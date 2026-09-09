Felforrt a Hormuzi-szoros: újra egymásnak esett Irán és az Egyesült Államok, sorra támadják a hajókat a térségben
Irán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, miután az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tankert süllyesztett el. Irán és Amerika összecsapása miatt a Brent olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett, miközben a Közel-Keleten újabb frontokon is fellángoltak a harcok.
Irán és Amerika tengeri háborúja eddig nem látott méreteket öltött a hat hónapja tartó konfliktusban.
Irán szerdán közölte, hogy tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros közelében, miután az Egyesült Államok előző éjjel öt iráni olajszállító tankert süllyesztett el.
Az amerikai hadsereg felvételeket is közzétett a lángoló tankerekről. Washington szerint a támadás válasz volt arra, hogy az iráni Forradalmi Gárda az előző két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal próbált eltalálni egy amerikai hadihajót. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyértelművé tette: minden újabb iráni támadás után újabb tankerek lehetnek az amerikai csapások célpontjai.
Irán nem maradt adós a válasszal. A Forradalmi Gárda közlése szerint két amerikai hajót és nyolc olajszállító tankert is tűz alá vettek a Hormuzi-szoros azon részén, amelyet Teherán lezárt területnek nyilvánított.
Irán és az USA miatt újra felforrt a Hormuzi-szoros
A brit tengeri biztonsági hatóság, az UKMTO több hajó elleni támadásról is jelentést kapott a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében. Egy hajó megdőlt, ami arra utalhat, hogy a találat után víz került a fedélzetre. Irakban pedig egy kétmillió hordó fűtőolajat szállító tanker gyulladt ki egy dróntámadás után. A 22 fős legénységből senki sem sérült meg.
A Hormuzi-szoroson a háború előtt a világ olajforgalmának mintegy ötöde haladt át. A forgalom most drasztikusan visszaesett: az elmúlt 24 órában mindössze hat, bekapcsolt jeladóval rendelkező hajó kelt át a szoroson.
Az energiaárak azonnal reagáltak:
- a Brent hordónkénti ára 100 dollár fölé emelkedett, először július óta;
- miközben az Egyesült Államokban a dízel átlagára új rekordot döntött, és gallononként 5,94 dollár fölé került.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Szaúd-Arábia és a jemeni húszik között is kiéleződött a harc.
A húszik kedden négy szaúdi várost támadtak meg, az olajlétesítményeknél hatalmas tüzek keletkeztek, és 73 ember megsérült.
Irán közben azzal fenyegetőzik, hogy tovább eszkalálja a konfliktust. A Forradalmi Gárda szerint ha az ellenség két vagy három iráni célpontot támad, Teherán akár húsz célpont ellen is válaszcsapást mérhet. Ez újabb súlyos kockázatot jelent a közel-keleti energiaellátásra és a globális olajpiacra.
Lángokban áll a Közel-Kelet: lecsaptak Szaúd-Arábiára Irán szövetségesei, négy várost támadtak meg a húszik
Négy szaúdi várost ért összehangolt támadás, miközben olajlétesítmények is lángra kaptak. A húszik akciója 73 embert sebesített meg, és tovább növelte a félelmeket a közel-keleti konfliktus kiszélesedése miatt.