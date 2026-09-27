A világ leggazdagabb embere szerint Kína fejlődése egyértelműen Hszi Csin-pingnek köszönhető − „nagyszerű vezető”
A Tesla társalapítója és vezérigazgatója, Elon Musk a héten interjút adott a kínai állami televíziónak. Az üzletember arról beszélt, hogy az ázsiai országban jelentősen nőtt a jólét az elmúlt időszakban, ami egyértelmű, ha valaki végigsétál az utcákon.
A fejlődést egyértelműen Hszi Csin-ping érdemének tulajdonította, akit egyenesen nagyszerű vezetőnek nevezett, majd ezt követően egy fontos kínai érdekeltségéről is beszámolt. Az interjúra a kínai elnök és Donald Trump csütörtöki találkozója előtt került sor.
A Tesla kínai gyára
Az amerikai autógyártó legnagyobb üzeme Sanghajban található, amely Elon Musk szerint egy „igazi ékkő, és valóban gyönyörű”, az ott dolgozók pedig „hihetetlenül tehetségesek, szorgalmasak és megbízhatóak”.
A sanghaji gyár építése 2019 januárjában kezdődött, a termelés pedig már az év vége előtt megkezdődött. A beruházás eredeti költségét mintegy 2 milliárd dollárra becsülik. Az üzemben jelenleg a Model 3 és a Model Y különböző változatai készülnek, melyek egy részét exportálják.
A Tesla korábbi hivatalos adatai szerint az éves gyártókapacitás meghaladja a 950 ezer autót, 2025-ben pedig mintegy 851 ezer jármű került innen a piacokra, ami a vállalat globális teljesítményének 52 százalékát adta.
A telephelyen 2023-ban a Reuters értesülései szerint mintegy 20 ezer munkavállaló dolgozott.
Elon Musk nagy dobása
Az üzletember nemrégiben egy újabb nagyszabású projekttel rukkolt elő. A Boring Company nevű vállalata Austint és San Antoniót kötné össze egy alagútrendszerrel, amely a nagyjából két és fél órás utat 30 percre rövidíthetné. A vállalás elsőre merésznek tűnhet, de a cég Las Vegasban már üzemeltet egy működő hálózatot, míg Nashville-ben építkezik, Dubajban pedig szintén beruházásra készül.
A rendszert Elon Musk a Hyperloop előfutárának nevezi, amely a tervek szerint akár 320 kilométer/órás sebességet is lehetővé tenne. Ez nagyságrendekkel nagyobb vállalás a Boring Company jelenlegi hálózatához képest, de az elképzelés nem számít újdonságnak.
A milliárdos már évek óta dolgozik azon, hogy az autóforgalom egy részét föld alatti úthálózatokba terelje.
A Boring Company Loop elnevezésű rendszere egy olyan föld alatti gyorsforgalmi úthálózat, ahol az elektromos autók köztes megállás nélkül viszik az utasokat a kiválasztott állomásra. A vállalat találóan „Teslák az alagutakban” néven is emlegeti a rendszert.
A már működő Las Vegas-i Loop
- a vállalat becslése szerint már több mint négymillió utast szállított,
- jelenleg 14 állomással működik,
- egy utazás pedig jellemzően 2-8 percig tart.
A Las Vegas-i alagútrendszer hossza mintegy 5,7 kilométer, de az engedélyezett teljes hálózat ennél nagyságrendekkel nagyobb, a tervek szerint 109 kilométeres is lehet. A Nashville-ben épülő Music City Loop megközelítőleg 40 kilométer hosszú lesz, míg Dubajban az első 6,4 kilométeres szakasz később 22,5 kilométeresre bővülhet.
Elon Musk vagyona a legfrissebb becslések szerint megközelíti az 1000 milliárd dollárt, ezzel pedig minden idők legtehetősebb emberének számít.