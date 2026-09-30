A debreceni EcoPro katódgyár fogja ellátni a Mercedest, a BMW-t és az Audit: annyira pörög a termelés, hogy a koreaiak szerint 2028 után már nem lesz elég az üzem kapacitása
Az EcoPro BM magyarországi gyártóbázisára támaszkodva bekerülhet az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz következő generációs elektromos járműveinek beszállítói láncába. A vállalat katódanyaga kerülhet azokba az akkumulátorokba, amelyeket a Samsung SDI szállít a három német autógyártónak – írja a The Elec.
Több ezer tonna katódanyagra lesz szükség
Becslések szerint a három német autógyártó elektromos járműveihez évente mintegy 56 ezer tonna EcoPro BM-féle katódanyagra lesz szükség. Ez a 60 ezer tonnára bővítendő magyarországi üzem éves termelési kapacitásának mintegy 93 százalékát jelenti.
Az iparági források szerint az EcoPro BM jelenleg a Samsung SDI-vel és a BMW-vel egyeztet a BMW következő generációs elektromos járműveihez szükséges katódanyagok szállításáról. A beszállítás a BMW új, kifejezetten elektromos járművekhez fejlesztett Neue Klasse platformjára épülő modelleket érintené.
Amennyiben az EcoPro BM szállítja a katódanyagot, a Samsung SDI ebből 46 milliméter átmérőjű, hengeres akkumulátorcellákat gyárt, majd ezeket a BMW-nek szállítja. A katódanyag szállításának megkezdése várhatóan 2027 második felében történhet. A katódanyag az akkumulátor költségének mintegy 40 százalékát teszi ki, így az egyik legfontosabb alapanyag.
Az EcoPro BM már jelenleg is a júniusban termelésbe állított magyarországi üzemén keresztül szolgálja ki a Samsung SDI európai elektromosautó-programjait. Az első gyártósor éves kapacitása 18 ezer tonna, és ezen nikkel-kobalt-alumínium (NCA) katódanyagot állítanak elő. Az ezzel a katódanyaggal gyártott akkumulátorok végső megrendelője az Audi.
A második gyártósoron a Hyundai és a Kia európai gyáraiban készülő elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges katódanyagot gyártják majd. A harmadik gyártósort úgy alakítják át, hogy az eddigi NCA mellett nikkel-kobalt-mangán (NCM) katódanyag előállítására is alkalmas legyen. Az itt készülő NCM katódanyagot a Samsung SDI-n keresztül a Mercedes-Benz elektromos járműveiben használhatják fel.
Jelentős mennyiség kerülhet piacra
Az Audi számára a már megkezdett szállításokon túl a következő években további jelentős mennyiség kerülhet piacra. A Hyundai és Kia számára öt év alatt összesen 50 ezer tonna, vagyis évi átlagosan 10 ezer tonna katódanyag szállításával számolnak.
- A Mercedes-Benz számára 2028-tól öt éven keresztül 100 ezer tonna szállítását tervezik, ami éves átlagban 20 ezer tonnát jelent.
- A BMW számára 2027 második felétől öt év alatt mintegy 90 ezer tonna lehet a várható mennyiség, vagyis évente átlagosan 18 ezer tonna.
Az EcoPro BM tavaly mintegy 70 ezer tonna katódanyagot értékesített az SK On és a Samsung SDI számára. A vállalat középtávú értékesítési célja a hírek szerint 108 ezer tonna. Ha egyszerűen összeadják a Samsung SDI-n keresztül Európába szállítandó mennyiségeket, az éves volumen körülbelül 66 ezer tonna lehet, ami a középtávú értékesítési cél több mint 60 százalékát teszi ki.
Európa az EcoPro BM saját előrejelzései szerint is a vállalat elektromosjármű-üzletágának legfontosabb piaca. A társaság a tőkeemeléshez benyújtott értékpapír-kibocsátási dokumentumban az idei évre 1,5756 billió koreai won bevételt prognosztizált az elektromos járművek akkumulátoraihoz használt katódanyagokból. Ebből 1,4583 billió won, azaz 92,6 százalék származhat Európából.
2028-ra a vállalat összesen 3,4394 billió won bevétellel számol, amelyből 2,4266 billió won, vagyis 70,6 százalék származhat az európai piacról.
Gyorsul az európai elektromosautó-piac
Az európai elektromosautó-piac növekedése idén felgyorsult. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adatai szerint az EU-ban január és augusztus között 1 641 333 tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, ami 44,9 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A tisztán elektromos autók részesedése az összes újautó-regisztrációból 15,8 százalékról 21,7 százalékra emelkedett.
A növekvő elektromosautó-kereslet miatt az európai autógyártók is módosítják termelési terveiket. A német Automobilwoche szaklap szerint a Volkswagen azt fontolgatja, hogy növeli németországi elektromosautó-gyártását, miután az elektromos modellekre leadott megrendelések száma meghaladta a belső égésű motorral szerelt autókét.
Az európai szabályozás is kedvezhet a magyarországi gyártásnak
Az európai ellátási láncra vonatkozó szabályozás szigorítása új lehetőséget teremthet az EcoPro BM számára, amely már rendelkezik helyi gyártóbázissal.
Az Európai Unió többek között az Ipari Gyorsítási Törvény (IAA) és a Kritikus Nyersanyagokról szóló Törvény (CRMA) révén igyekszik növelni az akkumulátorok és a kulcsfontosságú alapanyagok európai előállítását és beszerzését.
Az EU fokozatosan szigorítja az ellátási láncok kezelésére vonatkozó kötelezettségeket, a nyersanyagok beszerzésétől egészen az akkumulátorok gyártásáig. Ha egy vállalat tartósan nem tesz eleget ezeknek az előírásoknak, az adott akkumulátor uniós értékesítését korlátozhatják vagy akár meg is tilthatják.
Az EcoPro BM emellett azt tervezi, hogy a jövőben egyre nagyobb mennyiségben közvetlenül az autógyártóknak, az akkumulátorgyártók közbeiktatása nélkül is szállít katódanyagot.
A már lekötött mennyiségekhez érkező új megrendelésekkel együtt a magyarországi üzem kapacitása várhatóan 2028–2030 után már nem lesz elegendő. Az új megrendelések volumenétől függően ezért a vállalat egy második magyarországi üzem beruházását is mérlegelheti.
Megkezdte a termelést Magyarország legújabb óriásgyára
Megkezdődött a tömeggyártás az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni üzemében, ahol lítiumion-akkumulátorokhoz szükséges katódanyagokat állítanak elő. A dél-koreai EcoPro csoport első európai gyártóbázisán május 18-án kezdődött a tömeggyártás. A mintegy 44 hektáron elterülő komplexum három technológiai egység integrált működésére épül: az EcoPro BM a katódanyag gyártást végzi, az EcoPro Innovation a lítium feldolgozásáért felel, míg az EcoPro AP ipari oxigént és nitrogént állít elő.