Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra – már alig várja a forint, úszni fog az euróban a költségvetés

Közös a költségvetésünk, közösek a pénzügyeink – ezzel kezdődik Kármán András kedd délutáni Facebook bejegyzése. Ebben a pénzügyminiszter a magyar költségvetés hiányáról ír, de közben fontos vállalást tett az uniós pénzek tényleges megérkezéséről Magyarországra.

Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra / Fotó: AFP

A bejegyzés apropója, hogy a Pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozta az államháztartás augusztusi részletes adatait. A tárcavezető ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az államháztartás helyzete mindannyiunkat érint, így mindannyiunkra tartozik.

Augusztusban a központi alrendszer hiánya 2311,2 milliárd forint volt. Ez negatív rekord,

ilyen magas mínuszt még sosem rögzítettek havi adadban. Az első nyolc havi egyenleg -5169,1 milliárd forinton alakult. Ugyanakkor az is tény, hogy az augusztusi hiány elsősorban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) megállapodáshoz köthető előfinanszírozásokkal magyarázható.

Az RRF-programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat augusztusban. Az ettől az egyszeri tételtől megtisztított augusztus havi hiány mindössze 124,3 milliárd forint. "Az elmúlt évekhez képest mérsékelt korrigált deficit arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a május óta látható kedvező folyamatok" – értékelt Kármán András.

Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra

Szerinte az RRF-programokhoz kapcsolódó bevételek tekintetében több fals információ is napvilágot látott. Az ő értelmezésében annyi történt, hogy a propaganda előszeretettel terjesztett ilyeneket.

Ezért most szeretnék egyet eloszlatni: a megállapodás megszületett,

az összegek decemberben meg fognak érkezni hazánkba

– jelentette ki, majd előrevetítette, hogy ennek következtében a decemberre vonatkozó államháztartási jelentés – minden valószínűség szerint – ismét erősen (pozitívan) kiugró számokat fog mutatni.

Decemberben tehát a mpénzügyminiszter ígérete szerint úszni fog a magyar költségvetésben az euróban. Ez pedig a forint árfolyamának is jó hír: az euróban utalt uniós pénzeket ugyanis javarészt forintra váltják át, ami élénk keresletet jelent majd a mayar devizának. Ez pedig erősíti majd az árfolyamát.