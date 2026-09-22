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autóipar
kínai autógyártás
elektromos autók
Volkswagen
tőzsde
Geely
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BYD

Túlélőharc költözik Európába, itt tapossák egymást és a helyieket a kínai autógyártó gigászok – Amerika becsukott

A következő néhány évben eldőlhet, hogy a mostani exportboom egy új korszak kezdetét jelzi-e, vagy csupán egy olyan időszak, amikor a túlkapacitást a világpiacon próbálják meg eladni a gyártók. A kínai autóipar gigantikus konszolidáció előtt áll; az állami támogatások megszűnése miatt a hazai piacon öldőklő az árháború, így kényszerré vált a külföldi terjeszkedés.
D. GY.
2026.09.22., 16:40

A kínai autóipar egyszerre éli történetének egyik legnagyobb terjeszkedési hullámát és egyik legkeményebb válságát. Miközben a világ legnagyobb autópiacán a kereslet gyengül, az árháború és a túlkapacitás egyre nagyobb nyomást helyez a gyártókra, a kínai márkák külföldön rekordokat döntenek. A kérdés már nem az, hogy Kína képes-e globális autóipari szereplővé válni, hanem az, hogy mely vállalatok tudnak tartósan nyereségesek maradni.

SAIC kínai autóipar
Behajózásra váró SAIC villanyautók egy kínai kikötőben - a kínai autóipar kétfrontos harcot folytat / Fotó: CFOTO via AFP

A kínai autóipar kettősségét jól mutatják az augusztusi adatok. 

Rekordexport és zsugorodó hazai piac

  • A személyautók exportja 77,5 százalékkal, 894 ezer darabra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
  • Eközben a belföldi értékesítés 23,7 százalékkal esett, immár a tizenegyedik egymást követő hónapban. 

Az elektromos és plug-in hibrid autók hazai értékesítése 10,1 százalékkal csökkent, miközben ezen járművek exportja 154,7 százalékkal ugrott meg. 

A kínai autógyártók számára így egyre fontosabbá válik a külföldi növekedés. A BYD és a Geely augusztusban is exportrekordot ért el, miközben a kínai gyártók egyre több piacon próbálnak megjelenni. A China Passenger Car Association szerint Kína járműexportja 2026-ban elérheti a 12 millió darabot. 

A külföldi terjeszkedés azonban nem pusztán növekedési stratégia, hanem égető szükséglet is, mivel a hazai piacon az évekig tartó kapacitásbővítés és az agresszív árverseny súlyos túltermelési válságot hozott létre.

Kínai autóipar: árháború és konszolidáció

A kínai autópiacon több mint száz márka versenyez, miközben a kereslet már nem tud lépést tartani a korábbi beruházásokkal. A gyártók egymást követő árcsökkentésekkel próbálnak piaci részesedést szerezni vagy megtartani, ami az egész ágazat jövedelmezőségét nyomás alatt tartja.

A kínai autóipar profitmarzsa az elmúlt időszakban jelentősen romlott, ami egyre nagyobb nyomást helyez a kisebb és kevésbé tőkeerős gyártókra. Peking ezért egyre nyíltabban támogatja az iparági összeolvadásokat és átszervezéseket. A konszolidáció jelei már a külföldi gyártók kínai érdekeltségeinél is láthatók. A Toyota két kínai vegyesvállalatának, a FAW Toyotának és a GAC Toyotának a működését is racionalizálhatják. A lépés annak a jele lehet, hogy a korábban rendkívül sikeres kínai–külföldi vegyesvállalati modell új korszakba lép. 

A változás mögött nem csupán a kereslet lassulása áll. A kínai márkák az elektromos és plug-in hibrid autók, a szoftver, az akkumulátortechnológia és az árverseny terén is egyre erősebbek. A BYD, a Geely és a Chery az elmúlt években jelentősen növelte részesedését, miközben a korábban domináns nyugati és japán gyártók pozíciója gyengült.

Európa lett a következő nagy csatatér

A kínai autógyártók számára Európa különösen fontos célpiaccá vált. A hazai kereslet gyengülése és az amerikai piac előtt álló kereskedelmi akadályok miatt az európai piac felértékelődött.

A kínai márkák egyre nagyobb piaci részesedést szereznek Európában, miközben a hagyományos gyártók költség- és technológiai nyomás alatt állnak. 

