Végre bemutatták az új iPhone-t: ilyet még nem láttunk, de az ára is elképesztő – nem sokan vesznek majd ilyet Magyarországon

Végre megmutatta magát az iPhone Duo, az Apple első hajlítható okostelefonja, amely egy 5,4 hüvelykes külső és egy 7,6 hüvelykes belső kijelzőt kapott. A vállalat a készüléket nem egyszerűen két egymás mellé helyezett telefonként kezeli: a hardvert és az iOS felületét együtt alakították át, hogy a két kijelző között folyamatos legyen az átmenet, és a telefon nyitott, zárt vagy elfordított állapotban is másképp rendezze el a tartalmakat.

Itt van az Apple új hajlítható okostelefonja, ami egyben a legdrágább is: az iPhone Duo megtestesít mindent, amit a rajongók szerettek volna – legalábbis a CEO szerint / Fotó: YouTube / Apple

Az iPhone Duo belső Super Retina XDR kijelzője 50 százalékkal nagyobb az iPhone 18 Pro Max, és 80 százalékkal az iPhone 18 Pro képernyőjénél. Az Apple szerint a nagyobb panelt úgy tervezték, hogy álló és fekvő helyzetben egyaránt jól használható legyen, miközben a készülék összecsukva továbbra is zsebben hordható marad.

A külső, 5,4 hüvelykes kijelző a vállalat közlése szerint az iPhone 18 Pro képernyőfelületének mintegy 90 százalékát kínálja. Ez arra utal, hogy

az iPhone Duo összecsukva is teljes értékű iPhone-ként használható,

a belső panel pedig inkább akkor kerül előtérbe, amikor nagyobb munkafelületre, több tartalomra vagy kényelmesebb médiafogyasztásra van szükség.

Az Apple a szoftveres felületet is átdolgozta a hajlítható kialakításhoz. Amikor a felhasználó kinyitja a telefont, az alkalmazások tartalma a külső kijelzőről átméretezve folytatódik a nagyobb belső panelen. A kezelőszervek helyét úgy alakították át, hogy azok könnyen elérhetők maradjanak, az alsó dokk pedig függőleges elrendezést kapott.

A rendszer azt is érzékeli, hogy a készüléket milyen irányba hajtják vagy forgatják. A megfelelő kijelző automatikusan aktiválódik, a kezelőfelület pedig ehhez igazítja az elrendezést. Az Apple szerint ehhez több, évek óta változatlan iPhone-kezelési alapelvet is újra kellett gondolni.

Nem kell aggódni, nem fog kettétörni az iPhone Duo

A hajlítható szerkezet egyik legfontosabb eleme a zsanér, amely nyitott állapotban síkban tartja a kijelzőt, és szabályozott nyitást, illetve zárást tesz lehetővé. A két oldal egyetlen folyamatos keretet alkot, a készülékház pedig titánból készül. Az Apple állítása szerint teljesen kinyitva ez a valaha készült legvékonyabb iPhone.