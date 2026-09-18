Óriási zűrzavart okozott Ursula von der Leyen, senki sem érti, amit bejelentett Kanadáról

„Szeretnék önnel együtt azon dolgozni, hogy megnyissuk az utat Kanada előtt, hogy az Európai Unió első társult tagja lehessen” – jelentette ki Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke e meleg szavakat az Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében intézte az Európai Parlament plenáris ülésén díszvendégként jelen lévő Mark Carney kanadai miniszterelnökhöz. Ugyanakkor a Von der Leyen által felkínált státusznak egyelőre sem a pontos tartalma, sem a jogi kerete nincs meghatározva.

Ursula von der Leyen strasbourgi beszédében az Európai Biztonsági Tanács létrehozását is felvetette, amelyben tervei szerint a tagállamok mellett Kanada, az Egyesült Királyság, Norvégia és Ukrajnais szerepet kapna. / Fotó: AFP

Von der Leyen: Az EU és Kanada kapcsolatait „a lehető legmagasabb szintre” kell emelni

Ám az ambíciózus terv hitelességét némileg csökkenti, hogy az EU és Kanada több mint tíz éve megkötött kereskedelmi egyezményét sem sikerült még teljesen hatályba léptetni, hiszen az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodást (CETA) 2017 óta ideiglenesen alkalmazzák, mivel annak ratifikációját több tagállam – köztük Lengyelország – máig nem zárta le.

Az Európai Bizottság elnöke ennek ellenére jóval szorosabb kapcsolatot képzel el, ugyanis szerinte az EU és Kanada kapcsolatait „a lehető legmagasabb szintre” kell emelni. Ennek megfelelően Von der Leyen a CETA alapjaira egy új szövetséget építene, amely

a fejlett gyártástechnológiától

és a digitális ipartól

a hadiiparon,

az energián

és a kritikus nyersanyagokon át

a mesterséges intelligenciáig,

a kvantumtechnológiáig

és a kibervédelemig számos területre kiterjedne.

Ugyanakkor a CETA már eltörölte az EU és Kanada közötti vámok túlnyomó részét, ezért a gazdasági kapcsolatok további mélyítését elsősorban a megmaradt szabályozási akadályok lebontása, a szolgáltatások és a digitális gazdaság összekapcsolása, valamint a stratégiai iparágak együttműködése vihetné előre.

A bizottság ajánlata aligha versenyezhet az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezet előnyeivel

Ezzel azonban Kanada szempontjából az EU aligha válhat versenyképes alternatívává az Egyesült Államokkal szemben. Az észak-amerikai gazdaság ugyanis több évtized alatt mélyen összekapcsolódott, különösen az autóiparban, az energiában, a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban.

A kereskedelmi háború ezen csak részben változtatott, hiszen a CUSMA, vagyis az Egyesült Államokkal és Mexikóval kötött szabadkereskedelmi megállapodás révén a kanadai export mintegy 85 százaléka továbbra is vámmentesen léphet be az amerikai piacra.

Európa így elsősorban második nagy piacként válhat fontosá Ottawa számára, ugyanis az európai export bővítése mérsékelheti Kanada függését az amerikai piactól, és nagyobb mozgásteret adhat az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során. Ehhez jön hozzá, hogy az évtizedek alatt kialakult észak-amerikai termelési láncokat és energetikai kapcsolatokat sem lehet egy-két nap alatt átrendezni.