Végzetes beismerést tett az amerikai-iráni háborúról Trump embere, már nem sokáig tudják ezt csinálni –„egyértelműen megrekedtünk!"

A viszonylag csendes augusztus után az ősz első napjaiban ismét hevesebb intenzitással folytatódott az amerikai-iráni háború, és egyre inkább úgy tűnik, hogy patthelyzet alakult ki Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trumpnak ráadásul két hónappal az amerikai félidős választások előtt kellene lezárnia az amerikai választók körében egyre népszerűtlenebb háborút.

Az elmúlt napokban Irán ismét kereskedelmi hajókat támadott meg, amire válaszul Washington az Iszlám Forradalmi Gárda létesítményeit vette célba. / Forrás: ahmetmapush

Egyre kevésbé látszik az amerikai-iráni háború vége – a héják fokoznák a harcok intenzitását

Az elmúlt napokban Irán ismét kereskedelmi hajókat támadott meg, amire válaszul Washington az Iszlám Forradalmi Gárda olyan létesítményeit vette célba, ahonnan az amerikai értékelés szerint támadták a Hormuzi-szorosban közlekedő hajókat. Ezt követően pedig Teherán rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre amerikai támaszpontok ellen

Jordániában,

Kuvaitban

és Bahreinben

A kiújuló harcokat kommentálva Pat Harrigan republikánus képviselő, a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagja úgy fogalmazott:

Katonai szempontból egyértelműen megrekedtünk.

Szerinte nincs kérdés afelől, hogy Washington jelenleg elakadt. Rámutatott: az Egyesült Államok a háború elején kitűzött célok egy részét már elérte, most azonban beragadt a konfliktusba. A republikánus képviselő ennek kapcsán kifejtette: Washingtonnak döntést kell hoznia arról, milyen politikai és katonai célt akar elérni, ugyanis a korlátozott intenzitású háború fenntartása önmagában nem garantálja, hogy az Egyesült Államok olyan eredményeket ér el, amelyek lezárhatják a hat hónapja tartó konfliktust.

Irán közben bejelentette, hogy az Egyesült Államok kedd éjszakai Sirik városa elleni légicsapásai során 18 ember vesztette életét, akik egy esküvőn vettek részt, amiért Teherán kegyetlen megtorlást helyezett kilátásba. Az iráni Vörös Félhold tájékoztatása szerint a támadásban legalább négyen meghaltak, további 67 ember pedig megsérült.

Mindkét fél emeli a tétet, mielőtt visszatérne a tárgyalóasztalhoz

Mindezek ellenére a háború intenzitása továbbra is elmarad a konfliktus első heteitől, amikor az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású légicsapásokkal támadott iráni városokat, amire válaszul az Iráni Iszlám Köztársaság több ezer rakétával és drónnal lőtte az Egyesült Államok térségbeli szövetségeseit.