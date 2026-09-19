A rettegett atomszemét 430 méterrel a föld alatt pihen majd – Magyarország is erre készülhet

Egy olyan biztonsági értékelést kapott a világ első, Finnországban kialakított végleges nukleáris hulladéklerakója, amely után már csak egy lépés választja el az üzemeltetési engedély megszerzésétől. A biztonsági engedélyt a Finn Sugárzási és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK) adta ki, augusztus elején. Az Onkalo (üreg, barlang, stb.) nevű tárolót a Posiva nevű társaság építi olkiluotói telephelyén két finn atomerőmű kiégett nukleáris üzemanyaga számára. A munka 40 éve indult. A Posiva felel a Finnországban keletkezett kiégett nukleáris fűtőelemek végső elhelyezéséért.

Százezer évig kell biztonságosan őrizni a kiégett nukleáris üzemanyagot/Fotó: Posiva

Az Onkalo a világon az első olyan létesítmény, amelybem majd véglegesen helyeznek el ipari méretekben kiégett nukleáris fűtőelemeket. Mivel a Posiva megoldása világszerte érdeklődést váltott ki, a megszerzett biztonsági értékelés a társaságon és tulajdonosain túl a nemzetközi nukleárisenergia-közösség számára is jelentős. Tulajdonosa a finn állami energiacsoport, a Teollisuuden Voima (TVO) és a szintén állami olaj- és áramcég, a Fortum. A tárolóba a TVO olkiluotói és a Fortum loviisai atomerőművi blokkjainak kiégett nukleáris fűtőelemei kerülnek.

„A biztonság a kezdetektől fogva a projekt központi kiindulópontja volt, és továbbra is minden művelet alapját képezi" – hangsúlyozza közleményében a STUK. Mint leírja, a kiégett nukleáris fűtőelemeket a többrétegű gátak elvén helyezik majd el. A több évtizede hűtött kiégett nukleáris fűtőelemeket számos egymást kiegészítő, mesterséges és természetes gáttal különítik majd el környezettől az alapkőzet mélyén. Tokokban, körülbelül 430 méter mélyre mélyre kerülnek alapkőzetbe vájt tárolóban.

Bár a biztonsági értékelés jelentős mérföldkő, és az üzemeltetési engedélyezés kulcsfontosságú része, a biztonság fejlesztése az üzelemtetési szakaszban is folytatódik.

„A kiégett nukleáris fűtőelemek biztonságos végső elhelyezése kulcsfontosságú kihívás az atomenergia áramtermelésben történő felhasználásának kezdete, azaz az 1950-es évek óta" – idézte Ilkka Poikolainent, a Posiva elnök-vezérigazgatóját a közlemény.

Az üzemeltetési engedélyről majd a finn kormány dönt a hozzá benyújtott anyagok és a hatóságok értékelése alapján.

A Posiva addig folytatja az üzembe helyezés előkészületekeit, például még szükség lesz tesztelésre is. A határidő 2026 vége.