Dél-Korea tőzsdéje kitolja kereskedési idejét az esti órákra, hogy ki tudja szolgálni a globális befektetők részéről várhatóan megugró keresletet, írja a Bloomberg.

A koreai brókerek elsírják magukat: hétfőtől a vacsora mellé is Samsung-részvény jár – 24 órás üzem jöhet a tőzsdén Fotó: AFP

A végső cél a 24 órás üzem, a Korea Exchange hétfőtől szinte az összes helyi részvény esetében lehetővé teszi a kereskedést 20 óráig, a szokásos 15:30-as zárás után. Bár ez az első ilyen kezdeményezés a nagy ázsiai tőzsdék között, a lépés követi a Nasdaq és a New York-i Értéktőzsde által már életre hívott, a piacok éjjel-nappali működésére irányuló globális trendet.

A hosszabb kereskedési idő általában nagyobb rugalmasságot jelent a befektetők számára, és ez hatékonyabbá teszi a piacot – mondta Young Jae Lee, a londoni Pictet Asset Management vezető befektetési menedzsere. Azok a befektetők, akik inkább kereskedésorientáltak és nagyobb forgalmat bonyolítanak le, illetve a fedezeti alapok típusú befektetők valószínűleg gyakrabban fogják ezt kihasználni – tette hozzá.

Miután a tőzsde az AI iránti lelkesedésnek köszönhetően 2026-ban világszinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a Korea Exchange célja, hogy szélesebb körű nemzetközi részvételt vonzzon, ezért hozzáigazítja működését az európai piacokhoz. A hétfői bevezetés alkalmával kiderül, hogy a tőzsde képes-e fenntartani a megfelelő likviditást a hosszabb kereskedési nap során, és bebizonyosodik-e, hogy a befektetők valóban igénylik-e a hosszabb kereskedési időt, még akkor is, ha a koreai részvények iránti érdeklődés alábbhagy.

A Korea Exchange (KRX) menetrendje eddig a klasszikus ázsiai sztenderdekhez igazodott: reggel kilenctől délután dél négyig tartott a folyamatos, valós idejű kereskedés.

Ezt követte az úgynevezett „szürke zóna", délután négy és hat óra között, de ott már nem volt valós idejű adásvétel – a rendszer 10 percenként gyűjtötte össze az ajánlatokat, és egyetlen fix áron párosította őket.

18:00 után pedig teljesen lekapcsolták a villanyt.

Mostantól délután 16:00-tól este 20:00-ig tart a folyamatos, másodpercalapú, valós idejű kereskedés, pont úgy, mint napközben.

Arról már a Yahoo Finance ír, hogy Dél-Koreában 2025 márciusában elindult egy alternatív, magánkézben lévő kereskedési platform, a Nextrade (NXT). Ők bevezették a kora reggeli és az este nyolcig tartó kereskedést, ráadásul olcsóbb díjakkal, mint a hivatalos állami tőzsde. Elkezdték elszívni a likviditást és a lakossági tradereket, a KRX tehát nem nézhette tétlenül, hogy egy új szereplő letarolja az estét, így kénytelen volt felvenni a kesztyűt és tulajdonképpen lemásolni a modellt.

Ráadásul a Wall Street-i technológiai részvények mozgása és a dél-koreai részvénypiac teljesítménye egyre szorosabban összefonódik, mivel a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások összekapcsolják az amerikai technológiai óriások és a dél-koreai memórialapka-gyártók sorsát. Ez egy újabb érv a nyitva tartás kitolása mellett.