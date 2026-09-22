Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra – már alig várja a forint, úszni fog az euróban a költségvetés
Közös a költségvetésünk, közösek a pénzügyeink – ezzel kezdődik Kármán András kedd délutáni Facebook bejegyzése. Ebben a pénzügyminiszter a magyar költségvetés hiányáról ír, de közben fontos vállalást tett az uniós pénzek tényleges megérkezéséről Magyarországra.
A bejegyzés apropója, hogy a Pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozta az államháztartás augusztusi részletes adatait. A tárcavezető ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az államháztartás helyzete mindannyiunkat érint, így mindannyiunkra tartozik.
Augusztusban a központi alrendszer hiánya 2311,2 milliárd forint volt. Ez negatív rekord,
ilyen magas mínuszt még sosem rögzítettek havi adadban. Az első nyolc havi egyenleg -5169,1 milliárd forinton alakult. Ugyanakkor az is tény, hogy az augusztusi hiány elsősorban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) megállapodáshoz köthető előfinanszírozásokkal magyarázható.
Az RRF-programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat augusztusban. Az ettől az egyszeri tételtől megtisztított augusztus havi hiány mindössze 124,3 milliárd forint. "Az elmúlt évekhez képest mérsékelt korrigált deficit arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a május óta látható kedvező folyamatok" – értékelt Kármán András.
Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra
Szerinte az RRF-programokhoz kapcsolódó bevételek tekintetében több fals információ is napvilágot látott. Az ő értelmezésében annyi történt, hogy a propaganda előszeretettel terjesztett ilyeneket.
Ezért most szeretnék egyet eloszlatni: a megállapodás megszületett,
az összegek decemberben meg fognak érkezni hazánkba
– jelentette ki, majd előrevetítette, hogy ennek következtében a decemberre vonatkozó államháztartási jelentés – minden valószínűség szerint – ismét erősen (pozitívan) kiugró számokat fog mutatni.
Decemberben tehát a mpénzügyminiszter ígérete szerint úszni fog a magyar költségvetésben az euróban. Ez pedig a forint árfolyamának is jó hír: az euróban utalt uniós pénzeket ugyanis javarészt forintra váltják át, ami élénk keresletet jelent majd a mayar devizának. Ez pedig erősíti majd az árfolyamát.
Tehát az új kormány hiányt csökkent, adósságot farag le, uniós pénzeket hoz haza és bizalmat épít! Dolgozunk tovább a működő és emberséges Magyarországért! – zárta bejegyzését Kármán András.
Most döntenek Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzekről
Magyarországnak előzetesen be kellett nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. Brüsszel ennek keretében keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését, ami a Tisza-kormány szerint megtörtént.
Az uniós szakértők tételesen, pontról pontra átvizsgálják a dokumentumokat, ellenőrzik a közbeszerzéseket, a jogszabályi koherenciát és a szupermérföldkövek teljesülését. Ez a vizsgálat hónapokat vesz igénybe. Csak és kizárólag a pozitív bizottsági értékelés – és a tagállamok pénzügyminisztereiből álló Tanács jóváhagyása – után indulhat meg az utalás.
Ha az Európai Bizottság hibát vagy hiányosságot talál a szupermérföldkövek teljesítésében, elvileg nem tehetné, de gyakorlatilag akár hiánypótlást rendelhet el, ami tovább nyújthatja az eljárást. A folyamat jogi és adminisztratív véghatárideje viszont valóban 2026. december 31.
A Magyar Nemzet ugyanakkor megjegyezte, hogy bár hivatalosan nem nyújtható el a kifizetés, különböző jogi kiskapukkal néhány hónapot még halaszthatják a hazai teljesítést.