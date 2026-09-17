Még többet fizetünk a külföldi csomagrendelések után: a magyar vásárlókat is érinti az EU új kezelési költsége – most Ursula von der Leyenék kezében vagyunk

Az Európai Parlament elfogadta az új e-kereskedelmi és vámügyi szabályokat, melyek alapvetően egységesen érintik valamennyi EU-s tagállamot. A reform egyik legfontosabb eleme, hogy a nem uniós webáruházakból közvetlenül az uniós fogyasztóknak küldött árukra új, uniós szintű kezelési díj vonatkozik majd. A tagállamoknak legkésőbb 2026. november 1-jétől kell alkalmazniuk a díjat, amelynek pontos összegét az Európai Bizottság határozza meg.

Elfogadta az Európai Parlament a november 1-jétől esedékes új kezelési díjat (illusztráció)

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A 3 eurós vám mellé jön az új kezelési díj

Mint arról a Világgazdaság oldalán beszámoltuk, az elvi döntés az kezelési díjról már megszületett, a jogalkotási folyamatban azér fontos lépcső a tegnapi nap, mert az Európai Parlament hivatalosan is elfogadta az.

Fontos különbség, hogy a novemberben bevezetendő kezelési díj nem azonos a július 1-jétől alkalmazott 3 eurós vámmal.

Az EU júliusban megszüntette a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező kis értékű küldemények korábbi vámmentességét. Az átmeneti szabály alapján 2026. július 1-jétől 2028. július 1-jéig 3 eurós vámot kell fizetni a 150 eurót meg nem haladó csomagokban található, eltérő vámtarifakategóriákba tartozó tételek után. Vagyis a 3 euró nem feltétlenül csomagonként értendő: egyetlen küldeményben több különböző termékkategória esetén többször is felszámítható.

Ehhez társulhat novembertől az új uniós kezelési díj. Ennek mértékét még nem határozták meg, és a díjat a Bizottság a tényleges költségekhez igazítva kétévente felülvizsgálja. A szabály célja elsősorban az egyre nagyobb számú kis csomag vámhatósági ellenőrzésének költségeinek fedezése.

A kereskedelmi platformoké lesz a felelősség

A reform egyik lényeges változása, hogy

a nem uniós országokból közvetlenül uniós fogyasztóknak értékesítő webáruházakat és platformokat bizonyos esetekben importőrként kezelik.

Ez azt jelenti, hogy

nekik, a külföldi webshopoknak kell biztosítaniuk a vámhatóságok számára szükséges adatokat,

megfizetniük vagy garantálniuk az előírt díjakat, valamint

gondoskodniuk arról, hogy az Európába kerülő termékek megfeleljenek az uniós előírásoknak.

A rendszer egyben azt is ösztönözheti, hogy a nagy nemzetközi platformok európai raktárakból szolgálják ki a vásárlókat. Az összevont, nagyobb mennyiségű szállítmányok ugyanis könnyebben ellenőrizhetők, és a reform alacsonyabb kezelési díjjal is ösztönzi ezt a modellt.