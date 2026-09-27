A világ leggazdagabb embere szerint Kína fejlődése egyértelműen Hszi Csin-pingnek köszönhető − „nagyszerű vezető”

A Tesla társalapítója és vezérigazgatója, Elon Musk a héten interjút adott a kínai állami televíziónak. Az üzletember arról beszélt, hogy az ázsiai országban jelentősen nőtt a jólét az elmúlt időszakban, ami egyértelmű, ha valaki végigsétál az utcákon.

Elon Musk szerint a kínai elnök nagyszerű vezető / Fotó: NurPhoto via AFP

A fejlődést egyértelműen Hszi Csin-ping érdemének tulajdonította, akit egyenesen nagyszerű vezetőnek nevezett, majd ezt követően egy fontos kínai érdekeltségéről is beszámolt. Az interjúra a kínai elnök és Donald Trump csütörtöki találkozója előtt került sor.

A Tesla kínai gyára

Az amerikai autógyártó legnagyobb üzeme Sanghajban található, amely Elon Musk szerint egy „igazi ékkő, és valóban gyönyörű”, az ott dolgozók pedig „hihetetlenül tehetségesek, szorgalmasak és megbízhatóak”.

A sanghaji gyár építése 2019 januárjában kezdődött, a termelés pedig már az év vége előtt megkezdődött. A beruházás eredeti költségét mintegy 2 milliárd dollárra becsülik. Az üzemben jelenleg a Model 3 és a Model Y különböző változatai készülnek, melyek egy részét exportálják.

A Tesla korábbi hivatalos adatai szerint az éves gyártókapacitás meghaladja a 950 ezer autót, 2025-ben pedig mintegy 851 ezer jármű került innen a piacokra, ami a vállalat globális teljesítményének 52 százalékát adta.

A telephelyen 2023-ban a Reuters értesülései szerint mintegy 20 ezer munkavállaló dolgozott.

Elon Musk nagy dobása

Az üzletember nemrégiben egy újabb nagyszabású projekttel rukkolt elő. A Boring Company nevű vállalata Austint és San Antoniót kötné össze egy alagútrendszerrel, amely a nagyjából két és fél órás utat 30 percre rövidíthetné. A vállalás elsőre merésznek tűnhet, de a cég Las Vegasban már üzemeltet egy működő hálózatot, míg Nashville-ben építkezik, Dubajban pedig szintén beruházásra készül.

A rendszert Elon Musk a Hyperloop előfutárának nevezi, amely a tervek szerint akár 320 kilométer/órás sebességet is lehetővé tenne. Ez nagyságrendekkel nagyobb vállalás a Boring Company jelenlegi hálózatához képest, de az elképzelés nem számít újdonságnak.

A milliárdos már évek óta dolgozik azon, hogy az autóforgalom egy részét föld alatti úthálózatokba terelje.

A Boring Company Loop elnevezésű rendszere egy olyan föld alatti gyorsforgalmi úthálózat, ahol az elektromos autók köztes megállás nélkül viszik az utasokat a kiválasztott állomásra. A vállalat találóan „Teslák az alagutakban” néven is emlegeti a rendszert.