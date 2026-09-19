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Kárpátok Nyolca: Új gazdasági tömb épül a térségben, Magyarország esetében ezermilliárdos beruházások vannak az asztalon

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Magyarországhoz 14,3 milliárd euró, vagyis jelenlegi árfolyamon mintegy 5200 milliárd forint értékű beruházási projektet kapcsolnak a frissen létrehozott Kárpátok Nyolca együttműködés szervezői. A nyolc ország közös fejlesztési listáján elsősorban energetikai, ipari és közlekedési beruházások szerepelnek, amelyek finanszírozásába uniós forrásokat és magántőkét is bevonnának.
Dénes Zoltán
2026.09.19, 08:37

Komoly gazdasági téttel indult el a Kárpátok Nyolca, vagyis a C8 nevű új regionális együttműködés. A szeptember 18–20. között az ukrajnai Bukovelben tartott alapító találkozó szervezői szerint már 34 nagy regionális projektet azonosítottak, amelyek teljes értéke mintegy 115 milliárd euró.

Kárpátok Nyolca, Ukrajna fejlesztési program
 Kárpátok Nyolca, vagyis a C8 nevű új regionális együttműködésen Magyarország is nyerhet... Fotó: AFP

A nyilvánosságra hozott beruházások értékét országonként is összesítették: 

  • Lengyelországhoz 38,7 milliárd, 
  • Ausztriához 25,9 milliárd, 
  • Magyarországhoz pedig 14,3 milliárd 

eurónyi projektet soroltak. A magyar összeg a szeptember 19-i, 364,3 forintos euróárfolyammal számolva körülbelül 5200 milliárd forintnak felel meg.

Ezzel Magyarország a projektérték alapján a harmadik helyen áll a C8 országai között. Szerbiához 12,1 milliárd, Romániához 10,7 milliárd, Csehországhoz 10,5 milliárd, Ukrajnához 7,4 milliárd, Szlovákiához pedig 2,8 milliárd eurót kapcsolnak a szervezők.

Fontos azonban, hogy nem egy most bejelentett 14,3 milliárd eurós magyar támogatási csomagról van szó. A szám a C8 által összegyűjtött, Magyarországhoz kötődő beruházások értékét jelöli, és ezek finanszírozása, illetve végrehajtása projektenként eltérő fázisban van.

Kárpátok Nyolca: az energia és ipar viszi a prímet

A teljes regionális projektportfólió legnagyobb részét az ipari és energetikai fejlesztések adják. A C8 szerint a 34 nagy projekt 38,2 százaléka ipari termeléshez, 32,4 százaléka energetikához, 14,7 százaléka pedig közlekedéshez és logisztikához kapcsolódik. A beruházások 47 százaléka már megvalósítás vagy kivitelezés alatt áll, további jelentős részük pedig tervezési szakaszban van.

A kezdeményezés célja, hogy a nyolc ország ne külön-külön próbálja finanszírozni a nagy fejlesztéseket, hanem egy egységesebb régiós beruházási térként jelenjen meg az uniós intézmények és a nemzetközi befektetők előtt.

A szervezők egy új uniós makroregionális Kárpátok-stratégia létrehozását is szorgalmazzák. Ez a balti-tengeri, a Duna-, az adriai–jón és az alpesi stratégia után az EU ötödik ilyen együttműködése lehetne. A cél az lenne, hogy az egyelőre projektlistaként létező fejlesztések mögé közös finanszírozási keret kerüljön.

Magyar beszállítók előtt is nyílhatnak lehetőségek

A C8 nem kizárólag az egyes országok saját beruházásaira épít. A nagy projektekhez más tagországok vállalkozásait is beszállítóként próbálják bevonni.

Az egyik bemutatott példa a csehországi Rožnov pod Radhoštěmben tervezett 1,64 milliárd eurós szilícium-karbid félvezetőgyár, amelyhez 450 millió eurós cseh állami támogatást már jóváhagyott az Európai Bizottság. A C8 szervezői kifejezetten megemlítik, hogy a beruházás magyar, lengyel, szlovák és ukrán beszállítók számára is üzleti lehetőségeket teremthet.

Az energetika szintén kiemelt terület. A projektportfólió egyik legnagyobb ismert eleme a romániai Neptun Deep fekete-tengeri gázmező fejlesztése. A mintegy 4 milliárd eurós beruházástól évente körülbelül 8 milliárd köbméter földgáz kitermelését várják. A projektet a C8 közvetlenül összekapcsolja az ukrán tranzit- és gáztárolási lehetőségekkel.

Ez Magyarország számára is releváns lehet, hiszen egy új, nagy volumenű román gázforrás és a régiós infrastruktúra további összekapcsolása növelheti a közép-európai gázpiac beszerzési lehetőségeit.

Nemcsak 34 beruházásról van szó

A C8 honlapján egy másik, jóval részletesebb beruházási katalógus is szerepel. Ebben 90 konkrét projekt keres összesen mintegy 10,7 milliárd dollárnyi friss tőkét. A legnagyobb finanszírozási igény az energetikában jelentkezik: 33 energiaprojekt több mint 7,2 milliárd dollárt vonna be. A listán közlekedési, ipari, agrár-élelmiszeripari és egészségügyi beruházások is szerepelnek.

A két szám tehát nem ugyanazt jelenti: a 115 milliárd euró a szélesebb regionális projektállomány értéke, míg a 10,7 milliárd dollár az Investment Lab keretében bemutatott 90 projekt aktuális tőkeigénye.

A kezdeményezés politikai szintjén Ukrajna, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Szerbia vesz részt. A Reuters szerint az alapító találkozón több mint 50 megállapodást írtak alá egymilliárd eurót meghaladó értékben, ezek több mint fele nap- és szélenergetikai beruházásokhoz kapcsolódik.

A C8 gazdasági jelentősége ezért végső soron azon múlik majd, hogy a most egy asztalra tett több tízmilliárd eurós beruházási tervekből mennyit sikerül valóban finanszírozható projektté alakítani. Magyarország számára azonban már a mostani lista is azt mutatja, hogy az új regionális együttműködésben ezermilliárd forintos nagyságrendű fejlesztések és beszállítói lehetőségek kerülhetnek napirendre.

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