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energiaválság
üzemanyag-ellátás
olajvezeték

Irak is belekeveredett az iráni háborúba, robbanhat az olajár, ezt mindenki megérzi majd

Tovább súlyosbodik a közel-keleti energiaválság. Szaúd-Arábia elővigyázatosságból leállította kulcsfontosságú Kelet-Nyugat olajvezetékét, miután dróntámadások érték Rijád és Medina térségét. A támadások az első vizsgálatok szerint Irakból indultak, miközben a Hormuzi-szoroson is akadozik az olajszállítás, a húszik pedig újabb energetikai létesítményeket fenyegetnek – mindez egyre nagyobb nyomást helyez az olaj- és üzemanyagárakra világszerte.
VG
2026.09.12., 18:03
Fotó: Shutterstock

A szaúdi Kelet-Nyugat olajvezeték leállításának hatása szombaton tovább gyűrűzött, miután kiderült, hogy a támadásokat Irak területéről indították. Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök szombat kora reggel menesztette Maysan tartomány műveleti parancsnokát, és vizsgálatot rendelt el, miután megállapították, hogy az olajvezetéket célzó támadások a tartomány egy Iránnal határos területéről indultak – közölte az iraki kormány, írja a Bloomberg.

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Támadásokat indítottak Irak területéről/Fotó: Sunshine Seeds /  Shutterstock

Irakot már korábban is komoly nyomás alá helyezték

Szaúd-Arábia pénteken elővigyázatosságból leállította a vezetéket, miután több drón támadta meg a kulcsfontosságú infrastruktúrát Rijád és Medina térségében – számolt be a szaúdi külügyminisztérium.

Irakot már korábban is komoly nyomás alá helyezték, hogy próbálja megfékezni a helyi, Irán által támogatott milíciákat, amelyek a térség más proxycsoportjait is segítik. Bagdad azonban eddig kevés sikert tudott elérni, az ország területe pedig Teherán egyik fontos bázisává vált a Perzsa-öböl térségében végrehajtott megtorló akciókhoz.

Az elmúlt napokban tovább fokozódtak a harcok a Közel-Keleten

A jemeni húszik azt állították, hogy Szaúd-Arábia Abha, Najran és Dzsazan térségében található energetikai létesítményeit támadták, miközben az Egyesült Államok iráni olajszállító tankereket támadott.

A Kelet-Nyugat olajvezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be Szaúd-Arábia olajexportjában, különösen az Irán elleni háború miatt kialakult szállítási zavarok óta. A napi 7 millió hordó kapacitású vezeték az év elején rövid idő alatt teljes kapacitásra állt át, miután a Hormuzi-szoroson a tankerforgalom csaknem teljesen leállt.

A vezeték az olajat a Perzsa-öböltől a Vörös-tenger felé szállítja, ahol azt tankerekre lehet rakodni. Ez az útvonal azonban az elmúlt hetekben szintén egyre nagyobb nyomás alá került az Irán által támogatott húszik támadásai miatt. A csoport egyre nagyobb teret nyer, miközben továbbra is rakéta- és dróntámadásokat indít Szaúd-Arábia ellen, több energetikai létesítményt is működésének felfüggesztésére kényszerítve.

Ha a húszik még nagyobb ellenőrzést szereznek a térségben, az további lehetőséget adhat nekik arra, hogy megzavarják a hajózást egy újabb kulcsfontosságú energiafolyosón. Ez tovább növelheti a már amúgy is megugrott olajárakra nehezedő nyomást.

A dróntámadásokat követően Irak elővigyázatosságból a Iránnal közös Shalamcheh határátkelőt is lezárta – jelentette a Reuters meg nem nevezett biztonsági forrásokra hivatkozva.

„A csütörtöki támadások meglehetősen egyértelműen bizonyítják, hogy Iránnak és szövetségeseinek egyaránt megvan a képességük és az elszántságuk arra, hogy a térség energetikai infrastruktúráját támadják, és hogy ez az infrastruktúra kiszolgáltatott a ballisztikus rakéta- és dróntámadásoknak” 

– mondta Gregory Brew, az Eurasia Group geopolitikai elemzője.

Az olajárak a külügyminisztérium közleménye után alig változtak: a Brent határidős jegyzése hordónként mintegy 105 dollár körül mozgott. A Brent ára csütörtökön meredeken emelkedett, és kis híján elérte a 110 dollárt, miután a befektetők a legújabb erőszakhullámnak a térség energiaellátására gyakorolt hatását kezdték árazni.

„A kiesés mértékét a piac már beárazta” 

– mondta Brew.

Szaúd-Arábia olajexportja augusztusban napi mintegy 3 millió hordóra zuhant, ami a 2017 elejéig visszanyúló adatsorok szerint rekordalacsony szint. Ennek hátterében az állt, hogy a húszi fegyveresek támadásai miatt a Vörös-tengeren közlekedő hajók is veszélybe kerültek.

A húszik jelentette fenyegetés ráadásul akkor erősödik, amikor a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállítás továbbra is korlátozott. Az Egyesült Államok blokádot vezetett be az iráni kikötőkből történő rakodásokra, miközben Teherán továbbra is támadja a szoroson áthaladó hajókat.

Iparági vezetők és a Vortexa tankerforgalom-követő vállalat adatai szerint jelenleg naponta mintegy 1 millió hordónyi olajtermék halad át a vitatott vízi úton. A háború előtt ez a mennyiség még körülbelül napi 4 millió hordó volt.

Saudis Shut Down the East-West Pipeline After Attacks
A piros vonallal jelölt csővezeték elkerüli a Hormuzi-szorost, de lezárásával tovább szűkültek az olajexport lehetőségei / Fotó: Bloomberg, IMF Portwatch, OpenSt

Nemcsak az olaj ára emelkedik

Ennek következtében nemcsak az olaj ára emelkedik. A világpiaci üzemanyagárak is magasabbra kerültek. Az Egyesült Államokban a benzin átlagos kiskereskedelmi ára gallononként 4 dollár fölött van, ami az év ezen időszakában kiugróan magasnak számít, miközben a dízel átlagára rekordot döntött, és elérte a gallononkénti 6 dollárt.

A háború első időszakában még több olyan tartalék és védőmechanizmus állt rendelkezésre, amely tompítani tudta az energiaellátási zavarok hatását. Ezek azonban mostanra kezdenek kimerülni: 

  • az Egyesült Államok olajtartalékai jelentősen csökkentek, 
  • miközben a kormányok által felszabadított rendkívüli készletek nagy része már eljutott a piacokra.

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