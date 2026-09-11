Brüsszel 2600 milliárdos piacot forgatna fel, kiadták a jelszót: „Vásárolj európait" – vajon kinek kedvez ez megint?

Alapjaiban írná át az uniós közbeszerzések szabályait az Európai Bizottság szeptember 9-én bemutatott javaslata. A „Vásárolj európait” szlogen mögött az elsődleges cél az olcsó kínai konkurencia visszaszorítása és az EU stratégiai függőségének csökkentése. Brüsszel az évi mintegy 2600 milliárd eurós közbeszerzési piacot az európai ipar megerősítésére is felhasználná.

Romániába indul a kínai teherhajó a szélturbinák lapátjait szállítja, az új közbeszerzés ezen változtatna/Fotó: NurPhoto via AFP

Gigantikus összegek mozognak a közbeszerzési piacon

Nem kis összeget érint a friss módosítás, ugyanis az EU

több mint 250 ezer közintézménye

évente több mint 2600 milliárd eurót,

az uniós GDP mintegy 15 százalékát költi közbeszerzéseken keresztül.

Ennek nagyjából a negyede, évi mintegy 600 milliárd euró tartozik közvetlenül az uniós közbeszerzési szabályok hatálya alá. A Bizottság most ezt a hatalmas állami vásárlóerőt az európai ipar megerősítésére is felhasználná.

Vegyél európait

Az új rendszerben csökkenne az ár meghatározó szerepe, miközben nagyobb súlyt kapna a minőség, az ellátásbiztonság és az európai gazdasági érdek. A „Buy European” fordulat elsősorban az olcsó kínai konkurenciával szemben akar előny biztosítani uniós gyártóknak. A kisebb gazdasággal bíró tagállamok számára azonban ez kényes kérdést is felvet, hiszen nekik jelentős többletköltséget jelenthet, ha a drágább európai termékeket kell vásárolniuk, miközben az így támogatott ipari kapacitások jelentős része a nagyobb és gazdagabb tagállamokban található. A reform így nemcsak arról szól, hogyan költse el Európa jól és hatékonyan a közpénzt, hanem arról is, hogy végül mely országok gazdasága profitál belőle.

Vége lehet az ár uralmának

A változás egyik legfontosabb eleme tehát, hogy Brüsszel csökkentené az ár szerepét a közbeszerzéseknél. Ez nem azt jelenti, minden uniós tenderen automatikusan a legolcsóbb ajánlatnak kell nyernie, ahogy jelenleg. Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság iparpolitikáért felelős ügyvezető alelnöke szerint az új szabályozás „véget vetne az árkritérium dominanciájának”, amely a gyakorlatban gyakran az olcsó kínai termékeknek kedvez.

A javaslat ezért előírná, hogy a pályázatok elbírálásánál legalább 30 százalékos súlyt kapjanak a minőségi szempontok, a jelentős élőmunkát igénylő szerződéseknél pedig ez az arány 50 százalék lenne. Ilyen szempont lehet például:

a környezeti teljesítmény,

az ellátási lánc hossza és biztonsága,

a munkahelyek minősége,

az innováció,

a kiberbiztonság

vagy az, hogy egy beszerzés nem teszi-e túlzottan függővé az adott intézményt egyetlen külföldi beszállítótól. A gyakorlatban tehát előfordulhatna, hogy egy európai gyártó drágább ajánlata összességében jobb értékelést kap egy olcsóbb kínai versenytársénál. A Guardian példája szerint egy önkormányzat buszbeszerzésénél a jövőben nem lehetne egyszerűen Brüsszelre hivatkozni azzal, hogy az uniós szabályok miatt kellett a kínai buszt választani az európai helyett. Séjourné szerint az új rendelet éppen ahhoz teremtene nagyobb jogbiztonságot, hogy a közbeszerzők az európai ajánlatot részesítsék előnyben.