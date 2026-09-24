Nem verték nagy dobra: Kapitány István államtitkára kiment Kínába befektetésekért lobbizni, olyat mondott, amit itthon senki a Tiszából − „Erőteljesen elősegítették a helyi gazdaságfejlesztést”

Magyar delegáció látogatott Kínába, hogy részt vegyen a Hangcsouban megrendezett Globális Digitális Kereskedelmi Expón. Markovszky Szabolcsot, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium beruházásokért és kiemelt nagybefektetésekért felelős helyettes államtitkárát helyi kormányzati szervek vezetői fogadták szeptember 23-án – tudósít az eseményről a helyi sajtó.

Kapitány István államtitkára kiment Kínába / Fotó: Xinhua via AFP

A magyar delegáció kínai útja

A kínai lap kiemelte, hogy Csöcsiang tartományi kereskedelemfejlesztési tanácsa továbbra is kész együttműködni a magyar gazdaságot irányító szervekkel, valamint üzleti és kereskedelmi kamarákkal annak érdekében, hogy tovább mélyítsék az ipari kapcsolatokat többek között a mesterséges intelligencia, az elektromobilitás, a gyógyszeripar, valamint a zöld- és környezetvédelmi technológiák területén.

Markovszky Szabolcs köszönetet mondott a szívélyes fogadtatásért, és hangsúlyozta, hogy Magyarország és a tartomány fejlődési céljai több ponton megegyeznek, valamint a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok is élénkek. A helyettes államtitkár hozzátette:

a kínai vállalatok magyarországi beruházásai számos munkahelyet teremtettek, és jelentősen hozzájárultak a helyi gazdaság fejlődéséhez, így hazánk a jövőben is várja és ösztönzi a két fél együttműködését a magas hozzáadott értékű és csúcstechnológiai ágazatokban.

Hangcsoui tartózkodása során a magyar delegáció felkereste többek között a Cainiao-csoportot és a Lingban Technology vállalatot is, ahol üzleti egyeztetéseket folytatott.

A Cainiao nemzetközi csomagszállítással, raktározással és logisztikai szolgáltatásokkal foglalkozik, és Magyarországon is jelen van. A Lingban (ismertebb nevén Rokid) okosszemüvegeket és ipari eszközöket fejleszt.

Bár Kapitány István tárcája Kínában folytat tárgyalásokat, és igyekszik befektetőket csábítani Magyarországra, addig a kínai vállalatok fenntartásokkal figyelik a kormányváltás óta kialakult gazdasági átalakulást.

Nem könnyű mostanában a kínai cégek helyzete Magyarországon

„Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak” – ezzel címmel jelent meg nemrégiben egy elemzés a 36Kr kínai gazdasági-elemző hírportálon. A szerző szerint azok a vállalatok, amelyeket három-öt évvel ezelőtt még kiemelt vendégként fogadtak,

mára nyilvános vizsgálatok célpontjaivá váltak.

A szerződ felidézi, azt a februári esetet, amikor a Semcorp debreceni üzeme közelében feltételezett vegyianyag-szivárgás történt. A helyszínre érkező ellenőrök egy gőzölgő, szúrós szagú, ismeretlen folyadékot észleltek, amely a talajba szivárgott. A cég akkori közleménye szerint ám ez csupán ártalmatlan kondenzvíz volt. A hatósági mintavétel eredménye azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatta.