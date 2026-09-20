Feneketlen pénznyelővé válik az iráni háború: már 43,6 milliárd dollárnál jár a számla – vita van a Pentagonnal az elhunyt katonák számáról

Az Egyesült Államok iráni háborújának katonai költsége szeptember 3-ig elérte a 43,6 milliárd dollárt – derül ki az amerikai Központi Parancsnokság, a CENTCOM kongresszusi képviselőknek átadott legfrissebb becsléséből, amelyet az Associated Press ismertetett.

Hatalmas összegeket emészt fel az iráni háború/Fotó: Leah Millis

Ez a legfrissebb költségbecslés a február 28-án, az Egyesült Államok és Izrael által megindított háborúról. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) korábbi számítása szerint augusztus 1-jéig 38 milliárd dollárt emésztett fel a konfliktus, és intenzitásától függően havonta további mintegy 3 milliárd dollárral növekedhetnek a kiadások. A legnagyobb tételt a fegyverek jelentik .A lőszerekre és rakétákra fordított összeg alig több mint egy hónap alatt 21,7 milliárd dollárról 28,1 milliárd dollárra ugrott, vagyis több mint 6 milliárd dollárral emelkedett.



Fogynak a rakéták

Különösen nagy mennyiségben használ az amerikai hadsereg légvédelmi elfogórakétákat, köztük a Patriot és a THAAD rendszerekhez szükséges fegyvereket. Az amerikai és NATO-tisztviselők az AP-nek azt mondták, hogy Európában már a kritikus szintet is meghaladja az elfogórakéták hiánya. Szaúd-Arábiában ugyancsak fogynak a készletek, ezért Rijád regionális és nyugati szövetségeseitől kért segítséget. A CENTCOM egyoldalas kongresszusi kimutatása tartalmazza

a hadihajók,

repülőgépek

és katonai bázisok működtetését,

az elveszített felszerelések költségeit

és a katonák egészségügyi ellátását is. A Pentagon adatai szerint a háborúban eddig 18 amerikai katona halt meg, és több mint 830-an megsebesültek.

KÖzben a reuters kiadott egy frissebb hírt, a Washington Post szerint zöbb amerikai katona halt meg az Iránnal vívott amerikai-izraeli háborúban, mint amennyit a Pentagon nyilvánosan közölt. Pete Hegseth védelmi miniszter tagadta a jelentést. A Post öt meg nem nevezett tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy legalább 22 katonai halálos áldozata volt, néggyel több, mint amennyi a Pentagon nyilvános adatbázisában elérhető adatokban szerepelt.

A 43,6 milliárd dolláros összeg ugyanakkor nem tartalmazza az iráni támadásokban megrongálódott amerikai katonai létesítmények helyreállítását. Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az amerikai támaszpontokat a Közel-Keleten. A Pentagon főfelügyelőjének jelentése szerint több száz épület és más létesítmény rongálódott meg vagy semmisült meg Kuvaitban, Bahreinben, Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, Irakban, Ománban és Jordániában.



A költségek növekedésével párhuzamosan a Trump-kormányzat 1,5 ezermilliárd dolláros katonai költségvetés elfogadását kéri a Kongresszustól

A Fehér Ház ezen felül egy 95 milliárd dolláros csomagot is jóváhagyatna, amelyből az iráni háborút és más védelmi prioritásokat finanszíroznának. A háború gazdasági következményei eközben már túlmutatnak a közvetlen katonai kiadásokon, a konfliktus az AP szerint az olajárakra és a részvénypiacokra is hatással van.



