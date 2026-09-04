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Európai Unió

Spanyolország új uniós alapot akar: százmilliárdokba kerül a klímaváltozás – Brüsszeltől várják a megoldást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rekordhőség, aszályok és pusztító erdőtüzek után Spanyolország átfogó uniós alkalmazkodási programot sürget. Madrid szerint a jelenlegi, főként kárenyhítésre épülő klímapolitika már nem elegendő.
VG
2026.09.04, 17:54

Spanyolország szerint az Európai Uniónak új szintre kell emelnie a klímaalkalmazkodást, ezért közös alapot és kötelező célokat sürget. Madrid számításai szerint az EU országai 1980 óta 822 ezermilliárd eurónyi veszteséget szenvedtek el a szélsőséges időjárás miatt.

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Spanyolország szerint már nem elég reagálni a klímaváltozás okozta károkra, ezért közös uniós alap létrehozását sürgeti / Fotó: Sylvain Rostaing

Spanyolország szerint fordulóponthoz érkezett Európa: a klímaváltozás következményeire már nem lehet kizárólag akkor reagálni, amikor bekövetkezik a baj. 

Madrid ezért külön uniós klímaalkalmazkodási alapot, valamint rövid-, közép- és hosszú távon is kötelező alkalmazkodási célokat javasol.

Sara Aagesen spanyol környezetvédelmi miniszter az Európai Bizottság klímaügyi biztosának, Wopke Hoekstrának küldött levelében azt írta, hogy a reaktív intézkedések már nem elegendők Európa biztonságának, jólétének és versenyképességének megőrzéséhez. A javaslatot Madrid több uniós tagállammal is megosztotta.

A spanyol kormány számításai szerint az EU tagállamai 1980 óta összesen 822 ezermilliárd eurónyi veszteséget szenvedtek el a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás miatt. A károk mintegy negyede már 2021 és 2024 között keletkezett, miközben Spanyolországot különösen súlyosan érinti a nyári hőség, az aszály és az erdőtüzek.

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Pénzt kérnek, de új klímavédelmi szabályokat is

Madrid egy önálló Európai Klímaalkalmazkodási Alap létrehozását javasolja. A finanszírozást többek között az olaj- és gázipari vállalatok profitjára kivetett különadókból teremtenék elő, de közös uniós hitelfelvételt is elképzelhetőnek tartanak.

A terv szerint ötévente uniós, nemzeti és regionális szinten is fel kellene mérni a klímakockázatokat. Ezeket kötelezően beépítenék a közpénzek elosztásába, az infrastruktúra-fejlesztésekbe, a területhasználatba és a beruházási döntésekbe.

Elsősorban a vízgazdálkodás, az egészségügy, az infrastruktúra, az erdők, a turizmus, a mezőgazdaság és a halászat kapna kötelező alkalmazkodási célokat. Spanyolország a rescEU uniós polgári védelmi mechanizmust is átalakítaná: állandó klímavészhelyzeti rendszert hozna létre közös eszközökkel, egységes protokollokkal és külön légi tűzoltóflottával. 

Emellett európai viszontbiztosítási rendszert és klímakockázati kötvényeket is javasolnak.

Brüsszel egyelőre óvatos. Az Európai Bizottság szerint a klímaalkalmazkodás finanszírozása része az uniós költségvetésről szóló tárgyalásoknak, miközben az energiacégek extraprofitjára kivetett adók bevezetése alapvetően a tagállamok hatásköre.

Madrid közben azt is hangsúlyozza: az alkalmazkodás önmagában nem elég. Minél tovább emelkedik a globális hőmérséklet, annál drágább és nehezebb lesz megvédeni Európa gazdaságát a klímaváltozás következményeitől.

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