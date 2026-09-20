Beindult a dominó Európában: Németország már lépett a brutális üzemanyagárak miatt – újabb országban követelik a jövedéki adó csökkentését
A probléma már korántsem csak cseh vagy magyar. Németország adócsökkentéssel és árkorlátozással készül beavatkozni, Horvátország és Szlovénia pedig ugyancsak szabályozza az üzemanyagárakat. A magyar fuvarozók és vasúttársaságok eközben szintén segítséget kérnek a kormánytól, arra figyelmeztetve, hogy a megugrott dízelköltségeket már nem képesek kigazdálkodni. A cseh fuvarozóknál is elérkezett a lélektani határ - írja a Ceskenoviny.
A cseh közúti fuvarozók gyors kormányzati beavatkozást sürgetnek az üzemanyagárak emelkedése miatt. A portál beszámolója szerint a Česmad Bohemia fuvarozói szövetség elsősorban a dízel jövedéki adójának ismételt csökkentését szeretné elérni, mert szerintük e nélkül a cseh vállalkozások versenyhátrányba kerülhetnek. „A kormány többször jelezte, hogy intézkedni fog, amikor a dízel ára megközelíti az 50 koronás határt. Ez már megtörtént, és Németország mellett más országok is reagálni kezdenek” – mondta a szervezet szóvivője.
A helyzet valóban gyorsan romlott. A CCS adatai szerint csütörtökön egy liter dízel átlagosan már 49,13 koronába került Csehországban, vagyis közvetlenül az 50 koronás lélektani határ alatt állt. Egy évvel korábban még mintegy 15 koronával kevesebbet kellett fizetni érte. A benzin átlagára 45,55 korona, ami körülbelül 10 koronás éves drágulást jelent.
A fuvarozóknál különösen súlyos a helyzet, mert az üzemanyag a teljes működési költségük mintegy harmadát teszi ki. Az érdekképviselet már jelezte, ha nem enyhül a helyzet, a vállalkozások kénytelenek lesznek a drágulást továbbhárítani megrendelőikre.
Prága egyszer már beavatkozott a jövedéki adó számításába
Nem először kerül idén ilyen helyzetbe a cseh kormány. Tavasszal, az üzemanyagárak korábbi megugrásakor Prága maximálta a kereskedők árrését, naponta meghatározta a benzinnél és a dízelnél alkalmazható legmagasabb fogyasztói árat, és csökkentette a gázolaj jövedéki adóját is. Az intézkedések áprilistól július közepéig maradtak hatályban. Alena Schillerová pénzügyminiszter szerint csak a dízel adócsökkentése havonta mintegy egymilliárd koronás bevételkiesést okozott az államnak. Most ismét hasonló lépés kerülhet napirendre. Karel Havlíček ipari és kereskedelmi miniszter közölte, hogy a kormány a jövő héten tárgyal a drága üzemanyagok ügyében.
Németország már lép, a csehek attól tartanak, lemaradnak
A cseh fuvarozók számára azért is sürgető a beavatkozás, mert a környező országok egymás után próbálják mesterségesen letörni az üzemanyagárakat. A német kormánykoalíció pénteken elvi megállapodásra jutott arról, hogy literenként 17 centtel csökkenti a benzin és a dízel adóterhét. A DPA szerint emellett árkorlátozás bevezetését is tervezik. A német dízel ára közben történelmi csúcsra, literenként 2,471 euróra emelkedett.
Horvátország és Szlovénia ugyancsak az árak szabályozása mellett döntött. A cseh fuvarozók ezért már nem pusztán azt vizsgálják, mennyibe kerül számukra a tankolás, hanem azt is, milyen támogatást kapnak versenytársaik más országokban. Ha Németország vagy más szomszédos állam jelentősen mérsékli a fuvarozók üzemanyagköltségét, az a Česmad szerint közvetlenül ronthatja a cseh vállalkozások versenyképességét.
Magyarországon ugyanezért kongatják a vészharangot
Nagyon hasonló vita zajlik Magyarországon is. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület egyaránt azt kérte a kormánytól, hogy a magas dízelárak miatt tervezett segítséget terjessze ki a közlekedési vállalkozásokra is. A magyar fuvarozók problémája lényegében ugyanaz, mint cseh társaiké, az üzemanyagköltség azonnal megugrott, ezt azonban a már megkötött fuvarozási szerződések miatt nem vagy csak korlátozottan tudják továbbhárítani a megrendelőkre.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, Hungrail számításai szerint a vasúti árufuvarozóknak mintegy 10 százalékkal kellene emelniük fuvardíjaikat ahhoz, hogy kigazdálkodják a megemelkedett dízelköltséget. A szervezet szerint azonban ekkora áremelést a jelenlegi piacon nem lehet érvényesíteni. A vasúti vállalkozások ráadásul az elmúlt évek volumenvesztése és költségnövekedése után már jelentős tartalékokkal sem rendelkeznek.
A Hungrail ezért Kapitány István gazdasági, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől kezdeményezett szakmai egyeztetést. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes állami támogatási kerete lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok kompenzálják a közlekedési ágazat rendkívüli üzemanyagköltségeinek egy részét.A magyar kormány korábban célzott dízeltámogatást helyezett kilátásba, a közúti és vasúti fuvarozók azonban azt szeretnék elérni, hogy rájuk is kiterjedjen a segítség.
Régiós verseny indult, ki tudja olcsóbban tartani a dízelt?
A probléma ezzel egyre inkább túllép az egyes országok határain. Ha az egyik ország adót csökkent vagy támogatást ad a fuvarozóinak, azzal nemcsak saját vállalkozásain segít, hanem versenyelőnybe is hozhatja őket a szomszédos országok cégeivel szemben. Éppen ettől tartanak most a cseh fuvarozók Németország intézkedései után. A válság ráadásul gyorsan továbbgyűrűzhet a gazdaságban. Ha a közúti és vasúti fuvarozók kénytelenek beépíteni a megugrott üzemanyagköltséget áraikba, annak hatása előbb-utóbb az áruszállítási díjakban, majd a bolti árakban is megjelenhet.