Beindult a dominó Európában: Németország már lépett a brutális üzemanyagárak miatt – újabb országban követelik a jövedéki adó csökkentését

A probléma már korántsem csak cseh vagy magyar. Németország adócsökkentéssel és árkorlátozással készül beavatkozni, Horvátország és Szlovénia pedig ugyancsak szabályozza az üzemanyagárakat. A magyar fuvarozók és vasúttársaságok eközben szintén segítséget kérnek a kormánytól, arra figyelmeztetve, hogy a megugrott dízelköltségeket már nem képesek kigazdálkodni. A cseh fuvarozóknál is elérkezett a lélektani határ - írja a Ceskenoviny.

A jövedéki adó csökkentését várják a cseh közúti fuvarozók/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A cseh közúti fuvarozók gyors kormányzati beavatkozást sürgetnek az üzemanyagárak emelkedése miatt. A portál beszámolója szerint a Česmad Bohemia fuvarozói szövetség elsősorban a dízel jövedéki adójának ismételt csökkentését szeretné elérni, mert szerintük e nélkül a cseh vállalkozások versenyhátrányba kerülhetnek. „A kormány többször jelezte, hogy intézkedni fog, amikor a dízel ára megközelíti az 50 koronás határt. Ez már megtörtént, és Németország mellett más országok is reagálni kezdenek” – mondta a szervezet szóvivője.

A helyzet valóban gyorsan romlott. A CCS adatai szerint csütörtökön egy liter dízel átlagosan már 49,13 koronába került Csehországban, vagyis közvetlenül az 50 koronás lélektani határ alatt állt. Egy évvel korábban még mintegy 15 koronával kevesebbet kellett fizetni érte. A benzin átlagára 45,55 korona, ami körülbelül 10 koronás éves drágulást jelent.

A fuvarozóknál különösen súlyos a helyzet, mert az üzemanyag a teljes működési költségük mintegy harmadát teszi ki. Az érdekképviselet már jelezte, ha nem enyhül a helyzet, a vállalkozások kénytelenek lesznek a drágulást továbbhárítani megrendelőikre.

Prága egyszer már beavatkozott a jövedéki adó számításába

Nem először kerül idén ilyen helyzetbe a cseh kormány. Tavasszal, az üzemanyagárak korábbi megugrásakor Prága maximálta a kereskedők árrését, naponta meghatározta a benzinnél és a dízelnél alkalmazható legmagasabb fogyasztói árat, és csökkentette a gázolaj jövedéki adóját is. Az intézkedések áprilistól július közepéig maradtak hatályban. Alena Schillerová pénzügyminiszter szerint csak a dízel adócsökkentése havonta mintegy egymilliárd koronás bevételkiesést okozott az államnak. Most ismét hasonló lépés kerülhet napirendre. Karel Havlíček ipari és kereskedelmi miniszter közölte, hogy a kormány a jövő héten tárgyal a drága üzemanyagok ügyében.

