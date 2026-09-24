A magyar miniszterelnök összerúgta a port Kijevvel: felbolydult a régió a Kárpáti Nyolcak miatt – de milyen üzleti lehetőséget látnak benne az aláírók?

A magyar kormány távolmaradását a Kárpáti Nyolcak nevű Volodimir Zelenszkij által kezdeményezett gazdasági együttműködéstől vegyes kommentárokkal értékelték az résztvevő országokban. Mindenütt megemlítették Magyar Péter csörtéjét az ukrán külügyminiszterrel, aki szükségtelenül konfrontatívak nevezte Budapest nyilatkozatait. A régiós lapok szinten egyöntetűen azt írják, hogy Orbán Viktor távozása után sem következett be automatikus fordulat az Ukrajnával kapcsolatos külpolitikában.

A Kárpáti Nyolcak együttműködés a magyar kormány mellett a cseheket sem lelkesítette/Fotó: NurPhoto via AFP

Bár Magyar Péter több ponton új irányt szabott a külpolitikának és látványosan közeledett az európai fősodorhoz, a környező országok elemzői azt emelték ki, hogy ez nem jelent feltétlen igazodást Kijevhez. A Kárpáti Nyolcak körüli vita éppen ezt a határvonalat tette láthatóvá, mert ugyan Magyarország új külpolitikai irányt keres, eközben továbbra is önálló álláspontot képvisel azokban az ügyekben, amelyeket Magyar Péter nemzeti érdeknek tekint. Orbán Anita külügyminiszter szintén közzétett egy posztot az ominózus estén, de az ő szerepe pillanatnyilag kevésbé jelentős, a fajsúlyos külügyeket is láthatóan a miniszterelnök viszi.

Az Országgyűlésben Magyar Péter világossá tette álláspontját: „Magyarország nem tagja a Kárpát 8-nak. Nem is képviseltette magát az ukrajnai csúcson. ” Azt is hozzátette: „Nem lesz üzemanyagtározó a magyar-ukrán határnál. Senkinek nem kell félnie, mert amíg Tisza-kormány van, ez addig nem fog megtörténni” – mondta a kormányfő az ellenzéki képviselők felszólalására reagálva.

A csehek sem írták alá a megállapodást

A cseh sajtó is kiemelten foglalkozott a Magyarország és Ukrajna között a Kárpáti Nyolcak miatt kialakult konfliktussal. A cseh tudósítások ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy Prága álláspontja sem egyértelmű az együttműködéssel kapcsolatban, sokkal inkább óvatos. A kormány egyetlen tagja sem vett részt a bukoveli találkozón. A Novinky hírportál utánajárt, mi történt a cseh delegációval, miért Jirí Drahos a cseh szenátus első alelnöke képviselte a az államot. Drahos a lapnak azt mondta, nem tudja miért nem el senki a kormánytagok közül.

Ez mindjárt árnyalja azt a képet, hogy a Kárpáti Nyolcak egy már teljesen kialakult, nyolc ország által elfogadott regionális tömörülés lenne, amelyből kizárólag Magyarország lépett volna hátra.

A cseh lap értelmezésében Magyarország elutasító álláspontja nem pusztán külpolitikai gesztus, azt írják, Budapest egy olyan regionális fórumtól marad távol, amelyet Kijev gazdasági, energetikai, kereskedelmi és infrastrukturális együttműködésként igyekszik felépíteni.