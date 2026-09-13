A koreai brókerek elsírják magukat: hétfőtől a vacsora mellé is Samsung-részvény jár – 24 órás üzem jöhet a tőzsdén
Dél-Korea tőzsdéje kitolja kereskedési idejét az esti órákra, hogy ki tudja szolgálni a globális befektetők részéről várhatóan megugró keresletet, írja a Bloomberg.
A végső cél a 24 órás üzem, a Korea Exchange hétfőtől szinte az összes helyi részvény esetében lehetővé teszi a kereskedést 20 óráig, a szokásos 15:30-as zárás után. Bár ez az első ilyen kezdeményezés a nagy ázsiai tőzsdék között, a lépés követi a Nasdaq és a New York-i Értéktőzsde által már életre hívott, a piacok éjjel-nappali működésére irányuló globális trendet.
A hosszabb kereskedési idő általában nagyobb rugalmasságot jelent a befektetők számára, és ez hatékonyabbá teszi a piacot – mondta Young Jae Lee, a londoni Pictet Asset Management vezető befektetési menedzsere. Azok a befektetők, akik inkább kereskedésorientáltak és nagyobb forgalmat bonyolítanak le, illetve a fedezeti alapok típusú befektetők valószínűleg gyakrabban fogják ezt kihasználni – tette hozzá.
Miután a tőzsde az AI iránti lelkesedésnek köszönhetően 2026-ban világszinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a Korea Exchange célja, hogy szélesebb körű nemzetközi részvételt vonzzon, ezért hozzáigazítja működését az európai piacokhoz. A hétfői bevezetés alkalmával kiderül, hogy a tőzsde képes-e fenntartani a megfelelő likviditást a hosszabb kereskedési nap során, és bebizonyosodik-e, hogy a befektetők valóban igénylik-e a hosszabb kereskedési időt, még akkor is, ha a koreai részvények iránti érdeklődés alábbhagy.
- A Korea Exchange (KRX) menetrendje eddig a klasszikus ázsiai sztenderdekhez igazodott: reggel kilenctől délután dél négyig tartott a folyamatos, valós idejű kereskedés.
- Ezt követte az úgynevezett „szürke zóna", délután négy és hat óra között, de ott már nem volt valós idejű adásvétel – a rendszer 10 percenként gyűjtötte össze az ajánlatokat, és egyetlen fix áron párosította őket.
- 18:00 után pedig teljesen lekapcsolták a villanyt.
Mostantól délután 16:00-tól este 20:00-ig tart a folyamatos, másodpercalapú, valós idejű kereskedés, pont úgy, mint napközben.
Arról már a Yahoo Finance ír, hogy Dél-Koreában 2025 márciusában elindult egy alternatív, magánkézben lévő kereskedési platform, a Nextrade (NXT). Ők bevezették a kora reggeli és az este nyolcig tartó kereskedést, ráadásul olcsóbb díjakkal, mint a hivatalos állami tőzsde. Elkezdték elszívni a likviditást és a lakossági tradereket, a KRX tehát nem nézhette tétlenül, hogy egy új szereplő letarolja az estét, így kénytelen volt felvenni a kesztyűt és tulajdonképpen lemásolni a modellt.
Ráadásul a Wall Street-i technológiai részvények mozgása és a dél-koreai részvénypiac teljesítménye egyre szorosabban összefonódik, mivel a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások összekapcsolják az amerikai technológiai óriások és a dél-koreai memórialapka-gyártók sorsát. Ez egy újabb érv a nyitva tartás kitolása mellett.
A koreai tőzsde mintegy 2 400 Kospi- és Kosdaq-részvényt tesz elérhetővé az esti kereskedés során, beleértve a shortolást is, de a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) egyelőre nem tartoznak ebbe a körbe.
A tőzsde emellett azt is tervezi, hogy 2027 végéig bevezeti a nyitás előtti kereskedési időt. „Ez egy újabb lépés a koreai tőkepiacok folyamatos fejlődésében és abban, is, hogy a globális befektetők jobban hozzáférjenek a helyi papírokhoz” – mondta Edward Kim, a Bank of America koreai részvényértékesítési vezetője.
Kevesen számítanak azonnali forgalomnövekedésre az új kereskedési időszak megnyitásakor. Az, hogy sikerül-e elegendő forgalmat generálni, továbbra is kulcsfontosságú kérdés, különösen figyelembe véve a júliusi devizapiaci hosszabbított kereskedési idő után tapasztalt alacsony likviditást.
A Kospi-index az AI-láz közepette idén több mint megduplázódott csúcsértékéig, mielőtt a hangulat hirtelen romlása júliusban 22%-os eladási hullámhoz és a forgalom hirtelen visszaeséséhez vezetett. A referenciaindex 2026-ban továbbra is 64%-os emelkedést mutat, és továbbra is a világ legjobban teljesítő főbb indexe.
A külföldi alapok még kivárnak, hogy valóban lesz-e elegendő vevő és eladó olyan nagyvállalati részvényeknél, mint a Samsung Electronics és az SK Hynix az esti órákban, mielőtt nagy volumenű ügyleteket kockáztatnának ott – mondta Dave Mazza, a Roundhill Financial vezérigazgatója. „A kereskedési idő meghosszabbítása nem hoz nagyobb likviditást, hanem átrendezi azt” – mondta Mazza, hozzátéve, hogy a kezdeti érdeklődés valószínűleg mérsékelt lesz.
Ázsiában ez abszolút úttörő lépés a nagy tőzsdék között. Tokió vagy Sanghaj még mindig tartja magát a szigorú nappali órákhoz, sőt, sok helyen van kötelező ebédszünet is, amikor leáll a kereskedés.
A vállalatok a papírjaikat is megmozgató híreket előszeretettel jelentik be zárás után, amikor a piac már „alszik", bízva abban, hogy másnap helyre áll a rend. Ez Magyarországon is jellemző, láthatunk példát azonban arra is, hogy bár várható lett volna egy céggel kapcsolatos hír megjelenését követően az erős mozgás, nagyobb kilengés másnap, tőzsdenyitáskor, nem ez történt. Most, hogy este 8-ig lesz nyitva Dél-korea, a cégeknek taktikázniuk kell, a brókereknek és elemzőknek pedig éjszakába nyúlóan kell monitorozniuk a gyanús céges bejelentéseket.
Egy év alatt vált globálisan is meghatározó tőzsdeindex-szé a dél-koreai KOSPI, mi várható tőle még idén?
Az elemzők szerint az év hátralévő részére mérsékelten pozitívak a kilátások: a tartós AI-beruházás, az erős export és a Value-Up reformok magas szinten tarthatják a KOSPI-t, miközben a won fundamentumai is erősek maradnak. A legfontosabb ellenkockázatokat a dél-koreai pénzügyi piacokon a Brent tartós emelkedése, a magasabb amerikai hozam, a dollár erősödése, a külföldi tőkekiáramlás, valamint a memóriaár- vagy AI-capex-várakozások romlása jelentik. Bővebben>>>