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Itt a lista: ezeket a nagy multú autóipari vállalatokat tarolták le eddig a kínai autógyártók

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Megállíthatatlanul terjeszkednek a kínai autómárkák Európában: hét hónap alatt közel 780 ezer új autót értékesítettek. A Stellantis különösen nagyot bukott, de a Volkswagen és a Ford sem ússza meg a kínai offenzívát.
VG
2026.09.09, 18:05

Kínai autók özönlenek Európába, a távol-keleti márkák részesedése az újautó-piacon négy év alatt 0,6 százalékról 8,7 százalékra ugrott. A kínai gyártók elsősorban az olcsóbb modellek piacán támadnak, és a második mondatban szereplő Stellantis szenvedte el a legnagyobb veszteséget.

BYD kínai
A kínai gyártók néhány év alatt teljesen új helyzetet teremtettek az európai autópiacon / Fotó: Toru Hanai / Bloomberg

A kínai autók egyre nagyobb számban árasztják el az európai piacot, és a gyártók már a kontinens legnagyobb autópiacát, Németországot is célba vették. A Handelsblatt Dataforce adatokon alapuló elemzése szerint január és július között az újautó-regisztrációk 8,7 százalékát kínai márkák adták, miközben 2021-ben még csak 0,6 százalék volt az arányuk. Ez azt jelenti, hogy négy év alatt több mint tizennégyszeresére nőtt a részesedésük.

Az év első hét hónapjában mintegy 780 ezer kínai márkájú új autó került az európai utakra, ami csaknem annyi, mint amennyit a gyártók 2025 egészében értékesítettek. Az iparágban egyre nagyobb az aggodalom, hogy az offenzíva tovább gyorsul, ami fokozhatja az árversenyt és tovább szűkítheti a hagyományos autógyártók egyébként is nyomás alatt lévő profitmarzsát.

A Stellantis szenvedi meg leginkább a kínai inváziót

A legnagyobb vesztes a Stellantis: a csoport európai piaci részesedése a 2021-es csaknem 21 százalékról 15,5 százalékra zuhant. Ez közel 155 ezer járművel kevesebbet jelent. Az UBS szerint ebben az is szerepet játszik, hogy a Stellantis márkái és a kínai gyártók több országban és szegmensben közvetlenül versenyeznek egymással.

A csoport saját problémái sem segítettek: az elektromosautó-stratégia nem hozta a várt eredményeket, miközben több visszahívás is rontotta a megítélést. 

A Ford részesedése közben 4,6 százalékról 3 százalékra csökkent, a Volkswagen márka részesedése pedig 10,7 százalékról 9,9 százalékra esett.

A kínai gyártók különösen az elektromos autóknál erősek. Részesedésük ezen a piacon már 12,6 százalék, szemben a 2021-es 2,1 százalékkal. A Volkswagen elektromosautó-piaci részesedése eközben közel 14 százalékról 8 százalék alá csökkent, a Stellantisé pedig 14 százalék felettiről mintegy 10 százalékra esett.

Európában jelenleg 19 kínai gyártó van jelen, ám az értékesítések 83 százalékát mindössze öt márka adja. 

Közülük a BYD a legnagyobb: július végéig 217 ezer új autót regisztráltak, amivel már megelőzte a Volvót, a Nissant és a Teslát is. Az MG 211 ezer regisztrációval szorosan követi, míg a Cheryhez tartozó Jaecoo és Omoda együttesen 1,7 százalékos részesedést ért el.

A kínai gyártók legerősebb terepe Dél-Európa: Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és Görögországban már 11,4 százalékos a részesedésük. Nagy-Britanniában pedig megközelíti a 16 százalékot, részben azért, mert ott nincsenek az Európai Unióhoz hasonló külön vámok a kínai elektromos autókra.

Németországban még csak 4,1 százalékon állnak, de ez a 2025-re várt 2,3 százalékhoz képest rendkívül gyors növekedés. A kínai márkák ráadásul az olcsóbb modellek mellett egyre több SUV-ot és hibridet kínálnak. 

Az uniós elektromosautó-vámok bevezetése óta a hibridek aránya a kínai európai értékesítésekben 15 százalékról 53 százalékra ugrott.

Az UBS elemzői szerint a kínai gyártók európai részesedése az évtized végére akár a 20 százalékot is elérheti. Az európai gyártók ezért egyre olcsóbb elektromos modellekkel próbálják felvenni a versenyt, miközben Németországban már a kínai hibridekre kivetett vámok lehetősége is napirendre került.

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Sokan alig akarják elhinni, ami elhangzott. Egy autós vállalkozó állítja: aki kínai autókban gondolkodik, nagy gondot vesz a nyakába. Kérdés, mennyire megalapozott ez az állítás, mindenesetre valóban van nyoma a piacokon, hogy ezekell a típusokkal nem alakul minden úgy, mint a régebbi, bevált márkákkal.

 

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