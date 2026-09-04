Kettészakadt Európa: a németek már boltba se mernek menni – itthon megváltozott valami, de ősszel jön el az igazság pillanata a magyaroknak

Látványosan leszakadt Európáról kiskereskedelmi fogyasztásban néhány ország a nyári hőhullámban, ami rátett az iráni háború okozta energiaválság amúgy is kellemetlen hatásaira. Az Eurostat friss adatai szerint ugyanúgy a kárvallottak között van Németország, mint Románia, de nem büszkélkedhetnek az olaszok vagy a spanyolok sem, miközben a románok, szlovákok (és a nem EU-tag) norvégok kivételével szépen nőtt a fogyasztás az egy évvel ezelőttihez képest az Európai Unió keleti és északi szárnyában.

A kiskereskedelmi forgalom Romániában és Németországban csúnyán visszaesett, az EU keleti és északi szárnyán azonban szépen nő a fogyasztás Fotó: Mark H. Milstein/ Northfoto

Kiskereskedelmi forgalom: akik rajtavesztettek, és ahol szépen fogyasztanak

A legrosszabbul a tavaly óta megszorításokkal küszködő keleti szomszédunk járt:

Romániában júliusban 5,7 százalékkal kisebb volt a kiskereskedelmi forgalom, mint 2025 azonos hónapjában.

Németország – amelynek gazdaságát hanyatlása ellenére ritkán állítják a románnal párhuzamba – 2,5 százalékos visszaesést élt meg: ekkora zakót a Covid-lezárások második hulláma óta nem láttak.

Az olasz fogyasztás éves visszatekintésben 1 százalékot csökkent,

a spanyol 0,7 százalékot.

Ezzel szemben a magyar kiskereskedelmi forgalom 4,9 százalékkal magasabb, mint egy éve, ami azonban az EU keleti, illetve északi szárnyán az Eurostat összesítésének tanúsága szerint nem kiugró.

Svédországban például (ahol szinte eltűnt az infláció, sőt az élelmiszerek egyre olcsóbbak és a kamatok is leestek) 6,4 százalékos növekedést mértek,

Lettországban még többet, 7,1 százalékot,

és mindenkire rávert Ciprus, 8,6 százalékos fogyasztásbővüléssel.

A kialakult nagy különbségek okai nagyon szerteágazóak lehetnek, ahogy a fogyasztási összetételük is, az árak és a bérek, illetve a fogyasztói hangulat alakulásának függvényében. Magyarországon például nem főleg az élelmiszerek forgalma szökött fel.

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Júliusban már közel 5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, az év első hét hónapjában pedig 4,5 százalékos bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az élelmiszerboltoknál jóval gyorsabban nőtt a nem élelmiszer-termékek és az üzemanyagok forgalma, miközben az online kiskereskedelem is erőteljesen bővült.

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A románok esetében világos az ok: a megszorítások és a nyomukban érkező infláció. Ami ugyan a májusi 10,9 százalékról júliusra 8,2 százalékra mérséklődött, de a magasabbá vált árak attól még fennmaradtak, miközben a háztartások jövedelmei nem követték a drágulást.