelykes külső és egy 7,6 hüvelykes belső kijelzőt kapott. A vállalat a készüléket nem egyszerűen két egymás mellé helyezett telefonként kezeli: a hardvert és az iOS felületét együtt alakították át, hogy a két kijelző között folyamatos legyen az átmenet, és a telefon nyitott, zárt vagy elfordított állapotban is másképp rendezze el a tartalmakat.
Az iPhone Duo belső Super Retina XDR kijelzője 50 százalékkal nagyobb az iPhone 18 Pro Max, és 80 százalékkal az iPhone 18 Pro képernyőjénél. Az Apple szerint a nagyobb panelt úgy tervezték, hogy álló és fekvő helyzetben egyaránt jól használható legyen, miközben a készülék összecsukva továbbra is zsebben hordható marad.
A külső, 5,4 hüvelykes kijelző a vállalat közlése szerint az iPhone 18 Pro képernyőfelületének mintegy 90 százalékát kínálja. Ez arra utal, hogy
az iPhone Duo összecsukva is teljes értékű iPhone-ként használható,
a belső panel pedig inkább akkor kerül előtérbe, amikor nagyobb munkafelületre, több tartalomra vagy kényelmesebb médiafogyasztásra van szükség.
Az Apple a szoftveres felületet is átdolgozta a hajlítható kialakításhoz. Amikor a felhasználó kinyitja a telefont, az alkalmazások tartalma a külső kijelzőről átméretezve folytatódik a nagyobb belső panelen. A kezelőszervek helyét úgy alakították át, hogy azok könnyen elérhetők maradjanak, az alsó dokk pedig függőleges elrendezést kapott.
A rendszer azt is érzékeli, hogy a készüléket milyen irányba hajtják vagy forgatják. A megfelelő kijelző automatikusan aktiválódik, a kezelőfelület pedig ehhez igazítja az elrendezést. Az Apple szerint ehhez több, évek óta változatlan iPhone-kezelési alapelvet is újra kellett gondolni.
Nem kell aggódni, nem fog kettétörni az iPhone Duo
A hajlítható szerkezet egyik legfontosabb eleme a zsanér, amely nyitott állapotban síkban tartja a kijelzőt, és szabályozott nyitást, illetve zárást tesz lehetővé. A két oldal egyetlen folyamatos keretet alkot, a készülékház pedig titánból készül. Az Apple állítása szerint teljesen kinyitva ez a valaha készült legvékonyabb iPhone.
A vékony kialakítást részben úgy érték el, hogy a fő alkatrészeket a kamerákat is tartalmazó felső szerkezeti részbe sűrítették. A központi merevítő síkot külön bordákkal erősítették meg, az antennák megszakításainál pedig nagy teljesítményű kerámiabetéteket alkalmaztak.
A vállalat külön hangsúlyozta, hogy a készülék a hajlítható felépítés ellenére is kifejezetten merev érzetet ad használat közben.
Az iPhone Duo hátoldalát Ceramic Shield, az előlapot pedig Ceramic Shield 2 védi, és a készülék IP68-as por- és vízállósági minősítést kapott. A FaceTime-kamerát a belső kijelző mögé rejtették, így a nagy panelen nincs külön kamera kivágás.
A biometrikus azonosításnál az Apple a bekapcsológombba épített Touch ID mellett döntött. A készülék Apple Watch segítségével is feloldható. Ez eltér a hagyományos iPhone-ok megszokott megoldásától, és valószínűleg a hajlítható szerkezetből fakadó hely- és kialakítási korlátokkal is összefügg.
Végre egy iPhone, amihez jár a toll
Az Apple Pencil támogatása szintén érkezik az iPhone Duóhoz, méghozzá mindkét kijelzőn, bár ezt csak később, az év folyamán teszik elérhetővé. A 7,6 hüvelykes belső panellel együtt ez már az iPadekhez közelebb álló használati módokat is megnyithat, különösen jegyzetelésnél, rajzolásnál vagy nagyobb munkafelületet igénylő alkalmazásoknál.
A készülék két színben, Star White és Night Sky változatban jelenik meg. Az Apple egyelőre nem közölt árat a bemutatott információk között, így az még nem derült ki, mennyivel kerül majd többe a Duo a hagyományos iPhone-oknál.
Az iPhone Duo legfontosabb újdonsága ezért nem pusztán az, hogy az Apple is hajlítható telefont készített. A vállalat a teljes kezelőfelületet, a kijelzők közötti átmenetet, a készülékházat és az alkatrészek elrendezését is ehhez a formátumhoz igazította. Az első valódi kérdés most az lesz, hogy a 7,6 hüvelykes kijelző és az új használati módok elég erős érvet jelentenek-e ahhoz, hogy a felhasználók egy teljesen új iPhone-formátumra váltsanak a döcögő okostelefon-piacon.
Ez a legdrágább iPhone
Az Apple a bemutató végén az iPhone Duo árát és megjelenési dátumát is elárulta:
a hajlítható iPhone 1999 dollárról (mintegy 625 ezer forintról) indul, az alapmodell 256 gigabájtos tárhelyet kap,
a kínálat tetején pedig 2 terabájtos változat áll. A vállalat kedvező készülékbeszámítási ajánlatokat is ígér azoknak, akik régebbi iPhone-ról váltanának. Az előrendelés október 16-án kezdődik, az iPhone Duo pedig október 23-án kerül forgalomba. Az Apple a bemutatón úgy fogalmazott: „ez egy olyan iPhone, mint egyetlen korábbi iPhone sem”.