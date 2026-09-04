Kettészakadt Európa: a németek már boltba se mernek menni – itthon megváltozott valami, de ősszel jön el az igazság pillanata a magyaroknak
Látványosan leszakadt Európáról kiskereskedelmi fogyasztásban néhány ország a nyári hőhullámban, ami rátett az iráni háború okozta energiaválság amúgy is kellemetlen hatásaira. Az Eurostat friss adatai szerint ugyanúgy a kárvallottak között van Németország, mint Románia, de nem büszkélkedhetnek az olaszok vagy a spanyolok sem, miközben a románok, szlovákok (és a nem EU-tag) norvégok kivételével szépen nőtt a fogyasztás az egy évvel ezelőttihez képest az Európai Unió keleti és északi szárnyában.
Kiskereskedelmi forgalom: akik rajtavesztettek, és ahol szépen fogyasztanak
A legrosszabbul a tavaly óta megszorításokkal küszködő keleti szomszédunk járt:
- Romániában júliusban 5,7 százalékkal kisebb volt a kiskereskedelmi forgalom, mint 2025 azonos hónapjában.
- Németország – amelynek gazdaságát hanyatlása ellenére ritkán állítják a románnal párhuzamba – 2,5 százalékos visszaesést élt meg: ekkora zakót a Covid-lezárások második hulláma óta nem láttak.
- Az olasz fogyasztás éves visszatekintésben 1 százalékot csökkent,
- a spanyol 0,7 százalékot.
Ezzel szemben a magyar kiskereskedelmi forgalom 4,9 százalékkal magasabb, mint egy éve, ami azonban az EU keleti, illetve északi szárnyán az Eurostat összesítésének tanúsága szerint nem kiugró.
- Svédországban például (ahol szinte eltűnt az infláció, sőt az élelmiszerek egyre olcsóbbak és a kamatok is leestek) 6,4 százalékos növekedést mértek,
- Lettországban még többet, 7,1 százalékot,
- és mindenkire rávert Ciprus, 8,6 százalékos fogyasztásbővüléssel.
A kialakult nagy különbségek okai nagyon szerteágazóak lehetnek, ahogy a fogyasztási összetételük is, az árak és a bérek, illetve a fogyasztói hangulat alakulásának függvényében. Magyarországon például nem főleg az élelmiszerek forgalma szökött fel.
1815 milliárd forintot hagytunk a boltokban egyetlen hónap alatt, megvan, hol növekedett nagyobb arányban a forgalom – júliusban bőszen tankoltak a magyarok
Júliusban már közel 5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, az év első hét hónapjában pedig 4,5 százalékos bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az élelmiszerboltoknál jóval gyorsabban nőtt a nem élelmiszer-termékek és az üzemanyagok forgalma, miközben az online kiskereskedelem is erőteljesen bővült.
Ezért jártak így a leszakadók – nálunk is van figyelendő rizikó
A románok esetében világos az ok: a megszorítások és a nyomukban érkező infláció. Ami ugyan a májusi 10,9 százalékról júliusra 8,2 százalékra mérséklődött, de a magasabbá vált árak attól még fennmaradtak, miközben a háztartások jövedelmei nem követték a drágulást.
Megjegyzendő: az ugyancsak az EU túlzottdeficit-eljárása alá került Magyarország számára az ősszel jönnek el az igazság pillanatai, amikor az új kormánynak Brüsszel elé kell terjesztenie költségvetési terveit.
Ami a németeket illeti, még látványosabb a boltok szenvedése attól, hogy egyik hónapról a másikra, tehát júniushoz képest 3,4 százalékot zuhant a fogyasztás: mintha csak valaki hirtelen elparancsolta volna a fogyasztókat a boltoktól.
Minden visszaesett hirtelen: az élelmiszerforgalom 0,8 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű áruké 4,8 százalékkal, az internetes rendeléseké és a csomagküldésé pedig 5,6 százalékkal. A benzinkutaknál sokkoló mértékű, 9,1 százalékos volt a visszaesés: júliusra kifutott ugyanis a német kormány májusban bevezetett ideiglenes üzemanyagadó-csökkentése, a Tankrabatt amellyel a benzin és a dízel adóterhét literenként 16,7 centtel mérsékelték.