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Kármán András
magyar költségvetés
hiány
határidő
uniós pénzek

Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra – már alig várja a forint, úszni fog az euróban a költségvetés

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Ha minden jól megy, óriási pluszban fog zárni a büdzsé. Kármán András levezette, miért állt rekordon a hiány augusztusban, és azt is kőbe véste, mikor landolnak az uniós pénzek a magyar állam számláján.
Hecker Flórián
2026.09.22, 16:31
Frissítve: 2026.09.22, 17:39

Közös a költségvetésünk, közösek a pénzügyeink – ezzel kezdődik Kármán András kedd délutáni Facebook bejegyzése. Ebben a pénzügyminiszter a magyar költségvetés hiányáról ír, de közben fontos vállalást tett az uniós pénzek tényleges megérkezéséről Magyarországra.

Kármán András
Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra / Fotó: AFP

A bejegyzés apropója, hogy a Pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozta az államháztartás augusztusi részletes adatait. A tárcavezető ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az államháztartás helyzete mindannyiunkat érint, így mindannyiunkra tartozik.

Augusztusban a központi alrendszer hiánya 2311,2 milliárd forint volt. Ez negatív rekord,

ilyen magas mínuszt még sosem rögzítettek havi adadban. Az első nyolc havi egyenleg -5169,1 milliárd forinton alakult. Ugyanakkor az is tény, hogy az augusztusi hiány elsősorban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) megállapodáshoz köthető előfinanszírozásokkal magyarázható.

Az RRF-programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat augusztusban. Az ettől az egyszeri tételtől megtisztított augusztus havi hiány mindössze 124,3 milliárd forint. "Az elmúlt évekhez képest mérsékelt korrigált deficit arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a május óta látható kedvező folyamatok" – értékelt Kármán András.

Kármán András a szavát adta: megvan, mikor fog megérkezni az összes uniós pénz Magyarországra

Szerinte az RRF-programokhoz kapcsolódó bevételek tekintetében több fals információ is napvilágot látott. Az ő értelmezésében annyi történt, hogy a propaganda előszeretettel terjesztett ilyeneket.

Ezért most szeretnék egyet eloszlatni: a megállapodás megszületett,

az összegek decemberben meg fognak érkezni hazánkba

– jelentette ki, majd előrevetítette, hogy ennek következtében a decemberre vonatkozó államháztartási jelentés  – minden valószínűség szerint – ismét erősen (pozitívan) kiugró számokat fog mutatni.

Decemberben tehát a mpénzügyminiszter ígérete szerint úszni fog a magyar költségvetésben az euróban. Ez pedig a forint árfolyamának is jó hír: az euróban utalt uniós pénzeket ugyanis javarészt forintra váltják át, ami élénk keresletet jelent majd a mayar devizának. Ez pedig erősíti majd az árfolyamát.

Tehát az új kormány hiányt csökkent, adósságot farag le, uniós pénzeket hoz haza és bizalmat épít! Dolgozunk tovább a működő és emberséges Magyarországért! – zárta bejegyzését Kármán András.

Most döntenek Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzekről

Magyarországnak előzetesen be kellett nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. Brüsszel ennek keretében keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését, ami a Tisza-kormány szerint megtörtént.

Az uniós szakértők tételesen, pontról pontra átvizsgálják a dokumentumokat, ellenőrzik a közbeszerzéseket, a jogszabályi koherenciát és a szupermérföldkövek teljesülését. Ez a vizsgálat hónapokat vesz igénybe. Csak és kizárólag a pozitív bizottsági értékelés – és a tagállamok pénzügyminisztereiből álló Tanács jóváhagyása – után indulhat meg az utalás.

Ha az Európai Bizottság hibát vagy hiányosságot talál a szupermérföldkövek teljesítésében, elvileg nem tehetné, de gyakorlatilag akár hiánypótlást rendelhet el, ami tovább nyújthatja az eljárást. A folyamat jogi és adminisztratív véghatárideje viszont valóban 2026. december 31.

A Magyar Nemzet ugyanakkor megjegyezte, hogy bár hivatalosan nem nyújtható el a kifizetés, különböző jogi kiskapukkal néhány hónapot még halaszthatják a hazai teljesítést.

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