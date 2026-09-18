Döbbenetes sztoriról ír a CNN: a mesterséges intelligencia miatt majdnem kitört a háború Amerika és Kína között

A hírszerzési jelentés szerint a kínai hajó egy nukleáris fegyverprogramhoz kapcsolódó anyagokat szállított. Az információ olyan veszélyességi szintet jelentett az amerikai haderő számára, hogy megkezdték a felkészülést a hajó feltartóztatására is. Időben kiderült: a mesterséges intelligencia tévedésének köszönhetően a riasztás téves volt. Az eset azonban különösen aggasztó: a chatbot tévedése katonai konfliktushoz is vezethetett volna.

Katonai konfliktushoz is vezetethett volna egy mesterséges intelligencia chatbot hallucinációja Kína és az Egyesült Államok között (illusztráció)

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Katonai konfliktus lehetett volna a chatbot elemzéséből

A CNN négy, az eseményeket ismerő forrásra hivatkozva arról ír, hogy fegyveres amerikai katonák készültek a hajó átkutatására, miközben katonai repülőgépek is a levegőben voltak. A tervezett művelet előtt azonban az illetékesek alaposabban ellenőrizték a hírszerzési jelentést.

Ekkor derült ki, hogy a jelentést az amerikai különleges műveleti parancsnokság egyik elemzője mesterséges intelligencia segítségével állította össze, az alkalmazott chatbot pedig tévesen azonosította a hajó rakományát.

A források szerint az elemző egy, az amerikai hadsereg birtokában lévő hajózási információt kérdezett le egy MI-chatbottal. Nem tudni, hogy kereskedelmi forgalomban elérhető chatbotról vagy az amerikai kormány saját fejlesztésű rendszeréről volt-e szó.

Az adat a Hawaii központú amerikai különleges műveleti parancsnokság csendes-óceáni részlegétől származott. A chatbot a nyílt forrású információkat titkos amerikai jelhírszerzési adatokkal kombinálta, majd arra a következtetésre jutott, hogy

a hajó veszélyes, nukleáris programhoz kapcsolódó anyagot szállít.

Az elemző ezt követően ismét MI-t használt arra, hogy az eredményeket a hadseregben megszokott formátumú hírszerzési jelentéssé alakítsa, amelyet aztán továbbítottak az illetékeseknek.

Az egyik forrás szerint a jelentés „teljes egészében hamis” volt. Egy másik forrás pedig úgy fogalmazott:

az eset „majdnem háborút indított”.

Az ügy súlyosságát az adta, hogy egy kínai hajó amerikai katonai erővel történő feltartóztatása könnyen olyan eszkalációhoz vezethetett volna, amelyben az Egyesült Államok és Kína közvetlen fegyveres konfliktusba kerül egymással.