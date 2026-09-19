Kárpátok Nyolca: Új gazdasági tömb épül a térségben, Magyarország esetében ezermilliárdos beruházások vannak az asztalon
Komoly gazdasági téttel indult el a Kárpátok Nyolca, vagyis a C8 nevű új regionális együttműködés. A szeptember 18–20. között az ukrajnai Bukovelben tartott alapító találkozó szervezői szerint már 34 nagy regionális projektet azonosítottak, amelyek teljes értéke mintegy 115 milliárd euró.
A nyilvánosságra hozott beruházások értékét országonként is összesítették:
- Lengyelországhoz 38,7 milliárd,
- Ausztriához 25,9 milliárd,
- Magyarországhoz pedig 14,3 milliárd
eurónyi projektet soroltak. A magyar összeg a szeptember 19-i, 364,3 forintos euróárfolyammal számolva körülbelül 5200 milliárd forintnak felel meg.
Ezzel Magyarország a projektérték alapján a harmadik helyen áll a C8 országai között. Szerbiához 12,1 milliárd, Romániához 10,7 milliárd, Csehországhoz 10,5 milliárd, Ukrajnához 7,4 milliárd, Szlovákiához pedig 2,8 milliárd eurót kapcsolnak a szervezők.
Fontos azonban, hogy nem egy most bejelentett 14,3 milliárd eurós magyar támogatási csomagról van szó. A szám a C8 által összegyűjtött, Magyarországhoz kötődő beruházások értékét jelöli, és ezek finanszírozása, illetve végrehajtása projektenként eltérő fázisban van.
Kárpátok Nyolca: az energia és ipar viszi a prímet
A teljes regionális projektportfólió legnagyobb részét az ipari és energetikai fejlesztések adják. A C8 szerint a 34 nagy projekt 38,2 százaléka ipari termeléshez, 32,4 százaléka energetikához, 14,7 százaléka pedig közlekedéshez és logisztikához kapcsolódik. A beruházások 47 százaléka már megvalósítás vagy kivitelezés alatt áll, további jelentős részük pedig tervezési szakaszban van.
A kezdeményezés célja, hogy a nyolc ország ne külön-külön próbálja finanszírozni a nagy fejlesztéseket, hanem egy egységesebb régiós beruházási térként jelenjen meg az uniós intézmények és a nemzetközi befektetők előtt.
A szervezők egy új uniós makroregionális Kárpátok-stratégia létrehozását is szorgalmazzák. Ez a balti-tengeri, a Duna-, az adriai–jón és az alpesi stratégia után az EU ötödik ilyen együttműködése lehetne. A cél az lenne, hogy az egyelőre projektlistaként létező fejlesztések mögé közös finanszírozási keret kerüljön.
Magyar beszállítók előtt is nyílhatnak lehetőségek
A C8 nem kizárólag az egyes országok saját beruházásaira épít. A nagy projektekhez más tagországok vállalkozásait is beszállítóként próbálják bevonni.
Az egyik bemutatott példa a csehországi Rožnov pod Radhoštěmben tervezett 1,64 milliárd eurós szilícium-karbid félvezetőgyár, amelyhez 450 millió eurós cseh állami támogatást már jóváhagyott az Európai Bizottság. A C8 szervezői kifejezetten megemlítik, hogy a beruházás magyar, lengyel, szlovák és ukrán beszállítók számára is üzleti lehetőségeket teremthet.
Az energetika szintén kiemelt terület. A projektportfólió egyik legnagyobb ismert eleme a romániai Neptun Deep fekete-tengeri gázmező fejlesztése. A mintegy 4 milliárd eurós beruházástól évente körülbelül 8 milliárd köbméter földgáz kitermelését várják. A projektet a C8 közvetlenül összekapcsolja az ukrán tranzit- és gáztárolási lehetőségekkel.
Ez Magyarország számára is releváns lehet, hiszen egy új, nagy volumenű román gázforrás és a régiós infrastruktúra további összekapcsolása növelheti a közép-európai gázpiac beszerzési lehetőségeit.
Nemcsak 34 beruházásról van szó
A C8 honlapján egy másik, jóval részletesebb beruházási katalógus is szerepel. Ebben 90 konkrét projekt keres összesen mintegy 10,7 milliárd dollárnyi friss tőkét. A legnagyobb finanszírozási igény az energetikában jelentkezik: 33 energiaprojekt több mint 7,2 milliárd dollárt vonna be. A listán közlekedési, ipari, agrár-élelmiszeripari és egészségügyi beruházások is szerepelnek.
A két szám tehát nem ugyanazt jelenti: a 115 milliárd euró a szélesebb regionális projektállomány értéke, míg a 10,7 milliárd dollár az Investment Lab keretében bemutatott 90 projekt aktuális tőkeigénye.
A kezdeményezés politikai szintjén Ukrajna, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Szerbia vesz részt. A Reuters szerint az alapító találkozón több mint 50 megállapodást írtak alá egymilliárd eurót meghaladó értékben, ezek több mint fele nap- és szélenergetikai beruházásokhoz kapcsolódik.
A C8 gazdasági jelentősége ezért végső soron azon múlik majd, hogy a most egy asztalra tett több tízmilliárd eurós beruházási tervekből mennyit sikerül valóban finanszírozható projektté alakítani. Magyarország számára azonban már a mostani lista is azt mutatja, hogy az új regionális együttműködésben ezermilliárd forintos nagyságrendű fejlesztések és beszállítói lehetőségek kerülhetnek napirendre.