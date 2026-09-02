Kitört a pánik a világ egyik legnagyobb autógyáránál, a BYD lassan kivégzi őket: brutális költségcsökkentésbe kezdtek – "Nincs helye további késlekedésnek"

A Honda 1,5 ezermilliárd jenes, jelenlegi árfolyamon mintegy 9,4 milliárd dolláros megtakarítást akar elérni a következő négy évben – derül ki a vállalat belső dokumentumaiból, amelyeket a Reuters ismertetett. A terv a japán autóipar eddigi egyik leglátványosabb válasza a kínai versenytársak térnyerésére.

A japán gyártó három nagy alkatrészcsoportnál vár 30 százalékos költségcsökkentést / Fotó: gerd-harder

A BYD és más kínai elektromosautó-gyártók fejlett szoftverekkel, akkumulátortechnológiával és az iparágban kiugróan alacsonynak számító árakkal szereznek egyre nagyobb piaci részesedést. Már nemcsak Kínában szorítják vissza a hagyományos márkákat, hanem Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerikában és Európában is gyorsan terjeszkednek.

A Honda számára különösen fájdalmas, hogy a kínai nyomás olyan térségeket érint, amelyek korábban a japán autógyártók biztos piacainak számítottak.

Harmincszázalékos árcsökkentést várnak a beszállítóktól

A Honda vezetői tavasszal, a Tokiótól északra fekvő Ucunomijában találkoztak legfontosabb beszállítóikkal. Itt ismertették a költségcsökkentési programot, később pedig minden résztvevő vállalat személyre szabott megtakarítási célt kapott.

A japán gyártó három nagy alkatrészcsoportnál vár 30 százalékos költségcsökkentést:

a préselt és kovácsolt elemeknél,

az elektromos alkatrészeknél,

valamint a szoftveralapú járművekhez szükséges komponenseknél.

A Honda azt is kérte közvetlen beszállítóitól, hogy vizsgálják felül az alapanyag-beszerzést, és használjanak több szabványosított alkatrészt. A belső dokumentumok szerint a vállalat már azt is szorgalmazza, hogy partnerei lehetőség szerint növeljék a kínai gyártású komponensek arányát. Ez különösen látványosan jelzi az erőviszonyok átalakulását:

a kínai autóipar előretörése ellen küzdő Honda részben éppen kínai alkatrészek segítségével próbálja csökkenteni lemaradását.

Az egyik névtelenül nyilatkozó forrás rendkívül magasnak nevezte az előírt megtakarításokat, és azt sem tartotta biztosnak, hogy a célok teljesíthetők. Egy másik érintett szerint korábban semmi nem utalt arra, hogy ennyire agresszív beavatkozásra készülne a vállalat, most azonban már „nincs helye további késlekedésnek”.