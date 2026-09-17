Hszi Csin-pingnek könyörög Brüsszel, hogy fékezze meg a Bydet és a többieket, különben nagy baj lesz

Az Európai Unió arra kérte Kínát, hogy egy kereskedelmi háború elkerülését célzó megállapodás részeként önként korlátozza a hibrid autók exportját. A két fél közötti feszültség egyre nő a jövő hónapban Pekingben esedékes, sorsdöntő EU-Kína tárgyalások előtt.

A kínai hibrid autó elárasztják az európai piacot / Fotó: Shutterstock

Nem véletlen, hogy az EU vagy így, vagy úgy, de lépni fog. Ugyanis az európai autógyártók tömeges létszámleépítéseket hajtanak végre, miközben az olcsóbb, Kínában gyártott modellek elárasztják az uniós piacot is. Brüsszel azt szeretné, ha Peking visszafogná iparának térnyerését, ellenkező esetben magasabb vámokkal kell szembenéznie – mondta a Financial Timesnak három, az ügyet ismerő forrás.

„Ha ők nem korlátozzák az uniós piacra irányuló exportjukat, akkor majd mi megtesszük. Cselekednünk kell. Ez a kereskedelem szabályozott keretek között tartásáról szól” – mondta a lapnak egy, név nélkül nyilatkozó uniós tisztviselő.

Szerdai évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke

Özönlenek Európába a kínai hibridek

Az Európai Unió azt szeretné elérni, hogy Peking vállalja, a Kínában gyártott hibrid járművek értékesítését az uniós piac mintegy 15 százalékára korlátozza, szemben a jelenlegi több mint egyharmados részesedéssel.

A tisztviselő hozzátette, hogy Brüsszel több más termékkategóriát – köztük vegyipari termékeket – is megjelölt, amelyek esetében azt várja Kínától, hogy tanúsítson önmérsékletet. Az EU emellett azt is szeretné, ha Kína több európai exportterméket vásárolna.

Az Unió júniusban októberi határidőt szabott arra, hogy kézzelfogható eredmények szülessenek a Kínával szemben fennálló, meredeken növekvő kereskedelmi deficit csökkentésében. A két fél ennek érdekében létrehozta az EU–Kína Kereskedelmi és Beruházási Konzultációs Fórumot, amelynek célja többek között a piacra jutással kapcsolatos problémák kezelése.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán úgy fogalmazott, hogy az EU Kínával szembeni, napi egymilliárd eurós kereskedelmi deficitje fordulóponthoz érkezett. Az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében kijelentette, hogy „a második Kína-sokk már megérkezett”.