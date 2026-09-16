Már 38 milliárd dollárba került az Irán elleni háború az Egyesült Államoknak

Az Egyesült Államoknak eddig mintegy 38 milliárd dollárjába került az Iránnal hat hónapja zajló háború, és ez az összeg havonta további 3 milliárd dollárral emelkedhet – közölte a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO). A kongresszus pártpolitikától független költségvetési elemző szervezete szerint a konfliktus 2027 első három hónapjában 0,5 százalékponttal növelheti az inflációt is – írja a Reuters.

A konfliktus nemcsak az amerikai költségvetést terheli/Fotó: Saul Loeb / AFP

A szövetségi költségvetés helyzete feszült

A CBO számítása az augusztus 1-jéig felmerült kiadásokat tartalmazza. A jelentés szerint a háború egyre komolyabb nyomást helyez az amerikai lőszer- és fegyverkészletekre, miközben az energiaárakat is felhajtja. Mindez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok mennyire lenne képes egy újabb jelentős konfliktusra reagálni, miközben a szövetségi költségvetés helyzete amúgy is feszült.

A mostani összeg nagyjából egybevág Pete Hegseth védelmi miniszter július 21-i szenátusi meghallgatásán ismertetett 37,5 milliárd dolláros becslésével.

Öt évig is tarthat a fegyverkészletek feltöltése

A CBO szerint a háború költségeinek jelentős részét az amerikai fegyver- és lőszertartalékok gyors felélése okozza. A hivatal becslése szerint akár öt évbe is telhet, mire az Egyesült Államok újra feltölti készleteit.

A Reuters augusztusban arról számolt be, hogy a háború során az amerikai hadsereg a nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak „gyakorlatilag teljes” készletét felhasználta. A CBO jelentése szerint a Pentagon nem működött együtt a kongresszusi pénzügyi ellenőrökkel az adatok összegyűjtésében.

A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly Donald Trump Irán elleni támadásait „határozott fellépésnek” nevezte, amelynek célja szerinte az volt, hogy Teherán ne veszélyeztethesse az amerikai katonákat és az Egyesült Államok érdekeit.

Kelly közleményében azt állította, hogy az amerikai hadseregnek „több mint elegendő lőszere, muníciója és készlete van” ahhoz, hogy teljesítse az elnök stratégiai céljait, sőt azon túl is.

A Pentagon vezető szóvivője, Sean Parnell szintén vitatta a CBO lőszerhiányra vonatkozó megállapításait.