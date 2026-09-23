Hiába a vámháború: a világ egyre jobban függ Kínától, Amerika továbbra is éhes – órák múlva kezdődhet a világ leghatalmasabb vezetőinek csúcstalálkozója

Az elmúlt években az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségeket fokozó kereskedelmi deficit nem csökkent jelentősen, ráadásul a vámháború miatt feltehető, hogy a kínai kivitel más országokon keresztül áramlik Amerikába. Kína önellátásának erősítésére tett erőfeszítései valamelyest mérséklik azt a fenyegetést, amelyet a globális kereskedelmi folyamatok jelentenek a kínai belföldi piac számára.

Trump és Hszi Csin-ping - Kína nem fél fegyverként használni stratégiai gazdasági előnyeit / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök várhatóan ezen a héten, csütörtökön találkozik egymással; idei második személyes csúcstalálkozójukon.

Amerika továbbra is éhes a kínai termékekre

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos amerikai aggodalmak az elmúlt napokban egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a találkozó előtt.

A vállalatok leginkább azt remélik, hogy meghosszabbítják a tavaly ősszel létrejött kereskedelmi fegyverszünetet.

Még ebben az esetben is kevés jel utal arra, hogy a vámok érdemben csökkentették volna Amerika étvágyát a kínai termékek iránt.

Bár a tavaly áprilisi kereskedelmi feszültségek kiéleződése rövid időre 2017 óta a legalacsonyabb szintre csökkentette az Egyesült Államok Kínával szembeni kereskedelmi deficitjét, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek és alkatrészek iránti globális kereslet megugrása közben a kínai technológiai export is látványosan nőtt: a kínai vámhatóság szerint 2026 első felében az elektronikus alkatrészek, számítógép-alkatrészek és kapcsolódó termékek külkereskedelme 56,6 százalékkal bővült.

És miközben az Egyesült Államok diverzifikálta kereskedelmét és csökkentette Kínától való függőségét, a világ számára továbbra is nehéz megszabadulni az ázsiai országtól való függéstől.

Függőség Kínától

Az Egyesült Államok importjának továbbra is több mint 60 százaléka Ázsiából származik – ugyanannyi, mint a „felszabadítás napja” („Liberation Day”) előtt – mutatott rá Jens Eskelund, a Kínai Európai Kereskedelmi Kamara elnöke. Becslése szerint

a Kínából Délkelet-Ázsiába irányuló konténerforgalom fele és háromnegyede közötti rész később más célállomások felé továbbindul.

Mindez felgyorsította azt a folyamatot, amelynek során a világ egyre inkább a Kínában gyártott termékekre támaszkodik.Eskelund korábban arra számított, hogy Kína 2030-ban a globális konténerexport 40 százalékát adja majd – ezt a mérföldkövet azonban már ezen a nyáron elérték.