A debreceni EcoPro katódgyár fogja ellátni a Mercedest, a BMW-t és az Audit: annyira pörög a termelés, hogy a koreaiak szerint 2028 után már nem lesz elég az üzem kapacitása

Az EcoPro BM magyarországi gyártóbázisára támaszkodva bekerülhet az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz következő generációs elektromos járműveinek beszállítói láncába. A vállalat katódanyaga kerülhet azokba az akkumulátorokba, amelyeket a Samsung SDI szállít a három német autógyártónak – írja a The Elec.

Az EcoPro katódanyaga kerülhet a Samsung SDI által gyártott akkumulátorokba/Fotó: EcoPro BM Hungary Zrt.

Több ezer tonna katódanyagra lesz szükség

Becslések szerint a három német autógyártó elektromos járműveihez évente mintegy 56 ezer tonna EcoPro BM-féle katódanyagra lesz szükség. Ez a 60 ezer tonnára bővítendő magyarországi üzem éves termelési kapacitásának mintegy 93 százalékát jelenti.

Az iparági források szerint az EcoPro BM jelenleg a Samsung SDI-vel és a BMW-vel egyeztet a BMW következő generációs elektromos járműveihez szükséges katódanyagok szállításáról. A beszállítás a BMW új, kifejezetten elektromos járművekhez fejlesztett Neue Klasse platformjára épülő modelleket érintené.

Amennyiben az EcoPro BM szállítja a katódanyagot, a Samsung SDI ebből 46 milliméter átmérőjű, hengeres akkumulátorcellákat gyárt, majd ezeket a BMW-nek szállítja. A katódanyag szállításának megkezdése várhatóan 2027 második felében történhet. A katódanyag az akkumulátor költségének mintegy 40 százalékát teszi ki, így az egyik legfontosabb alapanyag.

Az EcoPro BM már jelenleg is a júniusban termelésbe állított magyarországi üzemén keresztül szolgálja ki a Samsung SDI európai elektromosautó-programjait. Az első gyártósor éves kapacitása 18 ezer tonna, és ezen nikkel-kobalt-alumínium (NCA) katódanyagot állítanak elő. Az ezzel a katódanyaggal gyártott akkumulátorok végső megrendelője az Audi.

A második gyártósoron a Hyundai és a Kia európai gyáraiban készülő elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges katódanyagot gyártják majd. A harmadik gyártósort úgy alakítják át, hogy az eddigi NCA mellett nikkel-kobalt-mangán (NCM) katódanyag előállítására is alkalmas legyen. Az itt készülő NCM katódanyagot a Samsung SDI-n keresztül a Mercedes-Benz elektromos járműveiben használhatják fel.

Jelentős mennyiség kerülhet piacra

Az Audi számára a már megkezdett szállításokon túl a következő években további jelentős mennyiség kerülhet piacra. A Hyundai és Kia számára öt év alatt összesen 50 ezer tonna, vagyis évi átlagosan 10 ezer tonna katódanyag szállításával számolnak.

A Mercedes-Benz számára 2028-tól öt éven keresztül 100 ezer tonna szállítását tervezik, ami éves átlagban 20 ezer tonnát jelent.

A BMW számára 2027 második felétől öt év alatt mintegy 90 ezer tonna lehet a várható mennyiség, vagyis évente átlagosan 18 ezer tonna.

Az EcoPro BM tavaly mintegy 70 ezer tonna katódanyagot értékesített az SK On és a Samsung SDI számára. A vállalat középtávú értékesítési célja a hírek szerint 108 ezer tonna. Ha egyszerűen összeadják a Samsung SDI-n keresztül Európába szállítandó mennyiségeket, az éves volumen körülbelül 66 ezer tonna lehet, ami a középtávú értékesítési cél több mint 60 százalékát teszi ki.