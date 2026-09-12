Irak is belekeveredett az iráni háborúba, robbanhat az olajár, ezt mindenki megérzi majd

A szaúdi Kelet-Nyugat olajvezeték leállításának hatása szombaton tovább gyűrűzött, miután kiderült, hogy a támadásokat Irak területéről indították. Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök szombat kora reggel menesztette Maysan tartomány műveleti parancsnokát, és vizsgálatot rendelt el, miután megállapították, hogy az olajvezetéket célzó támadások a tartomány egy Iránnal határos területéről indultak – közölte az iraki kormány, írja a Bloomberg.

Támadásokat indítottak Irak területéről/Fotó: Sunshine Seeds / Shutterstock

Irakot már korábban is komoly nyomás alá helyezték

Szaúd-Arábia pénteken elővigyázatosságból leállította a vezetéket, miután több drón támadta meg a kulcsfontosságú infrastruktúrát Rijád és Medina térségében – számolt be a szaúdi külügyminisztérium.

Irakot már korábban is komoly nyomás alá helyezték, hogy próbálja megfékezni a helyi, Irán által támogatott milíciákat, amelyek a térség más proxycsoportjait is segítik. Bagdad azonban eddig kevés sikert tudott elérni, az ország területe pedig Teherán egyik fontos bázisává vált a Perzsa-öböl térségében végrehajtott megtorló akciókhoz.

Az elmúlt napokban tovább fokozódtak a harcok a Közel-Keleten

A jemeni húszik azt állították, hogy Szaúd-Arábia Abha, Najran és Dzsazan térségében található energetikai létesítményeit támadták, miközben az Egyesült Államok iráni olajszállító tankereket támadott.

A Kelet-Nyugat olajvezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be Szaúd-Arábia olajexportjában, különösen az Irán elleni háború miatt kialakult szállítási zavarok óta. A napi 7 millió hordó kapacitású vezeték az év elején rövid idő alatt teljes kapacitásra állt át, miután a Hormuzi-szoroson a tankerforgalom csaknem teljesen leállt.

A vezeték az olajat a Perzsa-öböltől a Vörös-tenger felé szállítja, ahol azt tankerekre lehet rakodni. Ez az útvonal azonban az elmúlt hetekben szintén egyre nagyobb nyomás alá került az Irán által támogatott húszik támadásai miatt. A csoport egyre nagyobb teret nyer, miközben továbbra is rakéta- és dróntámadásokat indít Szaúd-Arábia ellen, több energetikai létesítményt is működésének felfüggesztésére kényszerítve.

Ha a húszik még nagyobb ellenőrzést szereznek a térségben, az további lehetőséget adhat nekik arra, hogy megzavarják a hajózást egy újabb kulcsfontosságú energiafolyosón. Ez tovább növelheti a már amúgy is megugrott olajárakra nehezedő nyomást.

A dróntámadásokat követően Irak elővigyázatosságból a Iránnal közös Shalamcheh határátkelőt is lezárta – jelentette a Reuters meg nem nevezett biztonsági forrásokra hivatkozva.

„A csütörtöki támadások meglehetősen egyértelműen bizonyítják, hogy Iránnak és szövetségeseinek egyaránt megvan a képességük és az elszántságuk arra, hogy a térség energetikai infrastruktúráját támadják, és hogy ez az infrastruktúra kiszolgáltatott a ballisztikus rakéta- és dróntámadásoknak”

– mondta Gregory Brew, az Eurasia Group geopolitikai elemzője.