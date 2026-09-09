Felforrt a Hormuzi-szoros: újra egymásnak esett Irán és az Egyesült Államok, sorra támadják a hajókat a térségben

Irán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, miután az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tankert süllyesztett el. Irán és Amerika összecsapása miatt a Brent olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett, miközben a Közel-Keleten újabb frontokon is fellángoltak a harcok.

Egyre nagyobb veszélyben van a közel-keleti olajszállítás, miközben az iráni-amerikai háború újabb frontokra terjed ki / Fotó: ahmetmapush

Irán és Amerika tengeri háborúja eddig nem látott méreteket öltött a hat hónapja tartó konfliktusban.

Irán szerdán közölte, hogy tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros közelében, miután az Egyesült Államok előző éjjel öt iráni olajszállító tankert süllyesztett el.

Az amerikai hadsereg felvételeket is közzétett a lángoló tankerekről. Washington szerint a támadás válasz volt arra, hogy az iráni Forradalmi Gárda az előző két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal próbált eltalálni egy amerikai hadihajót. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyértelművé tette: minden újabb iráni támadás után újabb tankerek lehetnek az amerikai csapások célpontjai.

Irán nem maradt adós a válasszal. A Forradalmi Gárda közlése szerint két amerikai hajót és nyolc olajszállító tankert is tűz alá vettek a Hormuzi-szoros azon részén, amelyet Teherán lezárt területnek nyilvánított.

Irán és az USA miatt újra felforrt a Hormuzi-szoros

A brit tengeri biztonsági hatóság, az UKMTO több hajó elleni támadásról is jelentést kapott a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében. Egy hajó megdőlt, ami arra utalhat, hogy a találat után víz került a fedélzetre. Irakban pedig egy kétmillió hordó fűtőolajat szállító tanker gyulladt ki egy dróntámadás után. A 22 fős legénységből senki sem sérült meg.

A Hormuzi-szoroson a háború előtt a világ olajforgalmának mintegy ötöde haladt át. A forgalom most drasztikusan visszaesett: az elmúlt 24 órában mindössze hat, bekapcsolt jeladóval rendelkező hajó kelt át a szoroson.

Az energiaárak azonnal reagáltak:

a Brent hordónkénti ára 100 dollár fölé emelkedett, először július óta;

miközben az Egyesült Államokban a dízel átlagára új rekordot döntött, és gallononként 5,94 dollár fölé került.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Szaúd-Arábia és a jemeni húszik között is kiéleződött a harc.

A húszik kedden négy szaúdi várost támadtak meg, az olajlétesítményeknél hatalmas tüzek keletkeztek, és 73 ember megsérült.