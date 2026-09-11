Mozgást észleltek a rejtélyes iráni Csákány-hegynél, Trump ezt nem hagyhatja válasz nélkül – az olaj ára meg száguld

Újabb aggodalmakat keltett Irán nukleáris programja, miután a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) építési és egyéb mozgásra utaló jeleket észlelt a Pickaxe Mountain, magyarul Csákány-hegy néven ismert, erősen védett létesítménynél. A helyszínről régóta feltételezik, hogy nukleáris célú tevékenységeknek adhat otthont - íjr a Bloomberg.

Irán ellenőrizetlen, feltehetőleg nukleáris tevékenységet folytat a Csákány-hegy gyomrában/Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság is írt róla, hogy a perzsa állam konzekvensen ragaszkodott ahhoz, hogy nukleáris programja kizárólag polgári célokat szolgál a nemzetközi közösség számos tagja szkeptikusan állt a kérdéshez. Fordulópontot az jelentett, amikor Irán felfüggesztette az együttműködést az Atomenergia Ügynökséggel, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) nukleáris ellenőrei pedig elhagyták az országot.

Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója a Bloombergnek nyilatkozva elmondta, hogy a szervezet továbbra sem jutott be az alagútkomplexumba, ugyanakkor a műholdas és egyéb távérzékelési adatok alapján új aktivitás figyelhető meg a Teherántól délre fekvő létesítmény környezetében. „Vannak arra utaló jelek, hogy mozgás zajlik az építési terület körül, de nincs konkrét információnk arról, milyen tevékenység folyik odabent” – fogalmazott a főigazgató.

Irán nem működik együtt

A nyilatkozat különösen érzékeny időszakban érkezett. A NAÜ kormányzótanácsa ugyanis az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé utalta Irán ügyét arra hivatkozva, hogy Teherán nem teljesíti maradéktalanul az atomprogramjával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit. A

z ügynökség ellenőrei 2025 júniusa óta nem tudták hitelesen megállapítani a közel fegyverminőségű uránkészletek állapotát és pontos helyét.

Az ügyet tovább élezi, hogy Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is figyelmeztette Iránt a Csákány-hegy körül tapasztalható fejlemények miatt. Egy republikánus rendezvényen kijelentette, hogy Washington figyelemmel kíséri a helyszínt, és kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha Teherán a nukleáris fegyverkezés irányába mozdulna el.

A Zagrosz-hegységben található létesítmény jelentőségét növeli, hogy Irán korábban azt jelezte, hogy a kulcsfontosságú nukleáris infrastruktúra egy részét föld alatti alagutakba és hegyi komplexumokba kívánja telepíteni, védelmet keresve az esetleges katonai támadásokkal szemben. Grossi szerint a stratégia lényege éppen az volt, hogy a program „átjárhatatlan és támadásokkal szemben védett” helyszínekre kerüljön.