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Felforrt a Hormuzi-szoros: újra egymásnak esett Irán és az Egyesült Államok, sorra támadják a hajókat a térségben

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A Közel-Kelet egyik legfontosabb hajózási útvonala ismét a háború új fő színterévé vált. Irán tíz hajót támadott meg, miután Amerika öt iráni tankert semmisített meg.
VG
2026.09.09, 15:20

Irán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, miután az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tankert süllyesztett el. Irán és Amerika összecsapása miatt a Brent olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett, miközben a Közel-Keleten újabb frontokon is fellángoltak a harcok.

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Egyre nagyobb veszélyben van a közel-keleti olajszállítás, miközben az iráni-amerikai háború újabb frontokra terjed ki / Fotó: ahmetmapush

Irán és Amerika tengeri háborúja eddig nem látott méreteket öltött a hat hónapja tartó konfliktusban. 

Irán szerdán közölte, hogy tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros közelében, miután az Egyesült Államok előző éjjel öt iráni olajszállító tankert süllyesztett el.

Az amerikai hadsereg felvételeket is közzétett a lángoló tankerekről. Washington szerint a támadás válasz volt arra, hogy az iráni Forradalmi Gárda az előző két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal próbált eltalálni egy amerikai hadihajót. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyértelművé tette: minden újabb iráni támadás után újabb tankerek lehetnek az amerikai csapások célpontjai.

Irán nem maradt adós a válasszal. A Forradalmi Gárda közlése szerint két amerikai hajót és nyolc olajszállító tankert is tűz alá vettek a Hormuzi-szoros azon részén, amelyet Teherán lezárt területnek nyilvánított.

Irán és az USA miatt újra felforrt a Hormuzi-szoros

A brit tengeri biztonsági hatóság, az UKMTO több hajó elleni támadásról is jelentést kapott a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében. Egy hajó megdőlt, ami arra utalhat, hogy a találat után víz került a fedélzetre. Irakban pedig egy kétmillió hordó fűtőolajat szállító tanker gyulladt ki egy dróntámadás után. A 22 fős legénységből senki sem sérült meg.

A Hormuzi-szoroson a háború előtt a világ olajforgalmának mintegy ötöde haladt át. A forgalom most drasztikusan visszaesett: az elmúlt 24 órában mindössze hat, bekapcsolt jeladóval rendelkező hajó kelt át a szoroson.

Az energiaárak azonnal reagáltak:

  • a Brent hordónkénti ára 100 dollár fölé emelkedett, először július óta;
  • miközben az Egyesült Államokban a dízel átlagára új rekordot döntött, és gallononként 5,94 dollár fölé került.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Szaúd-Arábia és a jemeni húszik között is kiéleződött a harc.

 A húszik kedden négy szaúdi várost támadtak meg, az olajlétesítményeknél hatalmas tüzek keletkeztek, és 73 ember megsérült.

Irán közben azzal fenyegetőzik, hogy tovább eszkalálja a konfliktust. A Forradalmi Gárda szerint ha az ellenség két vagy három iráni célpontot támad, Teherán akár húsz célpont ellen is válaszcsapást mérhet. Ez újabb súlyos kockázatot jelent a közel-keleti energiaellátásra és a globális olajpiacra.

Lángokban áll a Közel-Kelet: lecsaptak Szaúd-Arábiára Irán szövetségesei, négy várost támadtak meg a húszik

Négy szaúdi várost ért összehangolt támadás, miközben olajlétesítmények is lángra kaptak. A húszik akciója 73 embert sebesített meg, és tovább növelte a félelmeket a közel-keleti konfliktus kiszélesedése miatt.

 

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