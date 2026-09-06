Izland becsapta az ajtót Brüsszel előtt, de Von der Leyen csápjai így is utolérik

Az izlandi választók több, mint fele utasította el augusztus 29-én az uniós csatlakozási tárgyalások folytatását. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a kampányban a halászati jogok, a szuverenitás és az euró esetleges bevezetése is központi kérdés volt. Izland döntése egy nagyobb európai ellentmondásra világít rá. Miközben Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni tagjelöltek éveken át hajlandók reformokat végrehajtani a belépésért, a kontinens leggazdagabb kívülállói – Izland, Norvégia és Svájc – továbbra sem kérnek a teljes tagságból. Ennek egyszerű oka van: ezek az országok gazdagok, politikailag stabilak, és már most szorosan kapcsolódnak az uniós piachoz. Nem a brüsszeli forrásoktól vagy a csatlakozástól várják a felzárkózást, biztonságukat pedig Izland és Norvégia esetében a NATO is garantálja. Közben megtarthatják önállóságukat olyan érzékeny területeken, mint a halászat, az agrárpolitika, a külkereskedelem vagy a monetáris politika.

Izland, 2026. augusztus 29. – A szavazatszámláló bizottság munkatársai számolják a voksokat / Fotó: Xinhua / eyevine

Izland az előnyökért cserébe a szavazati jogát adja

Izland Norvégiával és Liechtensteinnel együtt az Európai Gazdasági Térség, vagyis az EGT tagja. A megállapodás megnyitja előttük az uniós egységes piacot, biztosítva az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgását.

Cserébe a belső piachoz kapcsolódó uniós jogszabályokat saját jogrendjükbe is be kell építeniük.

Az Európai Bizottság összefoglalója szerint így ugyanazok a feltételek vonatkoznak az EGT területén működő vállalkozásokra. Az izlandi szakértők bekapcsolódhatnak az új szabályok előkészítésébe, és véleményt is mondhatnak róluk. Amikor azonban az Európai Parlament és a tagállamokat képviselő Tanács meghozza a végső döntést, Reykjavík már nem szavazhat. Az EFTA tájékoztatója ezért különbséget tesz a jogszabályok formálása és tényleges elfogadása között.

Izland elvileg megtagadhatja egy új szabály átvételét, ám az EU válaszul felfüggesztheti az EGT-megállapodás érintett részét.Ez korlátozhatja az adott ágazat hozzáférését az egységes piachoz, így a vétójog használata komoly gazdasági kockázattal jár.