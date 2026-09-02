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járműipar
Honda
autó
BYD

Kitört a pánik a világ egyik legnagyobb autógyáránál, a BYD lassan kivégzi őket: brutális költségcsökkentésbe kezdtek – "Nincs helye további késlekedésnek"

Több mint 9 milliárd dollárral faragná le költségeit 2030-ig, beszállítóitól pedig egyes alkatrészek árának 30 százalékos csökkentését várja. A drasztikus lépés mögött elsősorban a BYD és a többi kínai autógyártó előretörése áll, miközben egyébként a Honda elektromosautó-üzletága súlyos veszteségeket termel.
VG
2026.09.02., 08:10

A Honda 1,5 ezermilliárd jenes, jelenlegi árfolyamon mintegy 9,4 milliárd dolláros megtakarítást akar elérni a következő négy évben – derül ki a vállalat belső dokumentumaiból, amelyeket a Reuters ismertetett. A terv a japán autóipar eddigi egyik leglátványosabb válasza a kínai versenytársak térnyerésére.

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A japán gyártó három nagy alkatrészcsoportnál vár 30 százalékos költségcsökkentést / Fotó: gerd-harder

A BYD és más kínai elektromosautó-gyártók fejlett szoftverekkel, akkumulátortechnológiával és az iparágban kiugróan alacsonynak számító árakkal szereznek egyre nagyobb piaci részesedést. Már nemcsak Kínában szorítják vissza a hagyományos márkákat, hanem Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerikában és Európában is gyorsan terjeszkednek.

A Honda számára különösen fájdalmas, hogy a kínai nyomás olyan térségeket érint, amelyek korábban a japán autógyártók biztos piacainak számítottak.

Harmincszázalékos árcsökkentést várnak a beszállítóktól

A Honda vezetői tavasszal, a Tokiótól északra fekvő Ucunomijában találkoztak legfontosabb beszállítóikkal. Itt ismertették a költségcsökkentési programot, később pedig minden résztvevő vállalat személyre szabott megtakarítási célt kapott.

A japán gyártó három nagy alkatrészcsoportnál vár 30 százalékos költségcsökkentést:

  • a préselt és kovácsolt elemeknél,
  • az elektromos alkatrészeknél,
  • valamint a szoftveralapú járművekhez szükséges komponenseknél.

A Honda azt is kérte közvetlen beszállítóitól, hogy vizsgálják felül az alapanyag-beszerzést, és használjanak több szabványosított alkatrészt. A belső dokumentumok szerint a vállalat már azt is szorgalmazza, hogy partnerei lehetőség szerint növeljék a kínai gyártású komponensek arányát. Ez különösen látványosan jelzi az erőviszonyok átalakulását:

a kínai autóipar előretörése ellen küzdő Honda részben éppen kínai alkatrészek segítségével próbálja csökkenteni lemaradását.

Az egyik névtelenül nyilatkozó forrás rendkívül magasnak nevezte az előírt megtakarításokat, és azt sem tartotta biztosnak, hogy a célok teljesíthetők. Egy másik érintett szerint korábban semmi nem utalt arra, hogy ennyire agresszív beavatkozásra készülne a vállalat, most azonban már „nincs helye további késlekedésnek”.

Súlyos veszteséget hozott az elektromos átállás a japán vállalatnak

A világ legnagyobb motorkerékpár-gyártójának számító Honda autóüzletága nehéz helyzetbe került. A vállalat arra számít, hogy az elektromos járművekhez kapcsolódó veszteségei végül meghaladhatják a 12 milliárd dollárt, ami globális összevetésben is az autóipar egyik legnagyobb ilyen vesztesége lenne.

A társaság májusban története első éves veszteségét jelentette azóta, hogy 1957-ben tőzsdére lépett. A Honda emiatt visszavonulót fújt korábbi elektromosautó-stratégiájában, és ismét nagyobb hangsúlyt helyez a benzines-elektromos hibridekre.

A japán gyártó a költségeket a Nissannal együttműködve is mérsékelné. A két vállalat közösen fejleszt szabványosított elektronikus vezérlőegységeket a szoftveralapú járművekhez, az új rendszert pedig a 2029-es pénzügyi évtől vezetnék be. A két autógyártó korábban az egyesülésről is tárgyalt, a világ egyik legnagyobb autóipari csoportját létrehozó egyeztetések azonban tavaly összeomlottak.

A Honda helyzetét a kínai verseny mellett az amerikai importvámok, a növekvő munkaerőköltségek és az egyre drágább technológiai fejlesztések is nehezítik. A befektetők sem fogadták jól a híreket: a vállalat részvényei 2,5 százalékkal estek, és több hozzá kötődő japán beszállító árfolyama is gyengült.

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