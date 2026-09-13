Oroszország kavarja a botrányt a kiberháborúban, de már látszik a gyenge pontja: a Nyugat könnyen Moszkva ellen fordíthatja a fegyvert

Oroszország ma a világ egyik legveszélyesebb kiberhatalma: állami hátterű csoportjai folyamatosan támadják Ukrajnát és a NATO tagországait, komoly hírszerzési tapasztalattal rendelkeznek, és az elmúlt években többször bizonyították, hogy képesek nyugati kormányok, vállalatok és kritikus infrastruktúrák rendszereibe bejutni. Közben felgyorsult a technológiai verseny, a legfejlettebb AI-modelleket pedig az Egyesült Államok és Kína fejleszti, Moszkva pedig egyre jobban elmarad az élmezőnytől. Jogosan merülhet fel a kérdés: Oroszország elveszítheti a kiberháborút?

Oroszország ma még simán labdába rúg a kiberháborúban, de már látszik a gyenge pontja: a Nyugat könnyen Moszkva ellen fordíthatja saját erejét / Fotó: DC Studio

Az AI egyelőre elsősorban megsokszorozza a már meglévő képességeket, így egy tapasztalt orosz operátor továbbra is komoly fenyegetést jelent akkor is, ha nincs mögötte a világ legjobb mesterséges intelligenciája. A kérdés inkább az, meddig tartható ez az állapot, ha a támadásokhoz és a védekezéshez használható technológia évről évre látványosan erősebb lesz.

Moszkva még köszöni szépen, jól van

A Microsoft 2025-ös digitális védelmi jelentése szerint az orosz állami szereplők továbbra is Ukrajnát tekintik első számú célpontjuknak, de közben kiszélesítették a NATO-tagállamok elleni műveleteiket is. Már nem kizárólag minisztériumokat, katonai szervezeteket vagy nagyvállalatokat támadnak: egyre gyakrabban kisebb cégek rendszereibe jutnak be, hogy azokon keresztül érjenek el értékesebb célpontokat.

A NATO-országokat érintő orosz aktivitás is nőtt.

Van ugyanakkor egy érdekes változás: az orosz állami csoportok kevesebb teljesen saját fejlesztésű támadóeszközt használnak, és gyakrabban nyúlnak kész kártevőkhöz, bűnözői infrastruktúrához vagy külső kapacitásokhoz. Ennek egyik oka az lehet, hogy a nyugati titkosszolgálatok és kiberbiztonsági vállalatok folyamatosan feltárják az egyedi orosz módszereket, amelyek így gyorsabban elveszítik az értéküket.

Az AI miatt már más szelek fújnak

A mesterséges intelligencia élvonalában viszont jóval egyértelműbbek az erőviszonyok. A Stanford Egyetem 2026-os AI Indexe szerint 2025-ben amerikai fejlesztők 59, kínaiak 35 jelentős AI-modellt készítettek. A legjobb rendszerek versenye gyakorlatilag amerikai–kínai párharccá vált, Oroszország pedig nincs az első vonalban.

Az Egyesült Államokban közben több mint 5400 adatközpont működik ,

, és csak 2025-ben 285,9 milliárd dollárnyi magántőke áramlott az amerikai mesterségesintelligencia-iparba.

Ez azért fontos, mert a modern AI-modellek fejlesztéséhez már messze nem elég néhány kiváló matematikus vagy programozó. A legerősebb modellekhez óriási adatközpontok, hatalmas mennyiségű villamos energia, több tízezer nagy teljesítményű gyorsítóchip és dollármilliárdos beruházások szükségesek.