Deviza
EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF316,56 -0,19% GBP/HUF423,91 -0,21% CHF/HUF384,91 -0,19% PLN/HUF83,37 -0,18% RON/HUF69,09 -0,17% CZK/HUF14,94 -0,18% EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF316,56 -0,19% GBP/HUF423,91 -0,21% CHF/HUF384,91 -0,19% PLN/HUF83,37 -0,18% RON/HUF69,09 -0,17% CZK/HUF14,94 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
Egyesült Államok
Pentagon

Feneketlen pénznyelővé válik az iráni háború: már 43,6 milliárd dollárnál jár a számla – vita van a Pentagonnal az elhunyt katonák számáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már 43,6 milliárd dollárba került az Egyesült Államoknak az iráni háború szeptember elejéig, és a számla tovább emelkedik. A legnagyobb tételt a fegyverek jelentik: alig több mint egy hónap alatt 6,4 milliárd dollárral nőtt a lőszerekre és rakétákra fordított összeg, miközben az amerikai és NATO-készletekben már kritikussá vált a légvédelmi elfogórakéták hiánya.
VG
2026.09.20, 11:41

Az Egyesült Államok iráni háborújának katonai költsége szeptember 3-ig elérte a 43,6 milliárd dollárt – derül ki az amerikai Központi Parancsnokság, a CENTCOM kongresszusi képviselőknek átadott legfrissebb becsléséből, amelyet az Associated Press ismertetett. 

iráni háború, U.S. President Trump expected to sign the "One Big Beautiful Bill Act," at the White House
                        Hatalmas összegeket emészt fel az iráni háború/Fotó: Leah Millis

Ez a legfrissebb költségbecslés a február 28-án, az Egyesült Államok és Izrael által megindított háborúról. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) korábbi számítása szerint augusztus 1-jéig 38 milliárd dollárt emésztett fel a konfliktus, és intenzitásától függően havonta további mintegy 3 milliárd dollárral növekedhetnek a kiadások. A legnagyobb tételt a fegyverek jelentik .A lőszerekre és rakétákra fordított összeg alig több mint egy hónap alatt 21,7 milliárd dollárról 28,1 milliárd dollárra ugrott, vagyis több mint 6 milliárd dollárral emelkedett.
 

Fogynak a rakéták

Különösen nagy mennyiségben használ az amerikai hadsereg légvédelmi elfogórakétákat, köztük a Patriot és a THAAD rendszerekhez szükséges fegyvereket. Az amerikai és NATO-tisztviselők az AP-nek azt mondták, hogy Európában már a kritikus szintet is meghaladja az elfogórakéták hiánya. Szaúd-Arábiában ugyancsak fogynak a készletek, ezért Rijád regionális és nyugati szövetségeseitől kért segítséget. A CENTCOM egyoldalas kongresszusi kimutatása tartalmazza

  • a hadihajók,
  •  repülőgépek 
  • és katonai bázisok működtetését, 
  • az elveszített felszerelések költségeit 
  • és a katonák egészségügyi ellátását is. A Pentagon adatai szerint a háborúban eddig 18 amerikai katona halt meg, és több mint 830-an megsebesültek.

KÖzben a reuters kiadott egy frissebb hírt, a Washington Post szerint zöbb amerikai katona halt meg az Iránnal vívott amerikai-izraeli háborúban, mint amennyit a Pentagon nyilvánosan közölt.  Pete Hegseth védelmi miniszter tagadta a jelentést. A Post öt meg nem nevezett tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy legalább 22 katonai halálos áldozata volt, néggyel több, mint amennyi a Pentagon nyilvános adatbázisában elérhető adatokban szerepelt.

A 43,6 milliárd dolláros összeg ugyanakkor nem tartalmazza az iráni támadásokban megrongálódott amerikai katonai létesítmények helyreállítását. Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az amerikai támaszpontokat a Közel-Keleten. A Pentagon főfelügyelőjének jelentése szerint több száz épület és más létesítmény rongálódott meg vagy semmisült meg Kuvaitban, Bahreinben, Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, Irakban, Ománban és Jordániában.
 

A költségek növekedésével párhuzamosan a Trump-kormányzat 1,5 ezermilliárd dolláros katonai költségvetés elfogadását kéri a Kongresszustól

A Fehér Ház ezen felül egy 95 milliárd dolláros csomagot is jóváhagyatna, amelyből az iráni háborút és más védelmi prioritásokat finanszíroznának. A háború gazdasági következményei eközben már túlmutatnak a közvetlen katonai kiadásokon, a konfliktus az AP szerint az olajárakra és a részvénypiacokra is hatással van.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu