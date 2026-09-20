Megérkezett a nagy német fordulat: váratlanul nagyot javítottak az előrejelzésen – Magyarország is sokat nyerhet vele

Jelentősen javította a német gazdaság idei kilátásait az Institut der deutschen Wirtschaft (IW): a kölni gazdaságkutató intézet friss őszi prognózisában már 1,2 százalékos GDP-növekedést vár 2026-ra, miközben korábban mindössze 0,4 százalékos bővüléssel számolt. Vagyis gyakorlatilag megháromszorozták az előrejelzést – mutatott rá elemző cikkében az n-tv. Az optimistább kép mögött elsősorban a vártnál erősebb első félév áll. Emellett most már egész évben érezteti hatását az a hitelből finanszírozott különalap is, amelyből Berlin az infrastruktúra korszerűsítését és más állami beruházásokat finanszíroz. Az IW szerint ugyanakkor nem klasszikus, széles alapú konjunkturális fellendülés kezdődött: az év második felében ismét lassulhat a gazdasági dinamika.

A magas üzemanyagárak minden idők legmagasabb szintjét közelítik. Most döntöttek a benzinár-kedvezményről és az üzemanyagár-plafonról. Az IW szerint, a magas energiaárak, a gyenge fogyasztás és az építőipari válság fékezheti a növekedést Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az első féléves exportteljesítményt részben egyszeri tényezők segítették. Az iráni háború miatt kialakult ellátási kockázatokra reagálva számos vállalat készleteket halmozott fel, ami többek között a német vegyipari és elektrotechnikai termékek iránti keresletet is megdobta. Ez a hatás azonban fokozatosan kifuthat.

IW: A lakosság még nem érzi a fellendülést

A belső kereslet jóval gyengébb képet mutat. A magas energiaárak továbbra is fékezik a háztartások fogyasztását, amely az IW szerint az idén mindössze 0,3 százalékkal emelkedhet. Az infláció valamivel 2,5 százalék felett alakulhat, miközben a német munkaerőpiacon is romlás várható: a regisztrált munkanélküliek száma megközelítheti a hárommilliót, ami 6,3 százalékos munkanélküliségi rátának felelne meg.

A német építőipar problémái ugyancsak fennmaradhatnak, így az idei növekedés egyik legfontosabb motorja az állam lehet. Ennek ára azonban a költségvetési hiány megugrása: az IW körülbelül a GDP 4 százalékára teszi az idei deficitet, miközben az államadósság az év végére a GDP nagyjából 66 százalékára emelkedhet.

Az intézet 2027-re már valamivel 1 százalék alatti növekedést vár. Ez első látásra szerény tempó, ám Németország az elmúlt évek stagnálása és visszaesése után már két egymást követő növekedési évvel is fontos fordulatot érne el.