A Volkswagen például szeptemberben újabb súlyos profitfigyelmeztetést adott ki: a csoport 2026-os üzemi marzsára már legfeljebb 1 százalékot vár, miközben a korábbi előrejelzés 4–5,5 százalék volt. (Az üzemi marzs - operating margin, működési eredményhányad - azt mutatja meg, hogy az értékesítésből származó bevétel hány százaléka válik üzemi eredménnyé, vagyis az alaptevékenység költségeinek levonása után, de még a kamatok és adók figyelembevétele előtt.) A Volkswagen példájánál maradva tehát

 a 2026-os 1 százalékos üzemi marzs azt jelenti, hogy 100 eurónyi árbevételből mindössze 1 euró maradna üzemi eredményként.

 Ez rendkívül alacsony szint egy ekkora autógyártónál, különösen a korábbi 4–5,5 százalékos várakozáshoz képest. A vállalat a kínai piac gyengeségét és a Porsche problémáit is a romló kilátások fontos tényezői között emelte ki. 

A kínai versenytársak európai térnyerése ezért már nem csupán egy újabb autóipari trend. Közvetlenül érinti a Volkswagen, a Renault, a Stellantis és más európai gyártók üzleti modelljét is.

A kínai cégek közben egyre inkább helyi gyártásban gondolkodnak. 

  • Ez csökkentheti a szállítási költségeket, 
  • mérsékelheti a kereskedelmi akadályok hatását, és 
  • közelebb viheti őket az európai beszállítói láncokhoz.

A marzsok csökkenése, az öldöklő árháború és a külső piacokért folytatott verseny egyébként jól megmutatkozik a kínai autóipar részvényeit tömörítő index alakulásában is. 

Az Egyesült Államok már más történet

Az amerikai piacra való belépés jóval nehezebb. A kínai autógyártók számára a kereskedelmi korlátozások és a nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozó amerikai intézkedések lényegében elzárják a közvetlen utat az amerikai személyautópiac előtt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kínai technológia ne jelenhetne meg az Egyesült Államokban.

A CATL például olyan új, úgynevezett „tall”, vagyis magasabb kialakítású akkumulátorokat fejlesztett, amelyeket kifejezetten az amerikai kisteherautók, pickupok követelményeire szabtak. A vállalat szerint a technológiát már amerikai autógyártók is tesztelték. A CATL licencmegállapodásokon keresztül próbálhatja elérhetővé tenni technológiáját amerikai gyártók számára. Ez jól mutatja, hogy a kínai autóipari terjeszkedés nem feltétlenül komplett autók exportját jelenti. 

Egyre fontosabb lehet az akkumulátor, a szoftver, a hajtáslánc és más technológiák exportja is.

Már nem csak az autóról szól a verseny

A kínai előny egyik kulcsa az akkumulátortechnológia. A CATL példája azt mutatja, hogy az akkumulátorgyártók önálló globális szereplőkké váltak, és nem feltétlenül kell közvetlenül autót értékesíteniük ahhoz, hogy profitáljanak az elektromos átállásból.

A következő technológiai verseny már a nátrium-ion akkumulátorok körül is zajlik. 

Kína ebben a technológiában is jelentős előnyre tett szert: a kínai vállalatok több mint 400 gigawattóra nátriumion-akkumulátor-kapacitást terveznek vagy építenek, miközben Kínán kívül mindössze mintegy 11 gigawattóra kapacitás áll rendelkezésre vagy van tervben. Ennek alapján a kínai autóipar egyre kevésbé egyszerűen autógyártó ágazatként értelmezhető. Az akkumulátor, az elektronika, a szoftver és az energiatárolás ugyanannak az ipari ökoszisztémának a része.

Kik lehetnek a túlélők?

A kínai autóipar következő szakaszában hatalmas lemorzsolódás várható, számos cég megy majd csődbe. A hazai árháború, a túlkapacitás és a csökkenő marzsok konszolidációt, fúziókat kényszeríthetnek ki.

A tőzsdén jegyzett fontosabb kínai szereplők közé tartozik a BYD, a Geely Auto, a Chery, a Great Wall Motor, a SAIC, a GAC, valamint az elektromosautó-gyártók közül a NIO, az XPeng, a Li Auto és a Leapmotor. Az akkumulátorpiac meghatározó szereplője a CATL.

A befektetők számára azonban egyre kevésbé az a kérdés, hogy melyik kínai cég tud a leggyorsabban növekedni. Sokkal fontosabbá válik, hogy ki tudja a növekedést tartós nyereséggé alakítani.

A kínai autóipar ugyanis két fronton vívja ugyanazt a csatát. 

  • Otthon az életben maradásért folyik a küzdelem az árháborúban, 
  • külföldön pedig a globális márkává válásért. 

A következő néhány évben eldőlhet, hogy a mostani exportboom egy új kínai autóipari korszak kezdete lesz-e, vagy csupán egy olyan időszak, amikor a túlkapacitást a világpiac próbálja felszívni.

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