Túlélőharc költözik Európába, itt tapossák egymást és a helyieket a kínai autógyártó gigászok – Amerika becsukott

A kínai autóipar egyszerre éli történetének egyik legnagyobb terjeszkedési hullámát és egyik legkeményebb válságát. Miközben a világ legnagyobb autópiacán a kereslet gyengül, az árháború és a túlkapacitás egyre nagyobb nyomást helyez a gyártókra, a kínai márkák külföldön rekordokat döntenek. A kérdés már nem az, hogy Kína képes-e globális autóipari szereplővé válni, hanem az, hogy mely vállalatok tudnak tartósan nyereségesek maradni.

Behajózásra váró SAIC villanyautók egy kínai kikötőben - a kínai autóipar kétfrontos harcot folytat / Fotó: CFOTO via AFP

A kínai autóipar kettősségét jól mutatják az augusztusi adatok.

Rekordexport és zsugorodó hazai piac

A személyautók exportja 77,5 százalékkal, 894 ezer darabra nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Eközben a belföldi értékesítés 23,7 százalékkal esett, immár a tizenegyedik egymást követő hónapban.

Az elektromos és plug-in hibrid autók hazai értékesítése 10,1 százalékkal csökkent, miközben ezen járművek exportja 154,7 százalékkal ugrott meg.

A kínai autógyártók számára így egyre fontosabbá válik a külföldi növekedés. A BYD és a Geely augusztusban is exportrekordot ért el, miközben a kínai gyártók egyre több piacon próbálnak megjelenni. A China Passenger Car Association szerint Kína járműexportja 2026-ban elérheti a 12 millió darabot.

A külföldi terjeszkedés azonban nem pusztán növekedési stratégia, hanem égető szükséglet is, mivel a hazai piacon az évekig tartó kapacitásbővítés és az agresszív árverseny súlyos túltermelési válságot hozott létre.

Kínai autóipar: árháború és konszolidáció

A kínai autópiacon több mint száz márka versenyez, miközben a kereslet már nem tud lépést tartani a korábbi beruházásokkal. A gyártók egymást követő árcsökkentésekkel próbálnak piaci részesedést szerezni vagy megtartani, ami az egész ágazat jövedelmezőségét nyomás alatt tartja.

A kínai autóipar profitmarzsa az elmúlt időszakban jelentősen romlott, ami egyre nagyobb nyomást helyez a kisebb és kevésbé tőkeerős gyártókra. Peking ezért egyre nyíltabban támogatja az iparági összeolvadásokat és átszervezéseket. A konszolidáció jelei már a külföldi gyártók kínai érdekeltségeinél is láthatók. A Toyota két kínai vegyesvállalatának, a FAW Toyotának és a GAC Toyotának a működését is racionalizálhatják. A lépés annak a jele lehet, hogy a korábban rendkívül sikeres kínai–külföldi vegyesvállalati modell új korszakba lép.