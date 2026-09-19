Kárpátok Nyolca: Új gazdasági tömb épül a térségben, Magyarország esetében ezermilliárdos beruházások vannak az asztalon

Komoly gazdasági téttel indult el a Kárpátok Nyolca, vagyis a C8 nevű új regionális együttműködés. A szeptember 18–20. között az ukrajnai Bukovelben tartott alapító találkozó szervezői szerint már 34 nagy regionális projektet azonosítottak, amelyek teljes értéke mintegy 115 milliárd euró.

Kárpátok Nyolca, vagyis a C8 nevű új regionális együttműködésen Magyarország is nyerhet... Fotó: AFP

A nyilvánosságra hozott beruházások értékét országonként is összesítették:

Lengyelországhoz 38,7 milliárd,

Ausztriához 25,9 milliárd,

Magyarországhoz pedig 14,3 milliárd

eurónyi projektet soroltak. A magyar összeg a szeptember 19-i, 364,3 forintos euróárfolyammal számolva körülbelül 5200 milliárd forintnak felel meg.

Ezzel Magyarország a projektérték alapján a harmadik helyen áll a C8 országai között. Szerbiához 12,1 milliárd, Romániához 10,7 milliárd, Csehországhoz 10,5 milliárd, Ukrajnához 7,4 milliárd, Szlovákiához pedig 2,8 milliárd eurót kapcsolnak a szervezők.

Fontos azonban, hogy nem egy most bejelentett 14,3 milliárd eurós magyar támogatási csomagról van szó. A szám a C8 által összegyűjtött, Magyarországhoz kötődő beruházások értékét jelöli, és ezek finanszírozása, illetve végrehajtása projektenként eltérő fázisban van.

Kárpátok Nyolca: az energia és ipar viszi a prímet

A teljes regionális projektportfólió legnagyobb részét az ipari és energetikai fejlesztések adják. A C8 szerint a 34 nagy projekt 38,2 százaléka ipari termeléshez, 32,4 százaléka energetikához, 14,7 százaléka pedig közlekedéshez és logisztikához kapcsolódik. A beruházások 47 százaléka már megvalósítás vagy kivitelezés alatt áll, további jelentős részük pedig tervezési szakaszban van.

A kezdeményezés célja, hogy a nyolc ország ne külön-külön próbálja finanszírozni a nagy fejlesztéseket, hanem egy egységesebb régiós beruházási térként jelenjen meg az uniós intézmények és a nemzetközi befektetők előtt.

A szervezők egy új uniós makroregionális Kárpátok-stratégia létrehozását is szorgalmazzák. Ez a balti-tengeri, a Duna-, az adriai–jón és az alpesi stratégia után az EU ötödik ilyen együttműködése lehetne. A cél az lenne, hogy az egyelőre projektlistaként létező fejlesztések mögé közös finanszírozási keret kerüljön.