Spanyolország új uniós alapot akar: százmilliárdokba kerül a klímaváltozás – Brüsszeltől várják a megoldást

Spanyolország szerint az Európai Uniónak új szintre kell emelnie a klímaalkalmazkodást, ezért közös alapot és kötelező célokat sürget. Madrid számításai szerint az EU országai 1980 óta 822 ezermilliárd eurónyi veszteséget szenvedtek el a szélsőséges időjárás miatt.

Spanyolország szerint már nem elég reagálni a klímaváltozás okozta károkra, ezért közös uniós alap létrehozását sürgeti / Fotó: Sylvain Rostaing

Spanyolország szerint fordulóponthoz érkezett Európa: a klímaváltozás következményeire már nem lehet kizárólag akkor reagálni, amikor bekövetkezik a baj.

Madrid ezért külön uniós klímaalkalmazkodási alapot, valamint rövid-, közép- és hosszú távon is kötelező alkalmazkodási célokat javasol.

Sara Aagesen spanyol környezetvédelmi miniszter az Európai Bizottság klímaügyi biztosának, Wopke Hoekstrának küldött levelében azt írta, hogy a reaktív intézkedések már nem elegendők Európa biztonságának, jólétének és versenyképességének megőrzéséhez. A javaslatot Madrid több uniós tagállammal is megosztotta.

A spanyol kormány számításai szerint az EU tagállamai 1980 óta összesen 822 ezermilliárd eurónyi veszteséget szenvedtek el a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás miatt. A károk mintegy negyede már 2021 és 2024 között keletkezett, miközben Spanyolországot különösen súlyosan érinti a nyári hőség, az aszály és az erdőtüzek.

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Pénzt kérnek, de új klímavédelmi szabályokat is

Madrid egy önálló Európai Klímaalkalmazkodási Alap létrehozását javasolja. A finanszírozást többek között az olaj- és gázipari vállalatok profitjára kivetett különadókból teremtenék elő, de közös uniós hitelfelvételt is elképzelhetőnek tartanak.

A terv szerint ötévente uniós, nemzeti és regionális szinten is fel kellene mérni a klímakockázatokat. Ezeket kötelezően beépítenék a közpénzek elosztásába, az infrastruktúra-fejlesztésekbe, a területhasználatba és a beruházási döntésekbe.